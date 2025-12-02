Greenfeed giữ đà tăng trưởng

Greenfeed ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.150 tỷ đồng nửa đầu năm, tăng 166% so với cùng kỳ, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh ngành chăn nuôi phục hồi.

Các chỉ số tài chính của doanh nghiệp nửa đầu năm 2025 được công bố trên chuyên trang của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đều cho thấy kết quả tích cực. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 1.715 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 6.142 tỷ đồng, tăng 2.555 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 71% so với cùng kỳ năm 2024.

Động lực tăng trưởng của doanh nghiệp đến từ thị trường kinh doanh thuận lợi, cùng với chiến lược quản trị chi phí và dòng tiền hiệu quả.

Tính đến cuối quý II, dư nợ vay ngân hàng của Greenfeed còn 1.849 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ 2024; trong khi đó, nợ trái phiếu vẫn duy trì ở mức 700 tỷ đồng, thuộc lô phát hành riêng lẻ trong nước.

Trước đó, vào tháng 11/2021, doanh nghiệp phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với kỳ hạn 7 năm, tương đương khoản đầu tư trị giá 43 triệu USD từ IFC. Nguồn vốn này được sử dụng vào mục đích phát triển mở rộng mảng kinh doanh chăn nuôi heo giống và heo thương phẩm, đồng thời đầu tư mở rộng mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, giết mổ và chế biến thực phẩm tại Việt Nam. Đến năm 2024, doanh nghiệp đã mua lại trước hạn theo định kỳ 300 tỷ đồng, đưa dư nợ trái phiếu về mức 700 tỷ đồng vào cuối năm.

Nhờ vậy, cơ cấu vốn được cải thiện: hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản giảm từ 0,53 lần (cuối quý II/2024) xuống 0,46 lần (cuối quý II/2025); đồng thời hệ số dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu giảm từ 0,15 lần xuống còn 0,1 lần.

Khả năng sinh lời của doanh nghiệp cho thấy sự đi lên, ROA tăng từ 7,02% lên 12,75% và ROE tăng từ 14,79% lên 23,69% trong 6 tháng đầu năm.

Phát triển nông nghiệp xanh và tuần hoàn

Greenfeed theo đuổi mô hình nông nghiệp xanh và bền vững, hướng đến mục tiêu chung phát thải ròng bằng 0 trong năm 2025. Doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai các sáng kiến nhằm giảm thiểu tác động môi trường và tối ưu hiệu quả sử dụng tài nguyên trong sản xuất.

Trong mảng năng lượng, công ty đưa vào sử dụng điện mặt trời áp mái, nhiên liệu sinh khối, thu hồi và tận dụng nhiệt thải để thay thế dần nhiên liệu hóa thạch. Song song, hệ thống lưu trữ và vận chuyển thức ăn chăn nuôi bằng silo được áp dụng, thay thế bao bì nhựa truyền thống.

Chất thải chăn nuôi được xử lý thành phân bón hữu cơ, khí sinh học được thu hồi để phát điện, trong khi nước thải được doanh nghiệp tái sử dụng cho các hoạt động vệ sinh chuồng trại.

Greenfeed theo đuổi mô hình nông nghiệp xanh và bền vững. Ảnh: Greenfeed

Trong vận hành sản xuất kinh doanh, đơn vị xây dựng chính sách, hệ thống, quy trình kiểm soát tuân thủ EHS nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động

Trong tháng 7, Greenfeed nhận loạt giải thưởng và xếp hạng Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2025 và Top 100 doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh (ESG100), minh chứng cho cam kết phát triển bền vững được doanh nghiệp triển khai trong nhiều năm.

Đưa nông sản Việt vươn ra toàn cầu

Hiện tại, Greenfeed sở hữu hệ thống nhà máy và trang trại tại Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á gồm Lào, Campuchia và Myanmar, các nhà máy đều đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi - khởi điểm của chuỗi giá trị 3F Plus, các nhà máy của Greenfeed đạt chuẩn ISO 22000, HACCP, Global G.A.P, BAP. Thức ăn chăn nuôi heo G.TEK của doanh nghiệp cũng được Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam vinh danh "Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam 2025" lần đầu tiên trong tháng 10.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp chú trọng phát triển chăn nuôi với quy trình nghiên cứu bài bản, hợp tác phát triển nguồn con giống độc quyền từ đối tác PIC (Mỹ).

Với thủy hải sản, Greenfeed đầu tư theo hướng chuỗi giá trị bền vững. Cũng trong tháng 7, nhà máy tại Tây Ninh đã đạt chứng nhận Aquaculture Stewardship Council (ASC) cho các đơn vị nuôi trồng thủy hải sản có trách nhiệm, quy mô đánh giá trên toàn cầu.

Greenfeed đẩy mạnh phát triển chuỗi giá trị thủy hải sản Việt bền vững. Ảnh: Greenfeed

Sản phẩm thủy hải sản của doanh nghiệp hiện có mặt tại hơn 20 quốc gia, bao gồm các thị trường khắt khe như châu Âu, Nam Mỹ, châu Đại Dương và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á như Đài Loan, Hong Kong, Trung Quốc.

(Nguồn: Greenfeed)