Gran Meliá Nha Trang sẽ có nhà hàng Michelin

Ngày 5/4, thương hiệu Hispania ký kết thỏa thuận hợp tác với chủ đầu tư KDI Holdings về việc xây dựng nhà hàng Michelin trong khuôn viên Gran Meliá Nha Trang.

Được quản lý và kiểm soát chất lượng trực tiếp bởi hai đầu bếp đến từ Tây Ban Nha là Mascos Morán và Adrián Manchẽno, Hispania Nha Trang hứa hẹn đem đến những món ăn truyền thống của xứ sở bò tót, nhưng ở một đẳng cấp khác biệt xứng tầm sao Michelin như heo sữa than nướng, paella và đùi lợn muối Ibérico khổng lồ có giá đắt đỏ.

Không gian nhà hàng được thiết kế bởi kiến trúc sư Lorenzo Castillo - nhà thiết kế nội thất nổi tiếng từng đạt danh hiệu "The best designer in Spain" vào năm 2014 và được xếp vào một trong 60 tên tuổi có tầm ảnh hưởng bậc nhất trong ngành thiết kế vào năm 2017 do tạp chí Architectural Digest bình chọn. Tại Hispania Nha Trang, Lorenzo Castillo đã đưa vào thiết kế các họa tiết truyền thống của Tây Ban Nha, kết hợp với những đồ trang trí gốm sứ Talavera cao cấp.

Nhà hàng Michelin - Hispania Nha Trang nằm tại tòa nhà Super Yacht, trong khuôn viên Gran Meliá Nha Trang, rộng 5.131 m2 với 100% nội thất đến từ EuroStyle – đơn vị phân phối các thương hiệu cao cấp như Minotti, Porcelanosa...

Tòa Super Yacht của Gran Meliá Nha Trang lấy cảm hứng từ du thuyền, là nơi tọa lạc của nhà hàng Michelin - Hispania Nha Trang. Ảnh phối cảnh: KDI Holdings

Nằm trong khuôn viên dự án biệt thự nghỉ dưỡng Gran Meliá Nha Trang, nhà hàng Michelin - Hispania Nha Trang hứa hẹn sẽ mang phong vị Tây Ban Nha đến với những người yêu ẩm thực tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Gran Meliá Nha Trang còn đem đến cho những chủ nhân sở hữu hàng loạt các trải nghiệm đắt giá theo quy chuẩn RedLevel - hệ thống dịch vụ cao cấp thuộc sở hữu của thương hiệu Gran Meliá Hotels & Resorts, thông qua chuỗi tiện ích gồm: hồ khoáng nóng rộng 4.000 m2, công viên san hô, spa hang đá, bến du thuyền đẳng cấp...

Dự án sở hữu hệ thống tiện ích gồm hồ lagoon khoáng nóng rộng 4.000 m2, spa hang đá tự nhiên... Ảnh phối cảnh: KDI Holdings

Hispania được biết đến với vai trò đối tác chiến lược của Tập đoàn Meliá Hotels International. Thương hiệu Hispania đã đưa những nét văn hóa ẩm thực Tây Ban Nha đến London (Anh), Brussel (Bỉ), Paris (Pháp) và tiếp theo là Nha Trang (Việt Nam). Theo đại diện thương hiệu, mọi nhà hàng trực thuộc chuỗi Hispania đều được The Michelin Guide xướng tên mỗi năm trên trang web chính thức.

Danh hiệu Michelin là danh hiệu danh giá của giới ẩm thực, được so sánh với giải Grammy trong âm nhạc hay Oscar trong phim ảnh. Trong khi The Michelin Guide giống như một cuốn cẩm nang dành cho giới sành ăn toàn cầu, tập hợp danh sách các nhà hàng đạt đủ tiêu chí khắt khe từ nguyên liệu, chất lượng, tính sáng tạo. Danh sách này được cập nhật hàng năm và mỗi nhà hàng The Michelin Guide đều phải trải qua các bài kiểm tra thường niên. Hispania là một trong các chuỗi nhà hàng nhận được sao Michelin cho toàn bộ thành viên thuộc hệ thống trong nhiều năm, theo thông tin từ thương hiệu.

Tư dinh Gran Meliá Nha Trang đón trọn khung cảnh hoàng hôn bên vịnh Nha Trang. Ảnh phối cảnh: KDI Holdings

KDI Holdings cũng cho biết, từ ngày 16/4-30/6, khi mua dinh thự The Coral, Aqua Bay và Signature tại Gran Meliá Nha Trang, khách hàng sẽ nhận được nhiều ưu đãi. Cụ thể là chính sách hỗ trợ lãi suất 0% cho khoản vay 65% trong tối đa 24 tháng và ân hạn nợ gốc 36 tháng hoặc thanh toán 70% bằng vốn tự có trước khi nhận nhà; tham gia vào chương trình cho thuê và nhận chia sẻ doanh thu theo tỷ lệ 40 - 60; nhận voucher nghỉ dưỡng 20-30 đêm nghỉ một năm trong vòng 10 năm.

Đặc biệt, nhân dịp ra mắt dinh thự Signature, chủ đầu tư KDI Holdings dành tặng 10 chủ nhân Signature đầu tiên quà tặng đặc biệt: 25 đêm nghỉ mỗi năm trong 3 năm đầu và 20 đêm nghỉ mỗi năm cho 7 năm tiếp theo.

Thu Hương