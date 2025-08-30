Green Speed chuyển đổi số trên nền tảng 1Office

Thỏa thuận hợp tác giữa Green Speed và 1Office mở ra hành trình chuyển đổi số, tối ưu quản trị nhân sự, công việc, khách hàng cho nhóm doanh nghiệp FDI, ngày 28/8.

Theo thỏa thuận ký giữa hai bên, hệ thống của Green Speed với khoảng 15.000 nhân sự sẽ vận hành trên nền tảng quản trị tổng thể của 1Office. Ngoài số hóa quy trình, đây hứa hẹn là bước chuyển mình để Green Speed xây dựng "hệ điều hành doanh nghiệp", nơi dữ liệu được kết nối, minh bạch và cập nhật theo thời gian thực.

Đại diện Green Speed và 1Office tại lễ ký kết. Ảnh: 1Office

Điểm nổi bật của hệ thống này là sử dụng nền tảng Lowcode và AI của 1Office. Lowcode cho phép tùy biến quy trình, không phụ thuộc vào lập trình, trong khi AI phân tích dữ liệu và gợi ý hành động theo thời gian thực. Các thao tác như tổng hợp lương công hay xử lý hồ sơ sẽ tự động hóa, giúp giảm chi phí và sai sót. Nhân viên có thể xin nghỉ qua điện thoại, lãnh đạo theo dõi hiệu suất tức thì. Theo 1Office, sự thay đổi này giúp tiết kiệm chi phí, tạo ra trải nghiệm làm việc công bằng hơn.

Ông Lê Việt Thắng, CEO 1Office, cho biết đây là khoản đầu tư chiến lược mang lại "lợi ích lớn hơn chi phí bỏ ra", đồng thời nhấn mạnh sự đơn giản và minh bạch của quy trình mới. Ông kỳ vọng Green Speed và 1Office sẽ kiến tạo chuẩn vận hành mới cho khối FDI – nơi công nghệ quản trị hiện đại gắn kết dịch vụ nhân sự, mang đến giải pháp toàn diện, đáp ứng chuẩn quốc tế và tối ưu chi phí vận hành. "Dự án có thể trở thành case study chuyển đổi số FDI lan tỏa ra thị trường quốc tế", CEO 1Office nói.

CEO Green Speed (phải) và CEO 1Office ký kết hợp tác chiến lược và khởi động dự án chuyển đổi số toàn diện. Ảnh: 1Office

CEO Green Speed Lê Văn Hoàng cho biết, 1Office cung cấp môi trường làm việc trực tuyến cho hơn 15.000 nhân sự của Green Speed, giúp khẳng định vị thế top đầu ngành cung ứng nhân lực Việt Nam. "Hợp tác này mang ý nghĩa chiến lược định hình Green Speed thành công ty công nghệ nhân sự với lợi thế cạnh tranh khác biệt trên thị trường FDI", ông Hoàng nói.

Sau sự kiện khởi động dự án, lãnh đạo hai bên đã gặp gỡ để bàn về định hướng hợp tác toàn diện, phát triển lâu dài trên nhiều khía cạnh. Ngoài triển khai hệ thống, dự án này phản ánh triết lý lấy con người làm trung tâm, hướng tới quản trị minh bạch và bền vững. "Hợp tác Green Speed là một trong những dự án tiêu biểu khi công nghệ quản trị và dịch vụ nhân sự kết hợp để xây dựng hệ thống vận hành minh bạch, hiệu quả hơn", đại diện 1Office nói.

Ông Lê Việt Thắng, Founder & CEO 1Office tại buổi lễ. Ảnh: 1Office

1Office là một trong những nền tảng quản trị doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam với hơn 6.000 doanh nghiệp và 500.000 người dùng tin tưởng. Sau hơn một thập kỷ phát triển, công ty này chuyển đổi mô hình từ SaaS (Software as a Service) sang AIaaS (AI as a Service) với 2 trụ cột chính Lowcode và AI.

(Nguồn: 1Office)