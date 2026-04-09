Grab sẽ thâm nhập sâu hơn vào thị trường thanh toán Việt Nam

Từ năm sau, các cửa hàng nhỏ tại Việt Nam có thể dùng điện thoại làm máy quẹt thẻ qua tính năng thanh toán tích hợp trên ứng dụng của Grab.

Ông Philipp Kandal, Giám đốc Sản phẩm Grab, ngày 8/4 cho biết họ dự kiến triển khai tính năng Tap to Pay (chạm để thanh toán) tại Việt Nam vào năm sau. Tính năng tích hợp trên máy của người bán, sử dụng công nghệ NFC để biến điện thoại thông minh thành máy quẹt thẻ (POS)

Theo đại diện Grab, ứng dụng này phù hợp với các cửa hàng nhỏ, nơi thường chỉ nhận tiền mặt hoặc thanh toán bằng mã QR. Bởi thực tế, việc chấp nhận thanh toán thẻ đòi hỏi chủ cửa hàng phải đầu tư máy POS, phí thanh toán cùng hợp đồng dài hạn. Hiện mức phí dịch vụ quẹt thẻ tại các điểm POS được ngân hàng thu khoảng 0,7%-3,5% trên mỗi giao dịch.

Đại diện Grab bỏ ngỏ kế hoạch chi tiết về khả năng hợp tác với một đơn vị trung gian thanh toán cũng như phạm vi thí điểm, song khẳng định sẽ tuân thủ thủ tục pháp lý khi phát triển tính năng thanh toán ở Việt Nam.

Trước đây, họ từng hợp tác với Moca để triển khai ví điện tử trên ứng dụng, nhưng ví này đã ngừng hoạt động hai năm trước. Người dùng nền tảng gọi xe này hiện có thể thanh toán bằng tiền mặt, thẻ ngân hàng, hoặc ví điện tử MoMo, ZaloPay.

Ông Philipp Kandal, Giám đốc Sản phẩm Grab tại sự kiện. Ảnh: Thu An

Tại ASEAN, Việt Nam là quốc gia thứ 6 nền tảng công nghệ này đưa ra tính năng chạm thanh toán. Họ không phải đơn vị đầu tiên "biến điện thoại thành máy POS", nhưng có lợi thế với hàng trăm nghìn cửa hàng đồ ăn, thực phẩm trên ứng dụng. Riêng mảng giao đồ ăn, theo dữ liệu từ công ty phân tích thị trường Momentum Works, nền tảng này chiếm 48% thị phần tại Việt Nam năm ngoái, tương đương ShopeeFood, và hiện đã "phủ" tại 34 tỉnh, thành phố.

Ngoài muốn thâm nhập sâu hơn vào thị trường thanh toán ở Việt Nam, nền tảng gọi xe công nghệ còn tính ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đặt xe cùng nhóm (Group Ride) hay mở rộng thêm tính năng GrabMaps cho người dùng. Họ cũng thử nghiệm robot giao hàng và đồ ăn, hoạt động trong các trung tâm thương mại và tòa nhà văn phòng.

Năm 2025, Grab đạt lợi nhuận ròng 200 triệu USD, trong khi năm trước đó lỗ 158 triệu USD. Tổng doanh thu cả năm của hãng đạt 3,37 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ. Trong đó, mảng giao hàng, đồ ăn, đi chợ chiếm hơn một nửa doanh số. Năm nay, họ đặt mục tiêu doanh thu hơn 4 tỷ USD, lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) điều chỉnh ở mức 700-720 triệu USD - tăng trưởng 40-44% so với năm ngoái.

Thủy Trương