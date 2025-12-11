Green Little Town công bố chính sách tài chính mua nhà

Khu nhà ở Green Little Town áp dụng ưu đãi lãi suất 0% trong 15 tháng, hỗ trợ vay đến 70% giá trị sản phẩm, tặng quà giá trị giúp người mua tối ưu chi phí ban đầu.

Theo đơn vị phát triển dự án, các ưu đãi dành riêng cho giai đoạn này là bước đi chiến lược, nhằm đồng hành khách hàng trong bối cảnh thị trường đang phục hồi, giúp Gia Lâm nổi lên như trung tâm mới của phía Đông Hà Nội. Khách hàng được hỗ trợ lãi suất 0% trong 15 tháng.

Chính sách lần này nhấn mạnh vào giải pháp tài chính dễ tiếp cận, giúp giảm tối đa áp lực dòng tiền. Ưu đãi mở cơ hội giúp nhiều nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực như gia đình trẻ, hoặc các nhà đầu tư muốn tận hưởng không gian sống xanh, an lành tại cửa ngõ phía Đông Hà Nội.

Dự án bao gồm sản phẩm nhà phố, liền kề và biệt thự. Ảnh: Green Little Town

Đơn vị phát triển cho biết thêm, việc áp dụng ưu đãi đồng thời hướng đến lợi ích dài hạn, mở rộng lựa chọn phù hợp cho nhiều nhóm người mua và bảo đảm tính minh bạch trong quá trình triển khai. Cách làm này giúp cư dân và nhà đầu tư an tâm hơn khi cân nhắc lựa chọn Green Little Town.

Dự án nằm tại vị trí trung tâm hành chính mới của Gia Lâm - khu vực đang được đầu tư mạnh về hạ tầng. Hệ thống giao thông phía Đông Hà Nội ngày càng hoàn thiện với các dự án như vành đai 4, quốc lộ 5, cầu Trần Hưng Đạo và tuyến Metro số 8... sẽ tạo nên mạng lưới kết nối liên vùng hoàn chỉnh, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm và tăng sức hút của toàn khu vực Cổ Bi - Gia Lâm. Sự hiện diện đồng bộ của các cơ quan chức năng trong khu vực góp phần định hình lõi đô thị hiện đại. Điều này giúp tăng mức độ an toàn, cải thiện môi trường sống và nâng cao giá trị dài hạn cho bất động sản tại Cổ Bi - Gia Lâm.

Phối cảnh dự án. Ảnh: Green Little Town

Chủ đầu tư nhận định, nhịp phát triển của khu vực là nền tảng quan trọng thúc đẩy giá trị thương mại và tiềm năng tăng giá của các dự án nằm tại vị trí trung tâm như Green Little Town. Song song với đó, quá trình đô thị hóa tại Gia Lâm và khu vực phía Đông Hà Nội tiếp tục diễn ra mạnh, với nhiều khu dân cư, dịch vụ và tiện ích được đầu tư đồng bộ. Các yếu tố này góp phần gia tăng nhu cầu nhà ở, hình thành môi trường sống hiện đại, năng động và thu hút cộng đồng cư dân văn minh cùng nhóm nhà đầu tư tìm kiếm biên độ tăng trưởng ổn định.

"Nằm giữa dòng chảy đô thị mới, Green Little Town hưởng trọn lợi thế từ hạ tầng - hành chính - dịch vụ đang đồng bộ hóa, cho thấy tiềm năng trở thành điểm sống xanh đáng chú ý của khu Đông thủ đô", đại diện nói.

Được định vị là khu nhà ở thương mại xanh, dự án có quy hoạch bài bản với đầy đủ không gian phục vụ nhu cầu ở, kinh doanh và sinh hoạt cộng đồng. Hệ thống tiện ích nội khu gồm công viên trung tâm, khu thể vui chơi trời, bể bơi - cảnh quan xanh, trường mầm non, phố thương mại và dãy tiện ích cộng đồng. Danh mục sản phẩm đa dạng từ biệt thự, liền kề đến nhà phố thương mại và căn hộ cao tầng, đáp ứng nhu cầu ở thực lẫn đầu tư.

Hiện, chủ đầu tư đã hoàn thiện các hạng mục về cảnh quan, hạ tầng và tiện ích nội khu, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các phần việc còn lại để sẵn sàng bàn giao vào quý I/2026. Đơn vị cũng cho biết các quy trình pháp lý và thủ tục cấp giấy chứng nhận sẽ được chuẩn hóa nhằm hỗ trợ cư dân nhận sổ nhanh chóng. Điều này giúp củng cố niềm tin cho người mua ở thực và nhà đầu tư, đồng thời tạo nền tảng cho giá trị sở hữu dài hạn.

Dự án đang hoàn thiện. Ảnh: Green Little Town

Sự kết hợp giữa vị trí trung tâm Cổ Bi - Gia Lâm, định hướng quy hoạch xanh và hệ thống chính sách tài chính linh hoạt giúp Green Little Town trở thành lựa chọn cân nhắc đối với nhiều nhóm khách hàng. Với hạ tầng đồng bộ, tiện ích hiện đại và các dự án tương lai như sân bay Gia Bình, các tuyến đường quy hoạch đi qua dự án, cầu vượt... các chuyên gia dự báo đến năm 2030, giá trị của dự án có thể tăng trưởng, mở ra cơ hội sinh lời cho nhà đầu tư.

Hoàng Đan