Grand M thành tổng đại lý phân phối dự án Harbour Center

Grand M ký kết hợp tác với chủ đầu khu đô thị Harbour Center (Hải Phòng), trở thành tổng đại lý phân phối các sản phẩm shophouse, liền kề của dự án.

Sự kiện này góp phần khẳng định vị thế của Grand M trong vai trò tư vấn và phân phối các sản phẩm, dự án bất động sản cao cấp tại Hải Phòng và các tỉnh thành lân cận.

Phối cảnh Harbour Center với những nét đặc trưng riêng của Hải Phòng. Ảnh: Grand M

Harbour Center tọa lạc tại số 3 đường Lê Lai, quận Ngô Quyền, được đánh giá là dự án mang dấu ấn, bản sắc văn hóa Hải Phòng. Vị trí dự án thuộc trung tâm lõi Hải Phòng, là nơi ghi dấu những chiến tích lịch sử hào hùng, với những khu cảng nhộn nhịp, những nhà máy đầu tiên của phía Bắc, những con đường nổi tiếng cùng nét văn hóa, lối sống đặc trưng của người dân phố Cảng.

Dự án bao gồm 74 lô liền kề, shophouse trong tổ hợp khép kín, đảm bảo được tính riêng tư, an ninh, an toàn nhưng vẫn thừa hưởng mọi tiện ích xung quanh của khu vực trung tâm thành phố sôi động.

Các sản phẩm shophouse, liền kề tại đây được quy hoạch thông minh, thiết kế hiện đại, sang trọng. Với quy mô 5 tầng, mỗi căn nhà tối đa không gian sử dụng lên tới gần 400 m2. Trong đó, diện tích mặt sàn dao động 68,6 - 161,8 m2, mặt tiền bao gồm các kích thước: 5m, 6m, 8,7m, 13,8m; lòng đường rộng 7m...

Phối cảnh toàn bộ dự án Harbour Center. Ảnh: Grand M

Trong bối cảnh quỹ đất tại trung tâm thành phố Hải Phòng không còn nhiều, dự án đang tạo ra sức hút mạnh mẽ với các nhà đầu tư bất động sản không chỉ ở Hải Phòng mà còn lan rộng sang các địa phương lân cận như: Hà Nội, Quảng Ninh...

Harbour Center còn có yếu tố pháp lý minh bạch, số đỏ lâu dài. Các sản phẩm không chỉ khai thác kinh doanh mà còn là một tài sản truyền đời cho nhiều thế hệ.

Là thành viên của G.Empire Group, Grand M tham gia trong hệ sinh thái khép kín, quy tụ những thương hiệu tư vấn, phân phối bất động sản, từ đó tạo thành một quy trình đóng gói sản phẩm toàn diện.

Theo đó, Grand M đồng hành cùng chủ đầu tư ngay từ những giai đoạn ban đầu phát triển dự án, bao gồm nghiên cứu tổng quan thị trường, đối thủ, sản phẩm, định vị dự án, xây dựng chiến lược và triển khai hoạt động sale, marketing...

Các sản phẩm bất động sản sau khi được đóng gói đưa ra thị trường sẽ là một sản phẩm hoàn chỉnh về mặt concept, chiến lược marketing, bán hàng, đơn vị phân phối... và bắt kịp thời điểm thanh khoản cho dự án.

Phối cảnh mặt tiền các căn shophouse tại Harbour Center. Ảnh: Grand M

Đầu năm 2024, cũng trong vai trò tư vấn và tổng đại lý, Grand M phân phối thành công một loạt dự án bất động sản cao cấp tại nhiều phân khúc từ căn hộ chung cư đến biệt thự, nhà phố thương mại. Đơn cử có thể kể đến các dự án: Khu đô thị Solasta Mansion của chủ đầu tư Nam Cường, khu đô thị The Manor Central Park của Bitexco, dự án The Gloria By Silk Park...

Ông Phạm Tôn Quyền, Phó Tổng giám đốc Grand M chia sẻ, "chất riêng" của dự án được khẳng định từ giá trị kết nối, vị trí trung tâm và chất lượng sản phẩm vượt trội, đem đến giá trị đầu tư bền vững cho khách hàng.

Từ tiềm lực, chiến lược và kinh nghiệm của Grand M cũng những giá trị sẵn có của Harbour Center mang lại cho các nhà đầu tư, dự án sẽ tạo nên sức hút mạnh mẽ, qua đó, được thị trường tích cực đón nhận.

Yên Chi