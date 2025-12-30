Grab Việt Nam vinh danh 30 quán ăn tiêu biểu Hải Phòng

Grab lần đầu vinh danh 30 nhà hàng, quán ăn tiêu biểu tại Hải Phòng, đồng thời giới thiệu Food Tour 2.0 trên ứng dụng.

Chuỗi hoạt động quảng bá ẩm thực - du lịch Hải Phòng, kết hợp văn hóa truyền thống và công nghệ diễn ra ngày 27/12, với sự đồng hành của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng. Chuỗi sự kiện là một phần của thỏa thuận hợp tác giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng và Grab Việt Nam ký kết vào tháng 7 vừa qua, hướng đến mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số du lịch, nâng cao sức hấp dẫn của thành phố trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Grab tổ chức chuỗi hoạt động quảng bá du lịch và ẩm thực Hải Phòng tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt - Tiệp, ngày 27/12. Ảnh: Quỳnh Như

Danh sách nhà hàng, quán "Trứ Danh" Hải Phòng nhận vinh danh tại sự kiện được chia thành ba hạng mục: "Hương vị đất Cảng", "Trải nghiệm đỉnh cao", "Ngôi sao tăng trưởng". Các hạng mục được đánh giá dựa trên dữ liệu thực tế, khảo sát và phản hồi từ người dùng GrabFood, có tham khảo ý kiến chuyên môn từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng.

Hạng mục "Hương vị đất Cảng" vinh danh cà phê cốt dừa Cô Hạnh, bánh đa cua Bà Cụ, lẩu cua đồng Bống... Các đơn vị có tên trong Bản đồ Food Tour Hải Phòng 1.0; luôn đảm bảo tuân thủ điều kiện hoạt động (có đầy đủ giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm); đồng hành với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng trong công tác quảng bá du lịch thành phố.

"Trải nghiệm đỉnh cao" ghi nhận chất lượng và trải nghiệm được đánh giá cao bởi cộng đồng người dùng Grab, bao gồm bún cá Cậu Đoành (cơ sở chính tại 151 Hồ Sen), bún chả Thanh Thủy...

Hạng mục "Ngôi sao tăng trưởng" trao cho Mr Good Tea Lạch Tray, trà tắc Chị Thục - 89E Thiên Lôi, cơm thố Bách Khoa - Hồ Sen... Những đơn vị này có tốc độ phát triển tích cực, linh hoạt đổi mới và vận hành hiệu quả.

Các chủ quán, nhà hàng nhận vinh danh tại sự kiện. Ảnh: Quỳnh Như

Tại sự kiện, Grab cũng lần đầu công bố danh mục Food Tour 2.0 trên ứng dụng - một hình thức số hóa hoạt động khám phá ẩm thực vốn quen thuộc với du khách khi đến Hải Phòng. Tại mục Food Tour 2.0 trên trang chủ của ứng dụng, người dùng có thể xem thông tin chi tiết, hình ảnh và đặt GrabFood để thưởng thức món ngon từ gần 100 quán ăn được tuyển chọn.

Food Tour 2.0 trên ứng dụng Grab giúp người dùng khám phá quán ngon địa phương. Ảnh: Quỳnh Như

Cũng trong danh mục này, người dùng có thể đặt xe GrabBike hoặc GrabCar để đến quán thưởng thức trực tiếp; di chuyển thuận tiện giữa các điểm ẩm thực trong hành trình khám phá thành phố. Theo đại diện ứng dụng, việc đưa danh mục này lên ứng dụng giúp người dùng dễ dàng trải nghiệm các quán ngon địa phương liền mạch và trực quan hơn.

Bà Đặng Thùy Trang, Giám đốc Đối ngoại, Grab Việt Nam, cho biết với thế mạnh công nghệ và mạng lưới dịch vụ rộng khắp, đơn vị mong muốn mang đến cho du khách và người dân những trải nghiệm trực quan, thuận tiện và dễ tiếp cận, đồng thời hỗ trợ các quán ăn - nhà hàng Hải Phòng trong quá trình chuyển đổi số. "Chuỗi hoạt động năm nay đóng vai trò quan trọng, mở ra cơ hội cho những hợp tác sâu rộng hơn nhằm thúc đẩy phát triển du lịch thành phố trong thời gian tới", bà Trang nói.

Bà Đặng Thùy Trang phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Quỳnh Như

Từ nay đến hết ngày 31/12, người dùng Grab còn có cơ hội tham gia Thử Thách Food Tour 2.0 ngay trên ứng dụng. Hoạt động khuyến khích người tham gia khám phá các điểm ẩm thực đặc trưng của Hải Phòng và nhận nhiều phần quà.

Hoàng Anh