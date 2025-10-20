Greenfeed chiến thắng ba hạng mục tại APEA 2025

Greenfeed Việt Nam được vinh danh tại ba hạng mục trong lễ trao giải "Doanh nghiệp châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025" diễn ra trong tháng 10, tại TP HCM.

Sự kiện đánh dấu năm thứ 9, Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam được vinh danh "Corporate Excellence - Doanh nghiệp xuất sắc châu Á" và ông Lý Anh Duy Quang, Thành viên Hội đồng quản trị là "Master Entrepreneur - Doanh nhân xuất sắc châu Á". Đặc biệt, lần đầu tiên, thương hiệu thức ăn chăn nuôi G.Tek được gọi tên tại hạng mục "Inspirational Brand - Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á".

Đại diện Greenfeed Việt Nam cho biết doanh nghiệp giành giải nhờ các định hướng kinh doanh, sản xuất và chuyển đổi số rõ ràng. Theo đó, doanh nghiệp đang từng bước tối ưu hóa quản lý vận hành và ứng dụng công nghệ trong toàn chuỗi giá trị thực phẩm 3F Plus. Tại các nhà máy thức ăn chăn nuôi, hoạt động sản xuất được quản lý đồng bộ theo tiêu chuẩn vận hành thông qua hệ thống giám sát tự động SCADA, cùng hệ thống quản lý GF4.0, GF-Man, SAP... Nhờ vậy, doanh nghiệp có thể đảm bảo an toàn sinh học, quản lý số lượng cũng như chất lượng, tối ưu hóa chi phí.

Đại diện Greenfeed nhận giải tại lễ trao giải "Doanh nghiệp châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025". Ảnh: Greenfeed Việt Nam

Trong hoạt động vận hành trang trại, Greenfeed triển khai chuyển đổi số đồng bộ trên khắp các đơn vị cơ sở nhằm xây dựng nền tảng trang trại thông minh - tự động - chính xác - mở rộng linh hoạt. Các phần mềm, ứng dụng vận hành mô hình smart farm và quản trị dữ liệu tập trung được tích hợp đồng bộ, nâng cao hiệu suất quản lý vận hành, trải nghiệm và dịch vụ khách hàng.

Trên hành trình chuyển đổi số, Greenfeed thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác công nghệ chiến lược, chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu (big data), kho dữ liệu (data warehouse) trên nền tảng đám mây (cloud), đồng bộ hóa dữ liệu hàng ngày, tích hợp công nghệ số IoT trên toàn chuỗi 3F.

Để giúp các trang trại cũng như nhà chăn nuôi vận hành an toàn và hiệu quả, doanh nghiệp phát triển giải pháp DigiFarm - nền tảng quản lý tổng thể vận hành trang trại và năng suất vật nuôi. DigiFarm cung cấp khả năng ghi nhận dữ liệu và theo dõi, cảnh báo năng suất vật nuôi nhờ ứng dụng công nghệ IoT và điện toán đám mây, đồng thời giám sát tiểu khí hậu chuồng nuôi và cảnh báo mọi sự cố điện, môi trường, thiết bị theo thời gian thực.

Đại diện Greenfeed tại lễ trao giải APEA 2025. Ảnh: Greenfeed Việt Nam

Bên cạnh hoạt động kinh doanh và sản xuất, nhiều năm liền, Greenfeed triển khai loạt chương trình đồng hành cùng cộng đồng địa phương, khẳng định cam kết đặt phát triển bền vững làm trung tâm. Trong đó, doanh nghiệp xác định nhà nông là động lực cốt lõi để phát triển nông nghiệp bền vững.

Với chương trình "Tiếp sức nhà nông", doanh nghiệp hỗ trợ vốn vay không lãi suất tới hàng nghìn hộ nông dân khó khăn khắp cả nước, đào tạo kỹ thuật chăn nuôi và trao học bổng cho con em mỗi hộ suốt hơn 15 năm qua. Tính đến quý II/2025, hơn 2.780 hộ nông dân đã được tiếp cận vốn, 58 lớp tập huấn được triển khai, 960 tấn thức ăn chăn nuôi và 4.288 suất học bổng được cấp, 95% hộ cải thiện thu nhập và chăn nuôi hiệu quả.

Ngoài đồng hành cùng nhà nông, Greenfeed còn lan tỏa sứ mệnh "mang dinh dưỡng đến mọi người", đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Qua chương trình "Bữa ăn trọn vẹn", đến quý II/2025, doanh nghiệp trao hơn 3,3 triệu suất ăn cho 37.469 trẻ em trên toàn quốc, cùng hơn 7 tấn thực phẩm hỗ trợ 2.895 em nhỏ tại 21 cơ sở và điểm trường có thêm bữa ăn đủ đầy, tiếp sức đến trường. Song song đó, Greenfeed duy trì chương trình hiến máu nhân đạo thường niên, ghi nhận 1.081 lượt hiến máu, tương đương 368.150 ml, như một nghĩa cử sẻ chia yêu thương từ đội ngũ đến cộng đồng.

Chương trình "Tiếp sức nhà nông" của Greenfeed giúp hàng nghìn hộ nông dân khắp cả nước cải thiện sinh kế. Ảnh: Greenfeed Việt Nam

"Doanh nghiệp châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards" (APEA) được tổ chức thường niên bởi Enterprise Asia nhằm ghi nhận và vinh danh những doanh nghiệp, doanh nhân châu Á tiêu biểu đi đầu trong việc tái định nghĩa giới hạn của kinh doanh. Năm nay, với chủ đề "Showcasing Future-Ready Enterprises", APEA tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong ứng dụng giải pháp công nghệ trong kinh doanh và vận hành để tạo ra những đột phá, góp phần kiến tạo một tương lai thịnh vượng và bền vững.

(Nguồn: Greenfeed Việt Nam )