Grab lấn sân dịch vụ gọi ôtô điện

Grab thử nghiệm tung dịch vụ gọi ôtô điện tại Hà Nội, đánh dấu bước lấn sân sang thị trường đang do Xanh SM chi phối.

Hôm 8/10, Grab bắt đầu bổ sung vào danh sách lựa chọn gọi ôtô tại Hà Nội dịch vụ GrabCar Xe Điện. Nền tảng cho biết khách hàng sẽ được đón bằng xe thuần điện hoặc xe hybrid.

Bà Nguyễn Hạnh Linh, Giám đốc Bộ phận Di chuyển của Grab Việt Nam cho biết quyết định này nhằm mở rộng tập người dùng, tối ưu hóa trải nghiệm và thể hiện cam kết thúc đẩy sử dụng các phương tiện thân thiện hơn với môi trường.

"Dịch vụ mới sẽ giúp đa dạng cơ hội thu nhập cho các đối tác tài xế, để họ thêm tự tin chuyển đổi sang xe điện", bà nói. Sau thị trường Hà Nội, nền tảng dự tính sẽ sớm được mở rộng dịch vụ này tại TP HCM.

Một xe điện chạy dịch vụ cho Grab. Ảnh công ty cung cấp

Hiện thị trường gọi xe Việt Nam có sự tham gia của bộ 3 nền tảng gọi xe lớn là Xanh SM, Grab và Be. Trong đó, Xanh SM chuyên cung cấp dịch vụ chở người bằng xe điện VinFast. Trong khi, người dùng Grab và Be không có lựa chọn gọi xe điện riêng. Hành khách hai nền tảng này chỉ có thể ngẫu nhiên được đón bằng ôtô điện VinFast hay BYD, trước khi có dịch vụ mới hôm 8/10.

Grab cho hay việc thử nghiệm dịch vụ gọi xe điện còn dựa trên cơ sở sự tăng trưởng khả quan về số lượng xe điện hoạt động trên nền tảng sau các chính sách khuyến khích tài xế chuyển đổi những năm gần đây.

Báo cáo "e-Conomy SEA 2024" của Google, Temasek, Bain & Company ước tính quy mô thị trường gọi xe và giao đồ ăn ở Việt Nam đạt 4 tỷ USD vào 2024 và có thể đạt 9 tỷ USD năm 2030.

Theo khảo sát do hãng nghiên cứu thị trường Rakuten Insight (Nhật Bản) công bố vào tháng 5, có đến 87% người dùng lựa chọn Grab và Xanh SM cho dịch vụ gọi xe. Trong đó, 55% người dùng tại các thành phố lớn và 54% tại các khu vực khác chọn Grab. Xanh SM đứng thứ hai với 32%, còn Be chiếm 9%.

Trong khi đó, báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Mordor Intelligence (Ấn Độ) cho biết Xanh SM đã vươn lên dẫn đầu thị trường taxi công nghệ tại Việt Nam từ quý IV/2024. Ngôi vị được nền tảng gọi xe thuần điện này duy trì, với 44,68% thị phần tính đến quý II/2025.

Đầu tháng 9, Grab Việt Nam lên tiếng phản bác số liệu của Mordor Intelligence, rằng "sử dụng nguồn dữ liệu không thể xác minh và phương pháp nghiên cứu không đầy đủ, đưa đến những kết luận sai lệch". Grab và Be cho biết chưa từng thảo luận hoặc cung cấp bất kỳ thông tin kinh doanh, dữ liệu giao dịch và đánh giá về thị trường với công ty này.

Viễn Thông