Grab kết nối đối tác tài xế với đơn vị cho thuê xe điện

Đối tác tài xế xe hai bánh của Grab có thể thuê xe máy điện do Aizen cung cấp với nhiều ưu đãi, theo thỏa thuận vừa ký kết giữa hai doanh nghiệp.

Thỏa thuận giữa Grab Việt Nam và Aizen Việt Nam được ký kết nhằm cung cấp thêm giải pháp cho đối tác tài xế Grab chuyển đổi sang sử dụng xe máy điện. Cụ thể, thông qua hợp tác, hai bên sẽ mang đến giải pháp thuê xe máy điện linh hoạt dành cho đối tác tài xế xe hai bánh của Grab, với ưu đãi về giá thuê và chính sách chăm sóc, hỗ trợ giúp bác tài an tâm vận hành.

Trong khuôn khổ hợp tác, Aizen sẽ phát triển chính sách chăm sóc, hỗ trợ, bảo dưỡng pin và linh kiện, hỗ trợ cứu hộ, thay thế xe và pin hư hỏng. Đơn vị cũng đảm bảo ưu tiên giải quyết, hỗ trợ dịch vụ dành riêng cho đối tác tài xế của Grab để họ không bị gián đoạn vận hành, yên tâm hoạt động.

Đại diện Grab Việt Nam và Aizen Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác hôm 26/1 tại TP HCM. Ảnh: Grab

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam cho biết, đơn vị thấu hiểu những rào cản mà đối tác tài xế có thể gặp phải liên quan đến chuyển đổi sang xe máy điện, trong đó có khó khăn về tài chính. Bằng cách kết nối họ với giải pháp thuê xe máy điện từ Aizen, Grab tạo điều kiện cho đối tác tài xế có thể thuê xe máy điện để trải nghiệm và có thêm thời gian tích lũy tài chính để sở hữu phương tiện này trong tương lai, mang đến sinh kế tốt hơn cho gia đình. "Grab hoàn toàn ủng hộ chủ trương chuyển đổi xanh của Việt Nam và đang tiếp tục đẩy mạnh hợp tác cùng các đối tác liên quan để giải quyết các thách thức trong quá trình chuyển đổi", ông Trọng nói.

Aizen Việt Nam là công ty công nghệ AI và dữ liệu, có trụ sở tại TP HCM, được phát triển trên nền tảng công nghệ của công ty mẹ Aizen Global tại Hàn Quốc. Ông Jung Seok Kang, Giám đốc điều hành kiêm Nhà sáng lập Aizen Việt Nam cho biết, với trọng tâm phát triển các giải pháp cho hệ sinh thái xe điện, Aizen cam kết đồng hành các đối tác trong việc tháo gỡ những rào cản thực tế của quá trình chuyển đổi xanh. "Thông qua hợp tác với Grab Việt Nam, chúng tôi mong muốn mang đến cho đối tác tài xế Grab một giải pháp thuê xe máy điện linh hoạt, dễ tiếp cận và phù hợp với khả năng tài chính, từ đó giúp tài xế an tâm vận hành, từng bước chuyển đổi sang phương tiện xanh và bền vững hơn", ông Jung Seok Kang nhấn mạnh.

Ông Thái Mạnh Thắng (TP HCM) là một trong những đối tác tài xế đầu tiên thuê xe máy điện theo chính sách ưu đãi từ hợp tác giữa hai đơn vị. Ông chia sẻ bản thân đã cân nhắc việc chuyển đổi sang xe máy điện không chỉ vì nhu cầu cá nhân mà còn phù hợp với chủ trương khuyến khích chuyển đổi xanh của Nhà nước. Tuy nhiên, thay vì mua xe ngay, ông lựa chọn thuê xe để trực tiếp trải nghiệm trong thực tế, từ đó có cơ sở đưa ra quyết định phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình. "Tôi hài lòng vì quy trình cho thuê xe đơn giản, tài xế được tư vấn rõ ràng. Việc thanh toán chi phí thuê xe cũng tiện lợi vì được khấu trừ tự động vào thu nhập hàng ngày, tôi chỉ việc tập trung chạy xe", ông Thắng nói.

Hiện tại, đối tác tài xế Grab có nhu cầu thuê xe máy điện có thể chủ động lựa chọn thời gian thuê và dòng xe phù hợp, tùy theo nhu cầu và khả năng tài chính của mình. Ngoài chương trình ưu đãi từ Aizen, Grab cũng thường xuyên thiết kế các chương trình thưởng dành cho tài xế sử dụng xe máy điện và xe điện nói chung để khuyến khích ngày càng nhiều đối tác chuyển đổi xanh.

Đại diện hai doanh nghiệp và các tài xế đối tác của Grab chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. Ảnh: Grab

Bên cạnh hỗ trợ tài xế thuê xe với nhiều chính sách ưu đãi, trong khuôn khổ hợp tác, hai doanh nghiệp cũng thống nhất tận dụng các kênh truyền thông trực tuyến và ngoại tuyến của nhau để quảng bá về dịch vụ cho thuê xe máy điện và các chính sách ưu đãi đặc quyền của Aizen áp dụng cho đối tác tài xế của Grab. Grab cũng cam kết chia sẻ thông tin, dữ liệu cần thiết và phù hợp để Aizen nghiên cứu, đánh giá và xây dựng giải pháp cho thuê xe và các gói sạc, đổi pin phù hợp dành cho đối tác tài xế Grab trong tương lai.

Đại diện Grab cho biết, hợp tác với Aizen một lần nữa khẳng định cam kết lâu dài của Grab Việt Nam trong việc đồng hành đối tác tài xế trong quá trình chuyển đổi xanh, từ đó góp phần thúc đẩy giao thông xanh và ủng hộ lộ trình Net Zero tại Việt Nam.

Hoàng Anh