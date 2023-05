Grab tổ chức ngày hội cho hàng nghìn đối tác và gia đình

TP HCMChuỗi sự kiện "Cùng Grab ươm xanh" gồm cuộc thi chia sẻ kỷ niệm, trao tặng học bổng, nhiều minigame với phần quà ý nghĩa ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Đây là năm thứ năm Grab tổ chức hoạt động này với mục tiêu mang đến nhiều kỷ niệm đáng nhớ cho các thành viên của gia đình đối tác. Chương trình bắt đầu bằng cuộc thi trực tuyến "Cùng Grab ươm xanh, gia đình gắn kết" dành riêng cho con của các đối tác. Các em sẽ chia sẻ kỷ niệm ý nghĩa hoặc hoạt động gia đình mà cả nhà đã cùng nhau trải qua.

Cuộc thi không giới hạn về hình thức bài dự thi, vì vậy các bé có thể thỏa sức sáng tạo qua video, bài hát hoặc vẽ tranh. Cuộc thi sẽ có gần 40 giải thưởng dành cho những tác phẩm xuất sắc.

Chương trình dành cho các gia đình vừa diễn ra tại Hà Nội ngày 27/5. Ảnh: Grab

Song song với hoạt động này, đơn vị trao tặng 33 suất học bổng "Nuôi dưỡng giấc mơ xanh" với tổng giá trị 50 triệu đồng. Học bổng dành cho những em đạt thành tích cao trong các cuộc thi học sinh giỏi các cấp năm học 2022-2023.

Nhiều học bổng được trao cho con em đối tác tài xế, đối tác nhà hàng. Ảnh: Grab

Ngoài các hoạt động kể trên, đơn vị còn tổ chức Ngày hội gia đình "Cùng Grab ươm xanh", dự kiến chào đón hơn 4.000 đối tác của hãng và gia đình tại ba thành phố Hà Nội, TP HCM và Đà Lạt.

Tại ngày hội, các đối tác và gia đình sẽ có dịp trải nghiệm nhiều trò chơi trong chuỗi minigame tương tác "Ước mơ màu xanh" hay nhận quà qua "Vòng quay may mắn". Gia đình còn có thể thưởng thức chương trình giải trí "Mầm non chồi xanh". Trong chuỗi sự kiện, đơn vị dự kiến sẽ trao 3.500 phần quà may mắn dành cho các bé tới tham dự.

Minh Tú