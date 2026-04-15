Grab tiếp sức tài năng bóng rổ trẻ

Grab đồng hành cùng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Giải Bóng rổ Chuyên nghiệp Việt Nam nhằm hỗ trợ tài năng trẻ, khuyến khích phát triển toàn diện.

Cuối tháng 3, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Grab Việt Nam và Giải Bóng rổ Chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) ký kết hợp tác nhằm tiếp sức cho tài năng trẻ trên hành trình chinh phục giấc mơ bóng rổ. Với thông điệp "Inspiring The New Generation - Nơi tài năng vươn tầm huyền thoại", sự hợp tác giữa ba bên hướng tới việc kiến tạo một hệ sinh thái bóng rổ năng động, nơi tài năng trẻ nói chung và thế hệ sinh viên yêu thích bóng rổ nói riêng có thêm điều kiện để theo đuổi đam mê, bứt phá giới hạn.

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Grab Việt Nam và VBA ký kết hợp tác triển khai các hoạt động tiếp sức tài năng trẻ, thúc đẩy tinh thần thể thao. Ảnh: Grab Việt Nam

Trong khuôn khổ hợp tác, ba đơn vị triển khai nhiều hoạt động dựa trên hai trụ cột trọng tâm. Với mục tiêu chắp cánh cho các tài năng trẻ, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đồng hành cùng VBA và Grab Việt Nam tổ chức Hội trại Bóng rổ Sinh viên Mùa hè - sân chơi quy mô toàn quốc dành cho cộng đồng sinh viên đam mê bóng rổ.

Trong đó, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam giữ vai trò kết nối với hệ thống Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, trường học. VBA đảm nhiệm chuyên môn từ huấn luyện, vận hành giải đấu đến chuẩn hóa không gian tập luyện và trải nghiệm. Grab góp phần hoàn thiện trải nghiệm của người tham gia qua quá trình đồng hành xây dựng ý tưởng, chủ đề cho hoạt động, cung cấp giải pháp hỗ trợ về di chuyển và triển khai chiến dịch truyền thông nhằm lan tỏa thông điệp sống năng động, thúc đẩy tinh thần thể thao.

Nhằm tiếp sức cho tài năng trẻ được tiếp cận gần hơn với hành trình đào tạo, phát triển và thi đấu chuyên nghiệp, Grab cũng đồng hành xuyên suốt các hoạt động của mùa giải VBA 5x5, từ các vòng tuyển chọn như VBA Scouting Tour, Rising Camp, Combine Challenges, Rookie Draft đến mùa giải VBA 5x5 chính thức.

Trong đó, ở mùa giải VBA 5x5, Grab sẽ triển khai các chương trình ưu đãi dành cho người hâm mộ khi di chuyển đến 6 cụm sân thi đấu trên toàn quốc. Song song, đơn vị cung cấp dịch vụ xe đưa đón cộng đồng dành cho các nhóm khán giả sẽ được ra mắt tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng.

Qua hợp tác với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và VBA là một trong những hoạt động trong chiến lược dài hạn của Grab nhằm hỗ trợ sự phát triển của giới trẻ Việt Nam, đồng thời, tiếp nối những sáng kiến thiết thực đã triển khai trong nhiều năm qua. Từ những nhu cầu hàng ngày như di chuyển, ăn uống với chi phí hợp lý, đến các cơ hội học hỏi và trải nghiệm thực tế, Grab từng bước xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, phù hợp với lối sống năng động của thế hệ trẻ.

Bên cạnh việc đồng hành với các giải thể thao, với các nhu cầu hàng ngày, Grab mang đến nhiều giải pháp di chuyển và tiêu dùng giúp giải quyết những mối ưu tư về chi phí của thế hệ sinh viên. Trong đó, dịch vụ GrabBike Tiết Kiệm có giá tối ưu hơn so với GrabBike thông thường, tính năng Đặt đơn nhóm có ưu đãi dành cho các Trưởng nhóm mới hay gói hội viên GrabUnlimited dành cho sinh viên giảm 50% phí hội viên mỗi tháng. Các giải pháp này góp phần giúp sinh viên tối ưu chi phí sinh hoạt, giảm bớt áp lực tài chính, đặc biệt trong bối cảnh chi phí sống ngày càng gia tăng tại các đô thị lớn.

Cuộc thi Grab The Beyond mang đến cơ hội vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn cho sinh viên. Ảnh: Grab Việt Nam

Ngoài ra, Grab cũng chủ động xây dựng các sân chơi, cơ hội thực tiễn thông qua cuộc thi chuyên môn và chương trình trải nghiệm. Qua những cuộc thi như "Bứt phá ý tưởng sinh viên - Grab The Beyond 2025" phối hợp với Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng, đơn vị góp phần giúp sinh viên tiếp cận với bài toán thực tế, tạo điều kiện để các bạn trẻ rèn luyện kỹ năng, tư duy giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng, những yếu tố ngày càng quan trọng trong thị trường lao động hiện đại.

Nhật Lệ