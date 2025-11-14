Grab triển khai nhiều chương trình hỗ trợ tài xế nữ

Grab đào tạo kỹ năng, tặng đồng phục - bảo hiểm, cùng nhiều chính sách giúp nữ tài xế tự tin gắn bó với nghề.

Theo đại diện Grab, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đang mở ra nhiều công việc linh hoạt, phù hợp với phụ nữ. Trên nền tảng Grab - ứng dụng đa dịch vụ quen thuộc tại Việt Nam, ngày càng nhiều chị em tìm thấy cơ hội nghề nghiệp phù hợp, muốn cân bằng giữa việc làm và chăm sóc gia đình.

Như chị Mai Thị Thu Tuyết (37 tuổi, Đà Nẵng), gắn bó với nghề tài xế công nghệ 6 năm. Chị cho biết trước đây làm nhiều công việc cố định thời gian nhưng con nhỏ hay ốm nên không thể duy trì công việc lâu dài. "Nhờ anh trai giới thiệu, tôi chuyển sang chạy Grab để có thu nhập đủ trang trải, linh hoạt thời gian chăm con", chị Tuyết nói.

Với những tài xế mới bắt đầu như chị Tuyết, Grab hỗ trợ bằng nhiều hoạt động thông qua chương trình "Grab Chị Em". Chương trình gồm nhiều khóa đào tạo và tính năng được thiết kế riêng cho nữ đối tác, đồng hành trong ngày đầu gia nhập nền tảng.

Khi kích hoạt tài khoản, tài xế nữ mới được tặng miễn phí đồng phục và mũ bảo hiểm trị giá 375.000 đồng. Tại các thị trường mở rộng, Grab còn cam kết thu nhập tối thiểu 300.000 đồng mỗi ngày trong tuần đầu tiên. Ngoài ra, trong hai tháng đầu, nữ tài xế được tặng gói bảo hiểm dành cho đối tác, với giá trị bảo vệ lên đến 200 triệu đồng, giúp an tâm hơn khi bắt đầu công việc.

Ngày càng nhiều nữ tài xế tham gia nền tảng. Ảnh: Grab

Song song chính sách hỗ trợ, Grab chú trọng phát triển các tính năng an toàn và đào tạo kỹ năng chuyên biệt bên cạnh khóa huấn luyện chung. Đơn cử, tính năng "Ưu tiên nhận hành khách nữ" giúp tài xế tăng cơ hội nhận chuyến theo mong muốn. Các bài học về lái xe an toàn, sử dụng điều hướng hay ứng phó với hành khách say xỉn được thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu và tích hợp ngay trên ứng dụng Grab Driver.

Những nữ tài xế nhận hỗ trợ từ chương trình Điều ước sau tay lái. Ảnh: Grab

Bên cạnh công nghệ, Grab còn xây dựng cộng đồng nữ tài xế gắn kết với sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ tại nhiều địa phương. Mới đây, doanh nghiệp ra mắt "Đội nữ đối tác tài xế Grab" tại Huế và Đà Nẵng. Các hội địa phương đóng vai trò kết nối, tư vấn và hỗ trợ chuyên môn, giúp Grab tiếp cận phụ nữ có nhu cầu việc làm, mang đến cơ hội tự chủ tài chính cho nhiều người hơn.

"Trong đội, chị em luôn sẵn sàng giúp nhau. Ai mới vào, chưa quen xử lý đơn hay gặp tình huống khó đều được hướng dẫn tận tình. Đặc biệt, chị đội trưởng luôn quan tâm đời sống của mọi người, khi ai gặp khó khăn chị lại kêu gọi hỗ trợ," chị Tuyết, đối tác tài xế Grab chia sẻ.

Ra mắt đội nữ đối tác tài xế tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Grab

Đơn vị cũng thường xuyên hợp tác với các thương hiệu để triển khai chương trình tri ân và hỗ trợ thiết thực cho nữ tài xế. Chương trình "Điều ước sau tay lái" giúp hiện thực hóa mong muốn giản dị của những bác tài có hoàn cảnh khó khăn, như tặng xe đạp hay sửa góc học tập cho con. Doanh nghiệp còn phối hợp cùng Kotex trao tặng hàng trăm phần quà gồm túi tote, túi bao tử, bình nước, găng tay...

"Thông qua các chính sách hỗ trợ toàn diện và cộng đồng gắn kết, chúng tôi kỳ vọng mang đến cơ hội thu nhập, tiếp thêm niềm tin, giúp phụ nữ Việt tự tin cầm lái, chủ động trên hành trình sự nghiệp", đại diện Grab cho biết.

Thái Anh