Greenfeed nhận 'Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam 2025'

Hà NộiBộ sản phẩm thức ăn chăn nuôi heo G.Tek của Greenfeed Việt Nam đạt danh hiệu "Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam 2025" nhờ ứng dụng công nghệ xanh cho heo ở mọi giai đoạn.

Chương trình "Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam 2025" do Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức vào ngày 17/10, tại Hà Nội. Sự kiện thường niên này bắt đầu từ năm 2015 nhằm tôn vinh những sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, có thương hiệu uy tín, đến từ các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông hộ trên khắp cả nước.

Năm nay, 90 sản phẩm và thương hiệu được vinh danh đại diện cho nhiều lĩnh vực khác nhau như: trồng trọt, thức ăn chăn nuôi gia súc - gia cầm, nuôi trồng - chế biến thủy sản, công nghệ nông nghiệp và sản phẩm OCOP... Trong đó, bộ sản phẩm thức ăn chăn nuôi heo G.Tek của Greenfeed được công nhận nhờ ứng dụng công nghệ xanh tiên tiến dành cho heo ở mọi giai đoạn, từ heo con, heo thịt đến heo nái mang thai và nuôi con.

Đại diện Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam (thứ ba, từ trái sang) nhận chứng nhận "Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam 2025" vào tháng 10, tại Hà Nội. Ảnh: Greenfeed Việt Nam

Đại diện Greenfeed Việt Nam cho biết công nghệ xanh không chỉ giúp nâng cao hiệu suất vật nuôi mà còn tạo ra giá trị thông qua việc giảm thiểu chất thải ra môi trường và gia tăng mức độ an toàn cho người tiêu dùng cuối cùng. Với G.Tek, doanh nghiệp nỗ lực định hình một chuẩn mực mới cho ngành chăn nuôi hiện đại, nơi sức khỏe vật nuôi, lợi ích của khách hàng và trách nhiệm cộng đồng cùng song hành hướng tới phát triển bền vững.

Với từng giai đoạn phát triển của heo, G.Tek xây dựng các giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt, tập trung tối ưu những đặc điểm phù hợp nhất cho từng nhu cầu tăng trưởng. Ở giai đoạn tập ăn, công nghệ dinh dưỡng giúp heo con khỏe mạnh, tăng trưởng ổn định và sẵn sàng cho chặng nuôi tiếp theo. Đến giai đoạn nuôi thịt, thức ăn G.Tek hỗ trợ heo phát triển khỏe, lớn nhanh, tối ưu tốc độ tăng trọng và hiệu quả chuyển hóa dinh dưỡng. Với heo nái, sản phẩm ứng dụng công nghệ dinh dưỡng giúp chúng khỏe mạnh, nâng cao khả năng sinh sản và nuôi con hiệu quả, đồng thời duy trì thể trạng ổn định sau mỗi lứa.

Bộ sản phẩm G.Tek công nghệ xanh của Greenfeed không chỉ là một giải pháp dinh dưỡng mà còn là kết quả của quá trình nghiên cứu chuyên sâu từ đội ngũ chuyên gia hàng đầu, hướng đến chăm sóc sức khỏe vật nuôi toàn diện. Song song với giải pháp dinh dưỡng heo, thương hiệu tiếp tục phát triển và hoàn thiện bộ sản phẩm chuyên biệt cho gia cầm, cùng người nuôi phát triển bền vững.

Tổ hợp công nghệ dinh dưỡng trong thức ăn chăn nuôi G.Tek được thiết kế cho từng giai đoạn phát triển của heo. Ảnh: Greenfeed Việt Nam

Theo đại diện doanh nghiệp công nghệ xanh tích hợp trong G.Tek đánh dấu bước tiến của ngành chăn nuôi hiện đại, mang lại hiệu quả tối ưu cả về năng suất lẫn tính bền vững. Đây cũng là minh chứng cho cam kết nuôi dưỡng điều lành mà Greenfeed kiên định theo đuổi: "phát triển các giải pháp chăn nuôi bền vững, hiệu quả và an toàn". Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng tối ưu mà còn góp phần xây dựng nền nông nghiệp thân thiện với môi trường, mang lại lợi ích lâu dài cho người chăn nuôi và xã hội.

Trước đó, trong tháng 10, bộ sản phẩm G.Tek đã được vinh danh "Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á - Inspirational Brand" thuộc lễ trao giải Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025, tại TP HCM. Đây là giải thưởng quốc tế tôn vinh các doanh nghiệp đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất và kinh doanh.

