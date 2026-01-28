Green Skyline hưởng lợi từ hạ tầng Đông Bắc TP HCM

Green Skyline có vị trí ba mặt tiền, kết nối quốc lộ 1K, mạng lưới vành đai cùng hệ tiện ích hiện hữu, tạo nền tảng an cư và khai thác cho thuê ổn định.

Theo đại diện chủ đầu tư TBS Land, dự án đã hoàn thiện hơn 90%, cho phép khách hàng trực tiếp trải nghiệm sản phẩm trước khi đưa ra quyết định. Trong bối cảnh người mua ngày càng ưu tiên các dự án hiện hữu, có thể kiểm chứng tiến độ và chất lượng, Green Skyline trở thành lựa chọn nổi bật tại khu vực Đông Bắc TP HCM.

Chiến lược "hoàn thiện trước, bán sau" được chủ đầu tư lựa chọn trong giai đoạn thị trường thận trọng. Cách tiếp cận này giúp giảm rủi ro tiến độ cho khách hàng và thể hiện năng lực triển khai thực tế của doanh nghiệp.

Dự án Green Skyline đang dần hoàn thiện. Ảnh: TBS Land

Dự án thuộc địa bàn Dĩ An với ba mặt tiền, tiếp giáp quốc lộ 1K, GS01 và GS05. Lợi thế này giúp Green Skyline chủ động phân luồng giao thông nội khu, giảm phụ thuộc vào một lối ra vào duy nhất, đồng thời gia tăng tiềm năng khai thác thương mại tại khối đế.

Dự án bố trí khoảng lùi công trình, hệ tường chắn và giải pháp cách âm nhằm tăng độ yên tĩnh cho không gian sống bên trong. Về dài hạn, khi vành đai 3 TP HCM hoàn thiện, lưu lượng xe tải nặng được điều tiết sang các tuyến mới, áp lực giao thông trên quốc lộ 1K dự kiến giảm đáng kể.

Đại diện chủ đầu tư đánh giá, các đại đô thị như TP HCM hiện không còn phát triển xoay quanh trung tâm duy nhất mà đang dịch chuyển sang mô hình đa trung tâm (multi-CBD), với nhiều lõi hoạt động phân bố theo không gian. Mỗi lõi tích hợp chức năng việc làm, dịch vụ, thương mại, tạo ra "bán kính sống" ngắn, giúp cư dân thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày và phân tán nhu cầu khỏi CBD truyền thống.

Phối cảnh dự án Green Skyline. Ảnh: TBS Land

Mô hình này hình thành trước áp lực dân số, chi phí sinh hoạt cao tại khu trung tâm cũ và nhu cầu rút ngắn thời gian di chuyển. Cùng đó, các tuyến vành đai, hạ tầng kết nối liên vùng đóng vai trò thúc đẩy sự xuất hiện của những "trung tâm mới", đặc biệt tại các khu vực có nền tảng công nghiệp - thương mại phát triển như Đông Bắc TP HCM.

Green Skyline nằm ngay lõi Đông Bắc TP HCM, nơi tập trung các khu công nghiệp, dịch vụ và nhu cầu thuê thực ổn định. Lợi thế hạ tầng giúp kết nối nhanh về trung tâm TP HCM cùng triển vọng "nội đô hóa" trục quốc lộ 1K, giúp dự án nằm giữa vùng hoạt động sôi động. Lợi thế này tạo nền tảng an cư, lẫn khai thác cho thuê đúng tệp khách chuyên gia, kỹ sư, quản lý và lao động chất lượng cao.

Nhóm cư dân này có yêu cầu khác biệt, ưu tiên không gian sống chỉn chu, an ninh, tiện nghi và khả năng kết nối thuận tiện giữa nơi ở, nơi làm việc. Theo chủ đầu tư, dự án được định vị cho phân khúc ấy, qua đó hình thành chuẩn cộng đồng cư dân văn minh.

Bên cạnh đó, Green Skyline còn đối diện GO Mall, liền kề bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ, trường học và các khu dịch vụ hiện hữu. Điều này giúp cư dân có môi trường sống hoàn chỉnh ngay từ khi bàn giao, thay vì chờ đợi hệ tiện ích hình thành theo các kế hoạch phát triển trong tương lai.

Căn hộ mẫu Green Skyline. Ảnh: TBS Land

TBS Land ra mắt căn hộ mẫu Green Skyline tại Sales Gallery 5A xa lộ Xuyên Á, Dĩ An, TP HCM, ngày 18/1, để mở rộng trải nghiệm thực tế cho khách hàng. Đồng thời, đơn vị còn ký hợp tác chiến lược với bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức nhằm hoàn thiện hệ sinh thái sống khỏe tại dự án.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức trở thành đối tác chăm sóc sức khỏe chiến lược, mang đến bộ đặc quyền y tế cao cấp dành riêng cho cộng đồng cư dân. Ngoài các ưu đãi khám chữa bệnh, thai sản, nội trú khi xuất trình thẻ cư dân, đặc quyền còn mở rộng sang hoạt động chăm sóc, tư vấn, đào tạo kỹ năng sơ cứu, mẹ và bé, sức khỏe thường thức ngay tại khu đô thị.

TBS Land hợp tác cùng bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức. Ảnh: TBS Land

Theo các chuyên gia, dự án còn hưởng lợi từ nhiều chuyển động tích cực tại thị trường khu vực Đông Bắc TP HCM. Khu vực này có dòng vốn FDI gia tăng, đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ cùng chính sách kinh tế cởi mở, tạo lực đẩy cho khu vực này trong cấu trúc TP HCM mở rộng.

Ưu thế của khu vực nằm ở hệ sinh thái công nghiệp đã vận hành ổn định, quy tụ các khu công nghiệp trọng điểm như VSIP, Đồng An, Việt Hương... nơi làm việc, sinh sống của lực lượng lao động chất lượng cao trong và ngoài nước.

Theo khảo sát của Avison Young quý IV/2025, nhóm chuyên gia nước ngoài, lao động thu nhập cao và khách công tác quốc tế có xu hướng ở lâu hơn, kéo theo nhu cầu mua, thuê nhà ổn định với tiêu chuẩn sống ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, dù mặt bằng giá căn hộ tại khu vực này còn thấp hơn trung tâm TP HCM, tỷ suất cho thuê vẫn duy trì ở mức hấp dẫn với tỷ lệ lấp đầy phổ biến 82-85% ở phân khúc chất lượng cao.

Đại diện chủ đầu tư đánh giá, nhu cầu thuê tại khu vực không ngừng gia tăng nhưng nguồn cung căn hộ cao cấp hiện hữu còn khá hạn chế. Khoảng trống này trở thành điểm hút dòng vốn mới, khi nhiều nhà đầu tư lựa chọn chiến lược đón đầu nhu cầu ở thật, thuê thật dựa trên sản phẩm thật, thay vì chờ đợi các dự án chỉ mới phối cảnh trên giấy. Green Skyline hội tụ đầy đủ các yếu tố đó, khi thị trường ngày càng đề cao tính an toàn và hiệu quả dài hạn, những dự án "nhìn thấy được, chạm được, khai thác được" là quyết định đầu tư bền vững.

Hoàng Đan