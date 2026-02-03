Great Bear gia hạn hợp đồng vận tải với Weetabix

Great Bear giành gia hạn ba năm hợp đồng vận tải với Weetabix, tiếp tục đảm nhiệm vận chuyển từ nhà máy và phân phối thứ cấp trên toàn nước Anh đến hết năm 2028.

Great Bear, nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba trong mảng hàng khô (ambient), vừa được Weetabix trao gia hạn ba năm cho hợp đồng vận tải hiện tại.

Theo thỏa thuận mới, Great Bear tiếp tục đảm nhiệm khâu vận chuyển hàng hóa từ các cơ sở sản xuất của Weetabix về kho Burton Latimer tại Northamptonshire đến cuối năm 2028, đồng thời phụ trách phân phối thứ cấp trên khắp Vương quốc Anh.

"Việc gia hạn này là minh chứng cho mối quan hệ bền chặt giữa Great Bear và Weetabix, cũng như sự tận tâm của đội ngũ chúng tôi", ông Alastair Isbister, CEO của Great Bear, cho biết. "Trong ba năm qua, chúng tôi liên tục cung cấp dịch vụ với chất lượng cao, đạt tỷ lệ giao hàng đúng hạn 98,7% trong 12 tháng liên tiếp".

Bên cạnh đó, Great Bear cũng thông báo đã giành thêm các dịch vụ vận tải từ cơ sở Deeside của Weetabix, qua đó mở rộng phạm vi hợp tác giữa hai bên.

Weetabix hiện thuộc sở hữu của Post Holdings (Mỹ) và đã mua lại Deeside Cereals từ Wholebake vào tháng 12/2023. Năm ngoái, nhà sản xuất ngũ cốc có trụ sở tại Bắc Wales này cho ra đời những sản phẩm Weetabix mang thương hiệu đầu tiên tại Deeside, bao gồm các dòng Wheaties hương mật ong và chocolate caramel, với chủ đề Disney Toy Story.

Great Bear lần đầu ký hợp đồng với Weetabix vào tháng 1/2023.

Great Bear là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba chuyên về hàng khô, thuộc Culina Group – một trong những tập đoàn logistics và chuỗi cung ứng hàng đầu tại Vương quốc Anh, cung cấp các giải pháp vận tải, lưu kho và phân phối cho nhiều thương hiệu lớn.

