Grand Opera Tower được nâng cấp dựa trên sự giao thoa giữa văn hóa
bản địa và chuẩn quốc tế, nằm trong tổng thể Sheraton Saigon Grand
Opera Hotel, kỳ vọng tối ưu trải nghiệm du khách.
Suốt 23 năm hiện diện trên trục đường Đông Du - Đồng Khởi, khách sạn 5 sao Sheraton Saigon Grand Opera dần trở thành một phần quen thuộc của nhịp sống đô thị trung tâm TP HCM. Nhìn từ bên ngoài, công trình vẫn giữ hình ảnh của khối kiến trúc thống nhất, nhưng khi bước vào bên trong, cấu trúc vận hành cho thấy sự phân tầng rõ nét giữa hai không gian lưu trú được tổ chức độc lập: Main Tower và Grand Opera Tower.
Sau hơn hai thập niên, năm 2024 đánh dấu cột mốc: khách sạn chính thức đổi tên thành Sheraton Saigon Grand Opera Hotel, thay cho tên gọi Sheraton Saigon Hotel & Towers. Theo đơn vị, sự thay đổi không đơn thuần mang tính nhận diện, mà mở ra chương mới trong chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam.
Trong tiến trình đó, Grand Tower được tái định vị và mang tên mới Grand Opera Tower. Sau quá trình nâng cấp toàn diện, tòa tháp được định hình như không gian lưu trú cao cấp, sang trọng mang tính cá nhân hóa cao, vận hành theo định vị “khách sạn sang trọng trong lòng khách sạn”. Theo đơn vị, nơi đây mang đến trải nghiệm độc bản, riêng tư đồng thời vẫn thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái dịch vụ, tiện ích và tiêu chuẩn vận hành của một khách sạn 5 sao quốc tế ngay tại trung tâm TP HCM.
Grand Opera Tower lấy cảm hứng trực tiếp từ Nhà hát Thành phố - biểu tượng văn hóa nằm ngay bên cạnh khách sạn. Đại diện đơn vị chia sẻ quan điểm, việc bổ sung yếu tố “opera” không chỉ tạo liên kết về địa lý, mà sẽ đặt nền móng cho định vị trải nghiệm mới, nơi tinh thần nghệ thuật giao thoa cùng phong vị sống TP HCM đương đại.
“Nhà hát Thành phố là công trình kiến trúc mang dấu ấn lịch sử, cũng là một trong những biểu tượng của đời sống văn hóa đô thị TP HCM - nơi hội tụ nghệ thuật, giao thoa Đông - Tây và phản chiếu tinh thần cởi mở, sáng tạo của thành phố qua nhiều thế hệ”, đơn vị nói. Trong dòng chảy đó, Grand Opera Tower hướng đến kế thừa cảm hứng từ Nhà hát Thành phố để kể tiếp câu chuyện văn hóa theo cách riêng của mình, chuyển hóa tinh thần nghệ thuật và bản sắc TP HCM thành trải nghiệm lưu trú tinh tế, gửi đến du khách hình ảnh thành phố vừa sang trọng, vừa giàu chiều sâu văn hóa.
Ý tưởng về Grand Opera Tower không xuất hiện ngẫu nhiên. Đại diện Sheraton Saigon Grand Opera Hotel cho biết, đây là kết quả của quá trình quan sát dài hạn, nghiên cứu thị trường và phân tích sự dịch chuyển trong hành vi của nhóm du khách cao cấp qua nhiều năm, đặc biệt là những khách hàng tìm kiếm trải nghiệm mang chiều sâu văn hóa, tính cá nhân hóa và sự khác biệt tinh tế trong lưu trú đô thị.
Với nền tảng 23 năm vận hành tại trung tâm TP HCM, Sheraton Saigon Grand Opera Hotel không tiếp cận thị trường theo hướng “đón sóng ngắn hạn”, mà liên tục tái đánh giá cấu trúc sản phẩm để đón đầu những thay đổi mang tính dài hạn của du lịch cao cấp toàn cầu. Trong bối cảnh đó, các tín hiệu tích cực của thị trường được xem là yếu tố cộng hưởng, củng cố thêm cho chiến lược đã được chuẩn bị từ trước.
Cụ thể, năm 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng khoảng 21%, cao gấp nhiều lần mức tăng trưởng bình quân 5% của du lịch thế giới và vượt xa mức 8% của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. So với thời điểm trước đại dịch Covid-19, du lịch Việt Nam đã phục hồi ở mức khoảng hơn 110% (du lịch thế giới mới chỉ phục hồi khoảng 90%). Đáng chú ý, theo các đơn vị nghiên cứu du lịch, nhóm khách quốc tế có nhu cầu lưu trú ở phân khúc cao cấp và hạng sang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn, đặc biệt trong các dòng khách công vụ, MICE (du lịch kết hợp hội nghị) và du lịch kết hợp trải nghiệm văn hóa - những phân khúc gắn chặt với hệ thống khách sạn 5 sao khu vực trung tâm.
Song song đó, giữa tháng 12/2025, Hội đồng Nhân dân TP HCM đã thông qua nghị quyết về việc hỗ trợ thu hút các đoàn khách du lịch đến thành phố tham dự hội nghị, hội thảo, triển lãm kết hợp tham quan. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20/12 và kéo dài đến hết năm 2030. TP HCM lựa chọn đặt du lịch MICE vào khuôn khổ ổn định, có thời hạn rõ ràng. Thay vì các biện pháp mang tính tình thế, thành phố xác lập hướng đi dài hơi hơn cho phân khúc vốn được xem là “khách chất lượng cao” trong cơ cấu du lịch đô thị.
Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia, tính đến hết năm 2025, toàn ngành đón khoảng 22 triệu lượt khách quốc tế (tăng 25%), phục vụ 130 triệu lượt khách nội địa (tăng 8%), tổng thu 1 triệu tỷ đồng (tăng 12% so với năm trước). TP HCM tiếp tục dẫn đầu cả nước về lượng khách, với hơn 53,5 triệu lượt trong năm qua (trong đó, khách quốc tế ước đạt 8,5 triệu lượt, tăng gần 40% so với năm 2024).
Theo kết quả từ hệ thống theo dõi dữ liệu du khách - Ho Chi Minh City Global Traveler Barometer (HCMC GTB), TP HCM nằm trong nhóm điểm đến có mức độ nhận biết cao tại các thị trường Đông Nam Á, Australia và Hàn Quốc. Thành phố giữ vị trí nổi bật trong các lựa chọn điểm đến đô thị của khu vực, chỉ sau những trung tâm du lịch lớn như Singapore, Bangkok hay Kuala Lumpur, củng cố vị thế điểm đến quốc tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Những yếu tố trên phản ánh sự chuyển dịch của thành phố từ điểm đến lưu trú đơn thuần sang trung tâm giao thoa giữa kinh tế, văn hóa, công nghệ và trải nghiệm cao cấp.
Trong bức tranh đó, thị trường khách sạn trung tâm không chỉ cạnh tranh về quy mô hay vị trí, mà bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng chiều sâu trải nghiệm. Xu hướng “experience-led travel” - nơi du khách ưu tiên cảm xúc, bản sắc và dấu ấn địa phương, trở thành tiêu chuẩn mới của phân khúc cao cấp. Việc cá nhân hóa dịch vụ, kể câu chuyện văn hóa bản địa và kiến tạo không gian có tinh thần riêng không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu tất yếu.
Đại diện khách sạn nhấn mạnh, Grand Opera Tower được tái cấu trúc có chủ đích và tầm nhìn cụ thể. Đây không phải là sự điều chỉnh mang tính phản ứng trước thị trường, mà là bước triển khai cụ thể của chiến lược đã được ban lãnh đạo Sheraton Saigon Grand Opera Hotel ấp ủ: nâng cấp trải nghiệm theo chiều sâu, định vị một sản phẩm lưu trú mang bản sắc riêng, đồng thời vẫn kế thừa trọn vẹn chuẩn mực vận hành của một khách sạn 5 sao quốc tế lâu đời tại trung tâm TP HCM.
Yếu tố bản địa được các nhà thiết kế lựa chọn làm cảm hứng cốt lõi chính là Nhà hát Thành phố - một trong những công trình thường được xem là “điểm neo văn hóa” của đô thị. Nhà hát chỉ cách khách sạn vài bước chân, tạo nên mối liên kết tự nhiên cả về địa lý lẫn tinh thần, cùng hướng đến những trải nghiệm cao cấp, sang trọng và giàu tính nghệ thuật.
Từ ý tưởng này, một bản phác thảo hoàn chỉnh được vạch ra, trong đó Grand Opera Tower được xây dựng dựa trên tinh thần “Inspired by the Opera. Defined by Saigon.” (Lấy cảm hứng từ Nhà hát Thành phố. Định hình bởi văn hóa TP HCM). Thay vì mở rộng quy mô vật lý, Sheraton Saigon Grand Opera Hotel lựa chọn nâng cấp chiều sâu trải nghiệm thông qua một sản phẩm được tái định vị rõ ràng. Tòa Grand Opera Tower có cách tổ chức không gian và vận hành mang tính chọn lọc hơn, nhưng vẫn thừa hưởng đầy đủ hệ sinh thái dịch vụ, tiêu chuẩn và uy tín của một khách sạn 5 sao quốc tế ngay trung tâm thành phố.
Chính thức mở cửa đón khách trở lại vào 17/9/2025 sau 9 tháng nâng cấp, Grand Opera Tower cung cấp 120 hạng phòng phòng studio và suite, hướng nhìn ra quang cảnh thành phố như cầu Ba Son, bến Bạch Đằng và sông Sài Gòn.
Ngay từ khoảnh khắc bước vào sảnh thang máy, du khách cảm nhận rõ tính tách biệt như bước vào một “khách sạn sang trọng trong lòng khách sạn” với không gian yên tĩnh, kiến trúc hiện đại, thiết kế giao hòa giữa mảng xanh tự nhiên với nghệ thuật chế tác thủ công. Nét kiến trúc và hoa văn của Nhà hát Thành phố cũng được nhấn nhá trong các họa tiết trên thang máy, mảng tường, lối đi… Bước dọc hành lang tài các tầng trong tòa tháp, du khách sẽ bắt gặp những tấm phù điêu chế tác cách điệu, họa tiết sử dụng chi tiết đặc trưng của nhạc cụ dân tộc lẫn quốc tế.
Điểm dừng chân đầu tiên của du khách là The Salon - không gian lounge dành riêng cho khách lưu trú tại Grand Opera Tower. Khu vực này được thiết kế như một không gian tiếp đón và kết nối, nơi các dịch vụ cá nhân hóa được tổ chức liền mạch trong môi trường yên tĩnh, tinh tế. Tại đây, khách sạn triển khai trải nghiệm nhận phòng ưu tiên cùng chuỗi dịch vụ ẩm thực phục vụ xuyên suốt ngày, từ bữa sáng theo phong cách thủ công, trà chiều đến các thức uống buổi tối.
Thực đơn tại The Salon được xây dựng dựa trên sự thấu hiểu thói quen lưu trú và nhu cầu ẩm thực của nhóm khách cao cấp, với phong thái phục vụ linh hoạt, đề cao sự chủ động, tính sẵn sàng của đội ngũ. Cách tiếp cận này giúp du khách duy trì nhịp sinh hoạt cá nhân ngay trong không gian lưu trú, thay vì phải di chuyển giữa nhiều khu vực chức năng khác nhau.
Về thiết kế, The Salon tôn vinh tinh thần nghệ thuật gắn với Nhà hát Thành phố thông qua việc sử dụng các nhạc cụ truyền thống Việt Nam và phương Tây làm điểm nhấn trang trí, tạo sự giao thoa giữa yếu tố bản địa và ngôn ngữ thẩm mỹ quốc tế. Quầy bar được bố trí ở vị trí trung tâm, đóng vai trò như điểm kết nối tự nhiên, nơi du khách có thể dừng chân trò chuyện, gặp gỡ đối tác, chia sẻ trải nghiệm hành trình hoặc đơn giản là thư giãn cùng một ly cocktail. Bố trí này thể hiện rõ tinh thần “The World’s Gathering Place (Nơi hội tụ của thế giới)”, tạo nơi để mỗi người kết nối với nhau. Đây cũng là triết lý xuyên suốt của thương hiệu Sheraton Saigon Grand Opera Hotel.
Đại diện thương hiệu nhấn mạnh, các hạng phòng tại Grand Opera Tower được thiết kế để đáp ứng phong cách sống tinh tế. Phòng Grand Opera Studio bố cục gọn gàng và thanh lịch với khu vực giường ngủ, phòng tắm riêng biệt, phù hợp du khách lưu trú một mình hoặc cặp đôi yêu thích sự riêng tư, phong cách thanh lịch. Trong khi đó, phòng Grand Opera Studio River View sở hữu tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn và cầu Ba Son.
Hạng suite cung cấp nơi nghỉ rộng rãi gồm phòng khách và phòng ăn riêng, cùng dịch vụ bữa sáng tại phòng, đáp ứng nhu cầu của doanh nhân hay cặp đôi đề cao sự riêng tư, sang trọng. Cao cấp nhất là Grand Opera Premier Suite với diện tích lên đến 68 m2, có cả phòng khách lớn, TV thông minh 65 inch và khu vực ăn uống riêng được trang bị máy Nespresso. Một số lượng giới hạn các phòng suite mang đến khu vực lounge vòng cung độc bản tại TP HCM, được mô tả “mang đến những khoảnh khắc yên bình khi thả mình trên sofa, ngắm nhìn toàn cảnh sông Sài Gòn hay bầu trời thành phố về đêm”.
Đi cùng diện tích và tầm nhìn, mỗi căn phòng đều trang bị tiện nghi thông minh như sạc không dây, bàn ủi hơi nước và bộ chăm sóc sức khỏe cao cấp, chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Nội thất hướng đến tôn vinh Nhà hát Thành phố và dung hòa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Trong đó, các điểm nhấn nổi bật như tấm ốp đầu giường được tạo tác từ nhiều hoa văn trang trí biểu tượng; họa tiết hoa sen xuất hiện trong phòng, vật dụng được điêu khắc tinh xảo cùng tủ gỗ bo tròn khảm xà cừ gợi nhớ vẻ đẹp sơn mài thế kỷ 19. Mỗi chi tiết không chỉ phục vụ công năng, mà trở thành điểm nhấn nghệ thuật, cùng kể câu chuyện văn hóa tại thành phố.
Khách lưu trú tại Grand Opera Tower sẽ được tận hưởng dịch vụ cá nhân hóa và theo yêu cầu. Mỗi sáng, du khách có thể trải nghiệm dịch vụ đánh thức với trà - cà phê tại phòng, ủi quần áo và đánh giày miễn phí, chỉnh trang phòng hàng đêm, bộ chăm sóc sức khỏe cá nhân cho nhu cầu thư giãn - phục hồi.
Bên cạnh dịch vụ phòng, đội ngũ Sheraton Saigon Grand Opera Hotel còn dày công mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe để tạo ra hành trình nghỉ dưỡng liền mạch. Sảnh thang máy riêng được thiết kế như ốc đảo yên tĩnh với ánh sáng ấm, mảng tường kim loại vàng đồng và khu vườn xanh ở trung tâm.
Không gian ngoài trời tại lầu 5 của khách sạn cũng được tái thiết toàn diện, mang đến trải nghiệm thư giãn giữa thiên nhiên nhiệt đới. Khu vực hồ bơi với hệ thống nước muối được xử lý tự nhiên thay cho chlorine, duy trì nhiệt độ 32 độ C quanh năm. Không gian sân vườn vớinhiều ghế thư giãn, mang đến hình ảnh của ốc đảo thanh bình riêng tư, cùng không khí trong lành cho những phút giây nghỉ ngơi hoặc gặp gỡ giao lưu. Cách bố trí hệ thống ánh sáng khoa học tại khu vực này tạo nên cảm xúc vừa tĩnh tại, vừa du dương khi màn đêm buông xuống.
Cạnh hồ bơi là không gian tích hợp vừa được nâng cấp rộng đến 180 m2 mang tên Garden on the Fifth (Khu vườn tầng năm). Nơi đây mang đến chốn thư giãn xanh mát cho khách lưu trú, hoặc khi cần có thể chuyển đổi công năng thành không gian tổ chức các sự kiện ấm cúng, phong cách. Vào những ngày cuối tuần, khi bình minh lên hoặc hoàng hôn buông xuống, Garden on the Fifth được sử dụng cho các hoạt động chăm sóc thân - tâm trí như yoga, pilates và thể thao dưới nước dành cho khách lưu trú.
Ngay sau một tháng đi vào vận hành, Grand Opera Tower đã trở thành điểm đến được “săn đón” với công suất phòng gần như tối đa. Đại diện khách sạn đánh giá, đây không chỉ là tín hiệu tích cực, mà còn khẳng định tinh thần thương hiệu “khách sạn sang trọng trong lòng khách sạn” - định vị đáp ứng nhu cầu ngày càng tinh tế của nhóm khách thượng lưu, yêu văn hóa và giá trị tinh thần. Thương hiệu gọi đây là chương mới nối tiếp di sản 23 năm, “nơi mỗi kỳ lưu trú được kiến tạo như hành trình nghệ thuật, chăm chút từng chi tiết để mọi khoảnh khắc đều là trải nghiệm đáng nhớ”.
Nội dung: Yến Nhi
Ảnh: Sheraton
Thiết kế: Hằng Trịnh - Quốc Tuấn