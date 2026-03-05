Ý tưởng về Grand Opera Tower không xuất hiện ngẫu nhiên. Đại diện Sheraton Saigon Grand Opera Hotel cho biết, đây là kết quả của quá trình quan sát dài hạn, nghiên cứu thị trường và phân tích sự dịch chuyển trong hành vi của nhóm du khách cao cấp qua nhiều năm, đặc biệt là những khách hàng tìm kiếm trải nghiệm mang chiều sâu văn hóa, tính cá nhân hóa và sự khác biệt tinh tế trong lưu trú đô thị.

Với nền tảng 23 năm vận hành tại trung tâm TP HCM, Sheraton Saigon Grand Opera Hotel không tiếp cận thị trường theo hướng “đón sóng ngắn hạn”, mà liên tục tái đánh giá cấu trúc sản phẩm để đón đầu những thay đổi mang tính dài hạn của du lịch cao cấp toàn cầu. Trong bối cảnh đó, các tín hiệu tích cực của thị trường được xem là yếu tố cộng hưởng, củng cố thêm cho chiến lược đã được chuẩn bị từ trước.

Cụ thể, năm 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng khoảng 21%, cao gấp nhiều lần mức tăng trưởng bình quân 5% của du lịch thế giới và vượt xa mức 8% của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. So với thời điểm trước đại dịch Covid-19, du lịch Việt Nam đã phục hồi ở mức khoảng hơn 110% (du lịch thế giới mới chỉ phục hồi khoảng 90%). Đáng chú ý, theo các đơn vị nghiên cứu du lịch, nhóm khách quốc tế có nhu cầu lưu trú ở phân khúc cao cấp và hạng sang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn, đặc biệt trong các dòng khách công vụ, MICE (du lịch kết hợp hội nghị) và du lịch kết hợp trải nghiệm văn hóa - những phân khúc gắn chặt với hệ thống khách sạn 5 sao khu vực trung tâm.

Song song đó, giữa tháng 12/2025, Hội đồng Nhân dân TP HCM đã thông qua nghị quyết về việc hỗ trợ thu hút các đoàn khách du lịch đến thành phố tham dự hội nghị, hội thảo, triển lãm kết hợp tham quan. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20/12 và kéo dài đến hết năm 2030. TP HCM lựa chọn đặt du lịch MICE vào khuôn khổ ổn định, có thời hạn rõ ràng. Thay vì các biện pháp mang tính tình thế, thành phố xác lập hướng đi dài hơi hơn cho phân khúc vốn được xem là “khách chất lượng cao” trong cơ cấu du lịch đô thị.

Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia, tính đến hết năm 2025, toàn ngành đón khoảng 22 triệu lượt khách quốc tế (tăng 25%), phục vụ 130 triệu lượt khách nội địa (tăng 8%), tổng thu 1 triệu tỷ đồng (tăng 12% so với năm trước). TP HCM tiếp tục dẫn đầu cả nước về lượng khách, với hơn 53,5 triệu lượt trong năm qua (trong đó, khách quốc tế ước đạt 8,5 triệu lượt, tăng gần 40% so với năm 2024).