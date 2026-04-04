Grab giới thiệu loạt giải pháp tăng trưởng cho đối tác nhà hàng

Grab Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị Nhà hàng và Đối tác 2026, giới thiệu giải pháp công nghệ vận hành hỗ trợ đối tác F&B và bán lẻ gia tăng doanh thu trên nền tảng.

Sự kiện ngày 3/4 thu hút hơn 250 đối tác thương nhân tham gia, đồng thời là năm thứ ba chương trình được tổ chức. Tại đây, doanh nghiệp chia sẻ định hướng phát triển, các công cụ hỗ trợ kinh doanh và vinh danh những đối tác có kết quả nổi bật.

Nhóm giải pháp tập trung vào bốn mục tiêu: thu hút người dùng, tăng giá trị đơn hàng, tăng tần suất quay lại của người dùng và tối ưu vận hành.

Ở khía cạnh thu hút người dùng, nền tảng triển khai các bộ sưu tập món ăn Tiết kiệm mỗi ngày với ưu đãi lên đến 50%, đồng thời phối hợp với địa phương để quảng bá ẩm thực. Một số hoạt động như giải thưởng "Quán Trứ Danh" hay chiến dịch quảng bá tại Times Square được triển khai nhằm tăng nhận diện thương hiệu cho đối tác.

Đại diện Grab Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Grab

Để gia tăng giá trị đơn hàng, Grab phát triển tính năng đặt đơn nhóm, cho phép nhiều người cùng tham gia một đơn hàng, đồng thời áp dụng cơ chế thưởng GrabXu nhằm khuyến khích hình thức này.

Ở nhóm giải pháp tăng tần suất sử dụng, gói hội viên GrabUnlimited được triển khai nhằm duy trì mức độ gắn bó của người dùng. Theo dữ liệu nội bộ, nhóm khách hàng đăng ký gói này có tần suất đặt món cao gấp hai lần so với nhóm không sử dụng.

Về vận hành, Grab tích hợp các công cụ công nghệ như Trợ lý AI trên ứng dụng GrabMerchant, hỗ trợ đối tác xây dựng nội dung, theo dõi phản hồi và điều chỉnh hoạt động kinh doanh. Hiện khoảng 42% đối tác trên nền tảng sử dụng công cụ này.

Grab cũng mở rộng dịch vụ "Đi ăn nhà hàng", giúp người dùng tìm kiếm, lựa chọn và đặt bàn tại các nhà hàng phù hợp với nhu cầu. Người dùng còn có thể mua voucher và tích tem trên ứng dụng, góp phần tăng tần suất quay lại và hỗ trợ nhà hàng vận hành hiệu quả hơn. Các voucher cũng được liên kết giữa trải nghiệm ăn tại nhà hàng và giao đồ ăn, giúp các đối tác duy trì kết nối với khách hàng trên nhiều điểm chạm trong hệ sinh thái Grab. Năm 2025, lượt tiếp cận dịch vụ này tăng gấp ba lần so với năm trước.

Grab vinh danh các đối tác sáng tạo và đổi mới. Ảnh: Grab

Bà Nguyễn Thanh Anh, Giám đốc Tiếp thị và Thương mại doanh nghiệp, Grab Việt Nam, cho biết đơn vị liên tục đầu tư vào dữ liệu và công nghệ để hỗ trợ đối tác thấu hiểu người dùng tốt hơn, tối ưu vận hành và mở rộng khách hàng.

"Với các giải pháp công nghệ được giới thiệu tại hội nghị năm nay, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đối tác khai thác tốt hơn tiềm năng thị trường và mở ra những cơ hội tăng trưởng mới", bà Thanh Anh nói.

Ông Nguyễn Thuận Toàn, chủ thương hiệu Chóp Chép, cho biết ngay từ những ngày đầu mở quán, đơn vị đã hợp tác GrabFood như một kênh quan trọng để tiếp cận khách hàng. Sau gần hai năm đồng hành, các đơn hàng của GrabFood chiếm khoảng 30% tổng doanh thu của cửa hàng. "Nhờ hệ thống dữ liệu, Trợ lý AI và các báo cáo trên ứng dụng GrabMerchant, chúng tôi có thể nhanh chóng nắm bắt hành vi khách hàng, điều chỉnh menu và triển khai các chương trình khuyến mãi hiệu quả:", ông Toàn nói.

Grab vinh danh nhiều hạng mục tại sự kiện. Ảnh: Grab

Theo báo cáo của Momentum Works công bố tháng 1/2026, thị trường giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam đạt quy mô khoảng 2,1 tỷ USD năm 2025. Trong bối cảnh đó, GrabFood tiếp tục nằm trong nhóm nền tảng có thị phần lớn.

Ở mảng bán lẻ, GrabMart ghi nhận đà tăng trưởng tích cực về số lượng người dùng và đơn hàng trong năm 2025, đặc biệt ở các nhóm hàng chăm sóc sức khỏe, cá nhân và cửa hàng tiện lợi.

Theo doanh nghiệp, nhu cầu mua sắm nhanh trong ngày gia tăng, mở ra cơ hội cho các cửa hàng tham gia nền tảng. Các đối tác được hỗ trợ thông qua công cụ dữ liệu và giải pháp tiếp thị nhằm tối ưu danh mục sản phẩm và nâng cao hiệu quả bán hàng.

Bà Lê Phương Duyên, đại diện Klever Fruit, cho biết khi mở rộng sang kênh bán hàng online, doanh nghiệp đã lựa chọn hợp tác GrabMart nhờ thế mạnh giao nhanh và mạng lưới đối tác tài xế rộng khắp. Sau gần hai năm, doanh thu của Klever Fruit trên GrabMart đã tăng trưởng từ 200–350%, cho thấy nhu cầu rất lớn từ người dùng. "Bên cạnh đó, các dữ liệu từ ứng dụng GrabMerchant cũng giúp chúng tôi hiểu khách hàng rõ hơn để tối ưu danh mục sản phẩm và nâng cao trải nghiệm phục vụ", bà Duyên nói.

Tại sự kiện, Grab vinh danh một số đối tác có kết quả kinh doanh nổi bật, gồm Jollibee (Đối tác Nhà hàng toàn diện), Lotte Mart (Đối tác Cửa hàng toàn diện) và Công ty TNHH Coca-Cola (Đối tác Thương hiệu toàn diện).

Hoài Phương