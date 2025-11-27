Greenfeed mang thịt heo vào tiệc ẩm thực quốc tế

Thịt heo mát G của Greenfeed Việt Nam được lựa chọn thưởng thức trong bữa tiệc tối tại sự kiện ẩm thực quốc tế "100 Flavors 2025", ngày 26/11 tại TP HCM và 28/11 tại Huế.

"100 Flavours 2025" là một trải nghiệm fine-dining quốc tế, lần đầu được tổ chức tại Việt Nam. Mỗi đêm, sự kiện chỉ giới hạn 140 thực khách nhằm mang đến khoảnh khắc giao thoa trọn vẹn giữa ẩm thực, nghệ thuật và cảm xúc trong một không gian sang trọng, đẳng cấp.

Chương trình năm nay quy tụ 13 đầu bếp sở hữu sao Michelin. Điểm nhấn của sự kiện nằm ở màn trình diễn trực tiếp của những đầu bếp này, họ đại diện cho các phong cách ẩm thực khác nhau. Thực khách có cơ hội thưởng thức các món ăn được chế biến từ những nguyên liệu bản địa dưới kỹ thuật tinh tế của từng đầu bếp.

"Việc thịt heo mát G, một nguyên liệu Việt Nam được tin chọn tại sự kiện ẩm thực quốc tế là cơ hội để giới thiệu chất lượng thực phẩm trong nước và góp phần nâng cao vị thế nông sản quốc gia trên bản đồ ẩm thực thế giới", đại diện Greenfeed cho biết.

Thịt heo mát G hiện diện tại hơn 100 siêu thị và là đối tác của nhiều trường học, nhà hàng, khách sạn. Ảnh: Greenfeed

Theo đại diện doanh nghiệp, thịt heo G được Greenfeed phát triển từ mô hình chuỗi tích hợp khép kín 3F Plus (Feed - Farm - Food). Đặc trưng là thớ thịt mềm thơm, ngọt vị nhờ nguồn thức ăn chăn nuôi đầu vào được tuyển chọn nghiêm ngặt, con giống đạt chuẩn quốc tế đến hệ thống trang trại ứng dụng công nghệ cao và quy trình sản xuất hiện đại.

Sản phẩm được sản xuất với công nghệ thịt mát theo tiêu chuẩn TCVN 12429-1:2018, đảm bảo thân thịt được làm mát ở nhiệt độ 0 - 4 độ C suốt 18 - 20 tiếng, giúp mềm ngon, giữ được dinh dưỡng. Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ đóng gói Oxy Fresh đóng vai trò then chốt trong việc kéo dài độ tươi ngon. Công nghệ này hỗ trợ miếng thịt giữ được màu sắc hồng tự nhiên, ức chế sự phát triển của vi khuẩn.

Để làm được điều này, ngay từ đầu, Greenfeed chú trọng nghiên cứu và sản xuất thức ăn chăn nuôi chất lượng cao, không chứa chất cấm và cho phép truy xuất nguồn gốc minh bạch. Quy trình lựa chọn nhà cung cấp được thực hiện khắt khe, tiêu chuẩn nguyên liệu xây dựng theo chuẩn quốc tế, vận hành kiểm soát theo các chứng nhận ISO 22000, HACCP, GLOBAL G.A.P và BAP. Với đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng giàu kinh nghiệm trong và ngoài nước, thức ăn chăn nuôi của thương hiệu cung cấp hàm lượng dinh dưỡng tối ưu cho từng giai đoạn phát triển của vật nuôi, bổ trợ chất lượng thịt thương phẩm, giảm tỷ lệ chuyển đổi thức ăn và tối ưu hiệu quả chăn nuôi.

Greenfeed hướng đến cung cấp đầu vào con giống chất lượng cho mô hình chăn nuôi hiệu quả. Ảnh: Greenfeed

Greenfeed hiện vận hành hàng chục nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi hiện đại, ứng dụng công nghệ Mỹ và châu Âu, cùng quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm. Hệ thống này giúp doanh nghiệp đảm bảo sản phẩm cuối cùng luôn đúng tiêu chuẩn dinh dưỡng, chất lượng ổn định và tối ưu chi phí cho người chăn nuôi.

Ở lĩnh vực chăn nuôi, các trang trại của Greenfeed được thiết kế theo chuẩn quốc tế, cùng nguồn con giống chất lượng hàng đầu thế giới từ PIC (Mỹ), kết hợp công nghệ tự động hóa giúp vật nuôi phát triển đồng đều, giảm chi phí vận hành và nâng cao năng suất. Công nghệ xử lý chất thải được đầu tư bài bản giúp các trang trại đạt tiêu chí bền vững và thân thiện môi trường.

Heo giống độc quyền GF24 (Camborough 48) được Greenfeed hợp tác chuyển giao công nghệ từ PIC (công ty quốc tế hàng đầu của Mỹ chuyên về di truyền giống heo) cho năng suất chăn nuôi lên đến 32 con cai sữa/nái/năm, phù hợp điều kiện khí hậu và thực tế chăn nuôi Việt Nam. Bên cạnh đó, heo thịt Greenfeed được nuôi bằng thức ăn sạch không chất cấm, đạt tiêu chuẩn ISO 22000 và tuân thủ bộ giải pháp chăn nuôi hiệu quả của chuỗi thực phẩm lành 3F Plus. Nhờ công nghệ di truyền đánh dấu gen và nguồn giống chất lượng, thịt heo dẻo, mềm và ngọt, phù hợp thị hiếu người Việt và tiêu chuẩn ẩm thực cao cấp.

Hải My