Grab lần đầu thử nghiệm tính năng dành cho thiếu niên

Grab Việt Nam bắt đầu thử nghiệm tính năng riêng cho nhóm người dùng 13-17 tuổi với nhiều tính năng an toàn như phân bổ tài xế 5 sao, ghi âm và giám sát hành trình di chuyển.

Tính năng tài khoản "Grab cho cả nhà" - được thiết kế nhằm tạo thuận lợi cho người dùng đặt dịch vụ Grab theo nhóm gia đình, tiếp tục được nâng cấp. Theo đó, chủ tài khoản có thể thêm các thành viên 13-17 tuổi để các em tự đặt dịch vụ GrabCar, GrabBike, GrabFood hoặc GrabMart. Toàn bộ hành trình đều được phụ huynh theo dõi, quản lý trên ứng dụng.

Để đảm bảo an toàn, hãng bổ sung nhiều lớp bảo vệ cho các cuốc xe và đơn hàng phục vụ người dùng thiếu niên. Cụ thể, chỉ những đối tác tài xế có đánh giá 5 sao và không có vi phạm liên quan đến an toàn mới được phân bổ chuyến xe cho người dùng tuổi thiếu niên. Mọi chuyến xe đều yêu cầu xác thực mã PIN trước khi khởi hành để tránh nhầm lẫn tài xế. Khi cuốc xe bắt đầu, tính năng AudioProtect tự động ghi âm hành trình được kích hoạt mặc định cho các chuyến GrabCar và GrabBike, giúp xử lý khi phát sinh tình huống bất thường. Các tệp ghi âm được mã hóa và tự động xóa sau 5 ngày nếu không có báo cáo sự cố liên quan đến an toàn.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ giám sát hành trình theo thời gian thực, phát hiện khi xe lệch lộ trình, dừng bất thường hoặc kết thúc sớm hơn dự kiến. Chủ tài khoản sẽ nhận thông báo tức thời ở mọi giai đoạn của chuyến đi và có thể trò chuyện trực tiếp với tài xế thông qua GrabChat nhóm chung.

Bên cạnh dịch vụ di chuyển, người dùng thiếu niên còn có thể đặt đơn hàng GrabFood và GrabMart, với giới hạn phù hợp lứa tuổi. Đơn cử, thành viên tuổi thiếu niên không thể đặt sản phẩm có giới hạn độ tuổi như đồ uống có cồn.

Người dùng thiếu niên sử dụng dịch vụ di chuyển bằng xe ôtô. Ảnh: Grab

Theo bà Nguyễn Hạnh Linh, Giám đốc Bộ phận di chuyển Grab Việt Nam, Việt Nam là quốc gia thứ tư ở Đông Nam Á thử nghiệm phục vụ người dùng thiếu niên, sau Thái Lan, Malaysia và Philippines. Tính năng triển khai trong bối cảnh người dùng 13-17 tuổi có nhu cầu di chuyển độc lập đến trường, lớp học thêm, trung tâm thể thao, khu vui chơi hay các địa điểm sinh hoạt hàng ngày. Giải pháp mới giúp các em chủ động hơn trong việc đặt xe, đồng thời giúp phụ huynh an tâm nhờ hệ thống giám sát hành trình, thanh toán không tiền mặt và cơ chế quản lý chặt chẽ qua ứng dụng.

Trước đó, hãng ra mắt tính năng "Grab cho cả nhà" từ năm 2024. Tính đến quý III/2025, số lượng tài khoản đăng ký dịch vụ tăng 3,6 lần so với đầu năm nay.

Thái Anh