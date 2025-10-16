Grand Marina, Saigon được vinh danh tại Luxury Lifestyle Awards 2025

Grand Marina, Saigon do Masterise Homes phát triển, chiến thắng hạng mục Khu căn hộ đô thị hạng sang xuất sắc nhất Việt Nam tại Luxury Lifestyle Awards 2025.

Với gần hai thập kỷ hình thành và phát triển, Luxury Lifestyle Awards - giải thưởng quốc tế tôn vinh những thương hiệu xuất sắc thế giới trong lĩnh vực xa xỉ với hơn 400 hạng mục tại hơn 100 quốc gia, trở thành một trong những thước đo về chất lượng và đẳng cấp quốc tế. Mỗi thương hiệu được vinh danh đều trải qua quá trình đánh giá khách quan, dựa trên yếu tố uy tín, chất lượng dịch vụ và sự khác biệt.

Giải "Best Luxury Residential Community Development in Vietnam" (tạm dịch: Khu căn hộ đô thị hạng sang xuất sắc nhất Việt Nam) trao cho Grand Marina, Saigon không chỉ ghi nhận quá trình phát triển dự án của Masterise Homes, mà còn khẳng định tầm nhìn của doanh nghiệp trong chiến lược định hình phong cách sống hàng hiệu và cộng đồng cư dân cao cấp theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Ban tổ chức cũng đánh giá cao thiết kế, tiêu chuẩn dịch vụ cũng như phong cách mang tính biểu tượng của dự án. Tại đây, giới tinh hoa không chỉ sở hữu không gian sống theo tiêu chuẩn cao cấp mà còn tận hưởng hệ giá trị gắn liền với vị trí di sản, danh tiếng thương hiệu và phong cách sống đặc quyền.

Grand Marina, Saigon nằm tại khu vực Ba Son, phường Sài Gòn, TP HCM. Ảnh: Masterise Homes

Grand Marina, Saigon tọa lạc tại phường Sài Gòn. Dự án liền kề tòa tháp Saigon Marina IFC - một trong những biểu tượng của trung tâm tài chính quốc tế TP HCM. Từ vị trí này, cư dân thuận tiện kết nối với ga metro Ba Son và bến du thuyền ngay trong nội khu.

Quy hoạch dự án gồm các tháp căn hộ hàng hiệu, khối thương mại - văn phòng, phố đi bộ và công viên ven sông - hình thành nên một quảng trường ven sông quy mô khu vực CBD thành phố.

Theo ông Alexander Chetchikov, Tổng giám đốc Luxury Lifestyle Awards, Grand Marina, Saigon cho thấy tầm nhìn xa của bất động sản hạng sang Việt Nam, khi kết hợp thiết kế đẳng cấp, tính bền vững và trải nghiệm sống, qua đó, định hình ý nghĩa và giá trị một ngôi nhà.

Phòng khách căn hộ Marriott Residences phiên bản đặc biệt. Ảnh: Masterise Homes

Đơn vị phát triển Masterise Homes cho biết, các căn hộ mang thương hiệu Marriott hay JW Marriott đều được thiết kế và vận hành theo tiêu chuẩn Marriott toàn cầu, áp dụng hệ tiện ích cao cấp và công nghệ nhà ở thông minh. Các hạng mục hoàn thiện bằng vật liệu nhập khẩu cao cấp, được thực hiện bởi các đơn vị quốc tế như Atkins, HBA, AB Concept... phục vụ phong cách sống đặc quyền.

Hướng đến phát triển bền vững, dự án có tỷ lệ bề mặt kính dưới 40%, sử dụng vật liệu đáp ứng các tiêu chí về hệ số truyền nhiệt (U-value), chỉ số phản xạ và hấp thụ nhiệt mặt trời, nhằm tối ưu hiệu suất sử dụng và duy trì chất lượng công trình theo thời gian.

Đồng hành cùng cư dân là đội ngũ quản gia Marriott cùng chuỗi dịch vụ cá nhân hóa hỗ trợ gia chủ bất cứ khi nào. Ảnh: Masterise Homes

Marriott cũng là tập đoàn khách sạn đầu tiên trên thế giới được chứng nhận bởi Hiệp hội Quản lý Cộng đồng được Công nhận (AAMC) về năng lực vận hành chuẩn quốc tế.

Các chủ nhân căn hộ hàng hiệu Marriott Residences hay JW Marriott Residences tại Grand Marina, Saigon còn được tích hợp vào nền tảng Onvia - hệ thống nhận diện và quản lý đặc quyền toàn cầu dành riêng cho cư dân hàng hiệu. Đây là "tấm hộ chiếu" cho phép cư dân mở rộng trải nghiệm sống ra hệ sinh thái Marriott quốc tế.

Cụ thể, cư dân được nâng hạng thẻ Marriott Bonvoy Gold Elite hoặc Platinum, tiếp cận dịch vụ concierge VIP, tham dự các sự kiện đặc quyền và ưu đãi giới hạn trong toàn bộ hệ sinh thái Marriott trên thế giới.

Phòng ngủ căn hộ có tầm nhìn thoáng. Ảnh: Masterise Homes

Việc Grand Marina, Saigon được vinh danh tại Luxury Lifestyle Awards 2025 là sự công nhận quốc tế cho năng lực phát triển của Masterise Homes trong hành trình kiến tạo nên những không gian sống đẳng cấp, tiện ích vượt trội và trải nghiệm chưa từng có tại Việt Nam, đồng thời góp phần khẳng định vị thế của Grand Marina, Saigon trên bản đồ bất động sản hàng hiệu toàn cầu.

Song Anh