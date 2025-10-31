Grab hợp tác Dat Bike hỗ trợ tài xế chuyển đổi xe điện

Grab Việt Nam và Dat Bike ký hợp tác tạo điều kiện cho đối tác tài xế chuyển đổi sang xe máy điện, hướng tới mục tiêu phát triển giao thông xanh tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận vừa được ký kết, hai bên sẽ phối hợp truyền thông, quảng bá xe máy điện Dat Bike và triển khai các chính sách ưu đãi dành riêng cho đối tác tài xế Grab. Hãng gọi xe công nghệ hỗ trợ truyền thông và khuyến khích tài xế tham gia chương trình chuyển đổi xanh, trong khi nhà sản xuất cung cấp các ưu đãi khi mua xe, gói bảo hành pin mở rộng.

Từ ngày 1/11 đến 31/12, 2.000 tài xế đầu tiên hoàn tất thủ tục chuyển sang xe Dat Bike có cơ hội nhận thưởng đến 1,5 triệu đồng từ Grab. Song song, Dat Bike áp dụng ưu đãi giảm 2 triệu đồng cho đối tác tài xế Grab mua gói bảo hành pin 10 năm (áp dụng từ 1/11-12/12), sau đó điều chỉnh còn một triệu đồng cho đến khi có thông báo mới.

Theo đại diện Grab, việc hợp tác giúp mở rộng mạng lưới đối tác của nền tảng trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, bao gồm nhà sản xuất xe điện, các tổ chức tài chính, ngân hàng và đơn vị cung cấp hạ tầng trạm sạc. Nhờ đó, ngày càng nhiều tài xế có cơ hội tiếp cận xe điện với chính sách giá và hỗ trợ phù hợp, từ đó chủ động và sẵn sàng hơn trong việc chuyển đổi sang phương tiện thân thiện với môi trường.

Đại diện hai bên trao biên bản thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Grab

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam, cho biết việc hợp tác với Dat Bike là bước đi quan trọng tiếp theo nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh của nền tảng, đồng thời thúc đẩy giao thông xanh và đóng góp tích cực hơn nữa vào tiến trình Net Zero tại Việt Nam. Ông bày tỏ sự hào hứng khi hợp tác với một trong những startup biểu trưng cho tinh thần khởi nghiệp Việt Nam.

Thông qua hợp tác này, đối tác tài xế của hãng có thể tiếp cận với các sản phẩm xe máy điện hiệu suất cao, kết hợp cùng chương trình hỗ trợ và công nghệ để nâng cao cơ hội thu nhập."Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác và phát triển nhiều sáng kiến mới để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh trên toàn quốc", ông Trọng nói.

Ngoài ưu đãi tài chính, hai đơn vị sẽ cùng truyền thông, quảng bá về xe điện trên cả nền tảng trực tuyến và ngoại tuyến. Hai bên dự kiến tổ chức nhiều buổi trao đổi, hướng dẫn lái thử và hội thảo chia sẻ thông tin về xe máy điện, giúp tài xế hiểu rõ hơn về sản phẩm, công nghệ pin, thời gian sạc, chi phí vận hành, dịch vụ bảo dưỡng. Từ đó, các bác tài có thể đưa ra quyết định chuyển đổi dựa trên trải nghiệm thực tế.

Các tài xế trải nghiệm xe điện do Dat Bike cung cấp. Ảnh: Grab

Ở chiều ngược lại, nhà sản xuất Việt sẽ phát triển dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, cứu hộ và thay thế pin hoặc xe hư hỏng với cơ chế ưu tiên dành riêng cho tài xế Grab. Trong trường hợp phải sửa chữa trong thời gian dài, hãng cung cấp xe thay thế, tránh gián đoạn công việc. Công ty còn thiết lập các điểm dịch vụ bảo dưỡng riêng cho đối tác Grab tại những thành phố lớn, tăng thuận tiện trong quá trình vận hành.

Tài xế công nghệ sử dụng xe điện được hỗ trợ với hệ sinh thái bền vững. Trong đó, Grab khuyến khích đối tác tài xế tham gia các chương trình thử nghiệm xe điện để thu thập phản hồi thực tế về khả năng vận hành, độ bền pin, chi phí sử dụng, sự phù hợp với đặc thù công việc giao nhận. Các dữ liệu này sẽ là cơ sở để Dat Bike nghiên cứu, cải tiến sản phẩm và dịch vụ trong tương lai.

Một nội dung khác trong hợp tác là xây dựng hạ tầng sạc. Hai bên đề ra phương án tích hợp bản đồ trạm sạc lên ứng dụng Grab, giúp tài xế thuận tiện tìm kiếm và sạc xe. Đi cùng là cơ chế giảm chi phí sạc, tối ưu chi phí cho người dùng.

Ông Nguyễn Bá Cảnh Sơn, nhà sáng lập kiêm CEO Dat Bike, cho biết hợp tác đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình thúc đẩy chuyển đổi xanh. "Kết hợp với các chương trình vay ưu đãi và thu xăng đổi điện, việc chuyển đổi sang xe điện có thể giúp tài xế tăng thu nhập nhờ tiết kiệm chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng", ông Sơn nói.

Dat Bike thành lập năm 2019, là startup về xe máy điện. Hãng công bố tự chủ phần lớn linh kiện, giúp rút ngắn thời gian sản xuất và tối ưu chi phí. Dòng sản phẩm chủ lực Quantum S-series có thể di chuyển đến 285 km sau mỗi lần sạc, thể hiện định hướng tập trung vào hiệu năng và trải nghiệm người dùng.

Với Grab, ngoài hợp tác Dat Bike, đơn vị đang mở rộng liên kết với các nhà cung cấp xe điện, hạ tầng sạc cũng như chương trình tín dụng ưu đãi cho tài xế. Trước đó, hãng triển khai nhiều dự án thử nghiệm xe điện tại Hà Nội, TP HCM. Doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng mạnh tỷ lệ xe điện trên nền tảng, đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng của người dùng và đóng góp tích cực cho giao thông xanh.

Thái Anh