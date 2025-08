Greenfeed đạt chứng nhận toàn cầu về môi trường làm việc

Greenfeed được vinh danh là "Nơi làm việc xuất sắc" toàn cầu, với 95% nhân viên tại 4 quốc gia đánh giá cao nhờ xây dựng môi trường làm việc tử tế, phúc lợi toàn diện.

Trong tháng 7, Greenfeed đạt chứng nhận "Great Place to Work" (tạm dịch: Nơi làm việc xuất sắc) - bảng xếp hạng toàn cầu công nhận những môi trường làm việc được nhân viên tin tưởng và đánh giá cao. Chứng nhận được cấp bởi tổ chức quốc tế Great Place To Work, dựa trên khảo sát độc lập và toàn diện với hơn 2.400 nhân viên Greenfeed tại 4 quốc gia hoạt động gồm: Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

Kết quả khảo sát cho thấy 95% nhân viên đánh giá Greenfeed là nơi tuyệt vời để làm việc, cao hơn mức trung bình là 59% của các công ty thông thường. Doanh nghiệp cũng đạt tỷ lệ đánh giá tích cực trung bình ở tất cả tiêu chí là 92%. Kết quả này phản ánh sự đồng thuận và tiếng nói chung từ đội ngũ nhân sự đa quốc gia, đa sắc tộc và văn hóa.

Với chứng nhận này, Greenfeed tái khẳng định cam kết xây dựng môi trường làm việc hướng đến hạnh phúc và phát triển bền vững, đồng thời nâng tầm thương hiệu nhà tuyển dụng trong giai đoạn doanh nghiệp vươn mình ra khu vực và quốc tế. Không đơn thuần là sự công nhận từ bên ngoài, việc tham gia khảo sát về môi trường làm việc thực hiện bởi tổ chức toàn cầu là cách Greenfeed đo lường chất lượng theo chuẩn mực quốc tế, từ đó thấu hiểu suy nghĩ thực tiễn của đội ngũ để tiếp tục hoàn thiện các chương trình phát triển nhân tài và chính sách phúc lợi.

Một buổi sinh hoạt của nhân viên ngành Farm tại khu sinh hoạt nội trú. Ảnh: Greenfeed

Đứng trước nhu cầu bắt kịp nhịp độ chuyển đổi số, biến động thị trường và bài toán về nguồn nhân lực chất lượng trong ngành nông nghiệp - thực phẩm, Greenfeed xác định con người phù hợp là tài sản quan trọng nhất. Doanh nghiệp chọn hướng đi xây dựng một môi trường tử tế, nhân văn - nơi mỗi cá nhân được chăm sóc chu toàn để phát triển toàn diện và tìm thấy ý nghĩa trong hành trình đóng góp.

Theo đó, một loạt chương trình nội bộ được triển khai đồng bộ tại 4 quốc gia như một phần trong cam kết chăm lo toàn diện cho nhân viên. Các chương trình nổi bật bao gồm GreenCare - chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho nhân viên và gia đình; học bổng "Chắp cánh ước mơ" với hơn 1.500 suất học bổng dành cho con em Greenfeeder. Đặc biệt, các hoạt động gắn kết như Team building, Greenfeed Day, Sporty Day hay Year End Party là dịp để nhân viên từ khắp các văn phòng, nhà máy, trang trại tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á cùng hội tụ, giao lưu văn hóa và tăng cường tinh thần tập thể gắn kết. Từ kết quả khảo sát, 92% nhân sự cảm thấy doanh nghiệp thực sự quan tâm và chăm sóc đến phúc lợi mỗi cá nhân cả về sức khỏe và tinh thần.

Hình ảnh một buổi đào tạo nội bộ tại doanh nghiệp. Ảnh: Greenfeed

Thay vì chỉ quản lý nhân sự, Greenfeed chọn nuôi dưỡng tài năng. Các chương trình phát triển năng lực được triển khai đa dạng như: chương trình Nhà lãnh đạo tương lai - Leader for Goodness (gồm 5 chương trình nhỏ: GreenSeed, GreenShine, GreenLead, GreenExperts, G30+); cùng các chương trình đào tạo, nâng cao khung năng lực với tổng hơn 49.000 giờ đào tạo và hơn 5.000 lượt tham gia trong năm 2024. Bên cạnh đó, chương trình cá nhân hóa lộ trình phát triển sự nghiệp (IDP) cho phép mỗi cá nhân chủ động thiết kế hành trình học hỏi và phát triển riêng biệt từ chuyên môn, quản trị đến đổi mới sáng tạo và xác định được mục tiêu phát triển trong ngắn, trung và dài hạn tại tổ chức.

Cũng trong khảo sát này, 90% nhân viên tin tưởng vào năng lực chuyên môn của đồng nghiệp và lãnh đạo, cảm thấy được làm việc trong một đội ngũ chuyên nghiệp, vững vàng và 90% cũng nhận thấy công ty khuyến khích đổi mới, sáng tạo và luôn tạo điều kiện để nhân viên đóng góp ý tưởng. Đây là "công thức nhân sự" riêng của Greenfeed: chăm sóc chu toàn mọi mặt từ thân - tâm - trí - thần để từ đó lan tỏa điều lành và những giá trị nhân văn ra bên ngoài một cách tự nhiên và chân thành nhất.

Với thế hệ trẻ, Greenfeed đang góp phần tái định nghĩa về ngành nông nghiệp hiện đại – đây không còn là lĩnh vực truyền thống mà là ngành của công nghệ, đổi mới và đầy tiềm năng phát triển. Doanh nghiệp mạnh mẽ đầu tư vào các giải pháp ứng dụng IoT, AI, Big Data trong toàn chuỗi giá trị thực phẩm - từ quản lý trang trại thông minh, dinh dưỡng vật nuôi đến truy xuất nguồn gốc minh bạch.

Một góc làm việc của các nhân viên kỹ thuật tại nhà máy. Ảnh: Greenfeed

Mô hình chuỗi giá trị thực phẩm khép kín 3F Plus cho phép doanh nghiệp kiểm soát chất lượng từ trang trại đến bàn ăn, với cam kết cung cấp nguồn thực phẩm sạch, minh bạch và truy xuất nguồn gốc. Không dừng lại ở sản xuất, doanh nghiệp còn chủ động hợp tác với các trường đại học để tổ chức các buổi talkshow, đào tạo hướng nghiệp nhằm góp phần ươm mầm nguồn nhân lực chất lượng cao hướng đến một ngành nông nghiệp - thực phẩm hiện đại và bền vững.

Greenfeed là một trong những tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm tại Việt Nam, hoạt động theo chuỗi khép kín "từ trang trại đến bàn ăn". Với sứ mệnh nâng cao chất lượng thực phẩm và đời sống người Việt, doanh nghiệp phát triển các mảng chính gồm: sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi heo, chế biến thực phẩm và phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng.

Great Place To Work là cơ quan toàn cầu có trụ sở tại Mỹ, chuyên nghiên cứu và đánh giá môi trường làm việc tại hơn 60 quốc gia. Đây là đơn vị đứng sau bảng xếp hạng "100 nơi làm việc tốt nhất thế giới" (do Fortune bình chọn) - với tiêu chí dựa trên trải nghiệm thực tế và mức độ tin cậy mà nhân viên cảm nhận từ tổ chức. Chứng nhận "Great Place to Work" được trao dựa trên sự phản ánh mức độ hài lòng của nhân viên theo 5 khía cạnh: sự gắn bó (camaraderie), độ tin cậy (credibility), công bằng (fairness), tự hào (Pride) và tôn trọng (respect).

(Nguồn: Greenfeed)