Grab khởi động chương trình 'Vững - Xanh' thúc đẩy bảo vệ môi trường

Grab Việt Nam hợp tác các cơ quan ban ngành, đối tác và người dùng triển khai chương trình "Vững - Xanh" gồm các dự án trồng rừng, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.

Theo kế hoạch, trong năm nay, chương trình sẽ trồng 100.000 cây xanh tại Đà Nẵng và Khánh Hòa, lắp đặt hơn 210.000 bếp cải tiến và thay thế 6 triệu bóng đèn sợi đốt bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng cho các hộ dân vùng sâu vùng xa. Chương trình này đánh dấu cam kết dài hạn của Grab trong việc góp phần bảo vệ môi trường và chuyển đổi xanh, đóng góp vào sự phát triển toàn diện của các thành thị trên cả nước.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam nhận định, người dùng ngày càng quan tâm đến các sáng kiến bảo vệ môi trường, điều đó thôi thúc đơn vị mở rộng chương trình trồng rừng và triển khai thêm các dự án tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải. "Với sức mạnh công nghệ và nền tảng kết nối, chúng tôi tin rằng Vững - Xanh sẽ tiếp tục tạo ra những tác động tích cực sâu rộng đối với môi trường và người dân địa phương", ông Trọng nói.

Chương trình được khởi động bằng lễ ký kết hợp tác dự án trồng rừng Grab For Good Forest giữa Grab Việt Nam, Ban Quản lý rừng phòng hộ TP Đà Nẵng và Quỹ Hỗ trợ và phát triển cộng đồng Sống bền vững (Quỹ Sống).

Đại diện Grab Việt Nam, Ban Quản lý rừng phòng hộ TP Đà Nẵng và Quỹ Sống tại lễ ký kết. Ảnh: Grab

Ông Võ Hùng Nhân, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ thành phố Đà Nẵng nhận định, biến đổi khí hậu đang gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan như bão lũ, sạt lở ngày càng nghiêm trọng, khi chỉ trong tháng 10/2025 Việt Nam đã hứng chịu bốn cơn bão lớn gây thiệt hại nặng nề.

Theo ông, đây là lời nhắc nhở sâu sắc về hậu quả của việc khai thác tài nguyên thiếu bền vững, đồng thời là lời kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn để bảo vệ môi trường sống. Việc Grab Việt Nam và người dùng Grab đóng góp 20.000 cây xanh thông qua Quỹ Sống, giúp phủ xanh khoảng 18 ha rừng phòng hộ hồ Phú Ninh, được ông đánh giá là khởi đầu ý nghĩa, góp phần hưởng ứng chương trình trồng mới một tỷ cây xanh của Chính phủ và tăng cường khả năng chống chịu trước thiên tai, biến đổi khí hậu.

Sau lễ ký kết, các bên sẽ triển khai trồng 20.000 cây tại hồ chứa nước Phú Ninh, mở rộng diện tích rừng phòng hộ, bảo vệ nguồn nước và chống xói mòn đất. Song song đó là hoạt động nghiên cứu, đánh giá hiệu quả mô hình trồng rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao nhận thức cộng đồng. Tại Khánh Hòa, chương trình tiếp tục trồng 80.000 cây tại rừng phòng hộ Tân Giang - Thuận Nam.

Lễ phát động triển khai trồng 20.000 cây tại hồ chứa nước Phú Ninh. Ảnh: Grab

Năm 2024, dự án Grab For Good Forest do Grab Việt Nam và Quỹ Sống triển khai đã trồng hơn 171.000 cây xanh và gieo 150.000 "bom hạt giống" tại Vườn quốc gia Núi Chúa, rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam và rừng đầu nguồn Tân Giang. Hoạt động giúp phục hồi hệ sinh thái, bảo vệ nguồn nước và cải thiện sinh kế cho cộng đồng địa phương.

Ông Nguyễn Ngọc Nhân, Quản lý chương trình Hạnh Phúc Xanh (thuộc Quỹ Sống), cho biết việc hợp tác với Grab góp phần mở rộng diện tích rừng phòng hộ và lan tỏa tinh thần hành động vì môi trường. Theo ông, Quỹ Sống đảm nhận vai trò giám sát toàn bộ quá trình trồng rừng, từ khảo sát, thi công đến báo cáo kết quả. Các Ban Quản lý rừng trực tiếp triển khai theo thiết kế và tiến độ đã được phê duyệt, bảo đảm chất lượng và hiệu quả dự án.

Song song với hoạt động trồng rừng, Grab hợp tác cùng đơn vị tư vấn và cung cấp giải pháp giảm phát thải carbon triển khai hai sáng kiến là lắp đặt miễn phí hơn 210.000 bếp cải tiến thay cho bếp củi truyền thống và thay thế 6 triệu bóng đèn LED cho các hộ gia đình đang dùng đèn sợi đốt.

Theo đại diện Grab, các sáng kiến này giúp người dân tiết kiệm chi phí sinh hoạt, cải thiện chất lượng không khí, giảm phát thải khí nhà kính và góp phần giảm tải cho hệ thống điện quốc gia. Việc sử dụng bếp cải tiến còn mang ý nghĩa xã hội khi giúp phụ nữ và trẻ em vùng nông thôn giảm gánh nặng thu gom củi.

Người dùng tham gia đồng hành tính năng "Chương trình Vững - Xanh" ngay trên ứng dụng ảnh: Grab

Người dùng Grab có thể tham gia đồng hành bằng cách chọn tính năng "Chương trình Vững - Xanh" ngay trên ứng dụng. Một phần đóng góp cũng được dành cho dự án bảo tồn tại Khu bảo tồn Động vật hoang dã Keo Seima (Campuchia) - nơi bảo vệ hơn 80 loài động đang bị đe dọa tuyệt chủng trên diện tích 290.000 ha và hỗ trợ sinh kế bền vững cho cộng đồng bản địa.

Thái Anh