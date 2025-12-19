Grab quảng bá du lịch Việt tại Quảng trường Thời Đại

Grab mang hình ảnh xích lô lướt qua Đại nội Huế, phố cổ Hội An, nem cua bể và bánh xèo lên màn hình quảng cáo lớn tại Quảng trường Thời Đại.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc điều hành Grab Việt Nam cho biết, ứng dụng muốn giới thiệu một Việt Nam giàu bản sắc và đầy sức sống tại Manhattan - khu vực được xem là "giao lộ" của du khách toàn cầu. Đơn vị kỳ vọng những hình ảnh biểu tượng này sẽ truyền cảm hứng để du khách quốc tế lựa chọn Việt Nam cho hành trình tiếp theo, nơi ứng dụng Grab sẽ đồng hành cùng họ trong suốt chuyến đi - từ di chuyển khám phá các điểm đến không thể bỏ lỡ, đến trải nghiệm ẩm thực địa phương.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch quảng bá của Grab tháng 12 - tháng lễ hội của năm: mang những sắc màu Đông Nam Á nhiệt đới đến một trong những đô thị sầm uất nhất thế giới.

Năm nay, thông qua chiến dịch quảng bá tại Quảng trường Thời Đại (New York, Mỹ, ngày 2-12/12), Grab tập trung tôn vinh hệ sinh thái du lịch phong phú tại Đông Nam Á. Cụ thể, thương hiệu mang đến 7 video quảng cáo, mỗi video dài 15 giây, giới thiệu những hình ảnh và món ăn đặc trưng của Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Các video được thực hiện với sự hỗ trợ từ các cơ quan xúc tiến du lịch của các quốc gia trong khu vực, truyền cảm hứng để du khách tìm đến và khám phá Đông Nam Á. Kể từ khi niêm yết trên sàn Nasdaq vào năm 2021, Grab đã tận dụng kênh quảng bá là các màn hình quảng cáo tại quảng trường Thời Đại để tôn vinh các đối tác tại Đông Nam Á của mình.

Các biểu tượng du lịch Việt Nam xuất hiện trên màn hình Led tại Quảng trường Thời đại, New York từ ngày 2 đến 12/12. Ảnh: Grab

Grab là một trong những siêu ứng dụng hàng đầu tại Đông Nam Á, cung cấp các dịch vụ giao nhận, di chuyển và các dịch vụ tài chính kỹ thuật số. Ứng dụng hoạt động tại hơn 800 thành phố thuộc 8 quốc gia: Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Mỗi ngày, nền tảng hỗ trợ hàng triệu người dùng đặt thức ăn, đi chợ hộ, gửi hàng hóa, đặt xe, thanh toán trực tuyến hoặc tiếp cận với các dịch vụ cho vay, bảo hiểm, tất cả thông qua một ứng dụng duy nhất.

Nhiều du khách quốc tế khi đến Đông Nam Á thường kết hợp tham quan nhiều quốc gia trong cùng một chuyến đi. Thông qua Grab, du khách có thể sử dụng các dịch vụ di chuyển bằng ôtô, xe máy và cả tuk-tuk, xích lô (thông qua dịch vụ Grab Xích Lô tại Huế), khám phá ẩm thực địa phương tại quán hoặc qua dịch vụ giao đồ ăn, và thực hiện thanh toán không tiền mặt.

Tại Việt Nam, thời gian qua, Grab tăng cường hợp tác với chính quyền các cấp để thúc đẩy chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực. Những nỗ lực này hướng đến việc nâng cao trải nghiệm cho người dùng, đồng thời chung tay cùng các cơ quan ban ngành tạo ra động lực mới cho sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội. Trong lĩnh vực du lịch, Grab đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Huế, Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng và Sở Du lịch TP HCM nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số ngành du lịch địa phương, đồng thời hỗ trợ các hộ kinh doanh, tiểu thương nâng cao kỹ năng số. Các thỏa thuận hợp tác này giúp các đơn vị chuyên trách và Grab phối hợp triển khai những dự án thúc đẩy tăng trưởng du lịch hiệu quả, bền vững cho các địa phương.

Ông Mã Tuấn Trọng cho biết đơn vị đang hợp tác với các sở Du lịch tại những thành phố trọng điểm về du lịch trên cả nước nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch địa phương thông qua chuyển đổi số. "Trong đó có việc tận dụng các kênh truyền thông của Grab để quảng bá di sản và ẩm thực địa phương", ông nói.

Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế cho biết "rất vinh dự" khi hình ảnh chiếc xích lô - một nét đặc trưng của vẻ đẹp Huế, được giới thiệu tại Quảng trường Thời Đại. Grab Xích Lô chính thức ra mắt vào tháng 8 vừa qua, được xem là một dấu mốc quan trọng trong nỗ lực chuyển đổi số các loại hình giao thông truyền thống tại Huế. "Thông qua hợp tác với Grab, nhiều dự án có ý nghĩa sẽ tiếp tục được triển khai nhằm quảng bá ẩm thực địa phương và các trải nghiệm du lịch bản địa, qua đó tạo động lực mạnh mẽ cho ngành du lịch, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Huế", bà Trâm nói.

Hoàng Anh