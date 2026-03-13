GPBank hoàn 50.000 đồng khi khách thanh toán QR

Khách hàng cá nhân lần đầu mở tài khoản thanh toán, đăng ký ứng dụng ngân hàng số GP.DigiPlus và phát sinh giao dịch thanh toán QR từ 150.000 đồng sẽ được hoàn 50.000 đồng vào tài khoản.

Khuyến mại áp dụng cho lần thanh toán QR đầu tiên kể từ khi mở tài khoản. Khách hàng được nhận tiền hoàn chậm nhất ngày 15 của tháng kế tiếp, hoặc vào ngày làm việc kế tiếp nếu ngày 15 trùng ngày nghỉ, lễ theo quy định. Chương trình có tổng ngân sách 250 triệu đồng, triển khai từ 6/3 đến 6/4 hoặc kết thúc sớm khi ngân sách khuyến mại được sử dụng hết.

Theo đại diện GPBank, chương trình hoàn tiền nhằm khuyến khích khách hàng mới trải nghiệm thanh toán số, từ đó hình thành thói quen giao dịch không tiền mặt trong đời sống hàng ngày.

Khách hàng được nhận 50.000 đồng khi chuyển tiền lần đầu bằng mã QR trên GP.DigiPlus. Ảnh: GPBank

Hoạt động là một phần trong chiến lược chuyển mình của GPBank sau khi gia nhập hệ sinh thái VPBank. Cùng với việc công bố bộ nhận diện thương hiệu mới và tuyên ngôn "Vì một kỷ nguyên thịnh vượng", GPBank định hướng phát triển theo mô hình ngân hàng hiện đại, lấy công nghệ làm nền tảng và khách hàng làm trung tâm.

Theo ông Nguyễn Huy Phách, Tổng giám đốc GPBank, bộ nhận diện mới không chỉ là thay đổi về hình ảnh mà còn đánh dấu bước khởi đầu cho chiến lược phát triển dài hạn của ngân hàng.

"Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng GPBank trở thành một ngân hàng hiện đại, lấy công nghệ làm trụ cột, khách hàng làm trung tâm và con người làm động lực. Sự đồng hành của VPBank mang đến nền tảng vững chắc để GPBank phát huy tối đa tiềm năng trong giai đoạn mới", ông Phách chia sẻ.

Bộ nhận diện thương hiệu mới của GPBank. Ảnh: GPBank

Song song với đó, ứng dụng ngân hàng số GP.DigiPlus cũng đang không ngừng nâng cấp và tối ưu hóa. Được định vị như một trung tâm tài chính đa năng, GP.DigiPlus cho phép người dùng thực hiện nhanh chóng hàng loạt dịch vụ từ chuyển tiền, thanh toán, gửi tiết kiệm đến quản lý tài chính cá nhân.

Trong giai đoạn đầu, GP.DigiPlus tập trung vào việc số hóa toàn bộ hành trình khách hàng và đơn giản hóa quy trình giao dịch, giúp người dùng tiếp cận dịch vụ tài chính nhanh chóng và thuận tiện hơn.

GPBank đặt mục tiêu đến cuối năm 2026, khách hàng giao dịch số sẽ chiếm tỷ trọng chủ đạo trong tổng số khách hàng của ngân hàng. Trong thời gian tới, nền tảng này sẽ tiếp tục được nâng cấp với nhiều tính năng mới như chương trình tích điểm khách hàng thân thiết, trợ lý ảo, tích hợp fintech và open banking, hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính số toàn diện.

Các chuyên gia tài chính nhận định, trong bối cảnh thanh toán di động ngày càng phổ biến, việc kết hợp các chương trình ưu đãi với trải nghiệm ngân hàng số được xem là một trong những cách hiệu quả để thu hút người dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ vốn có xu hướng tiếp cận nhanh với các công nghệ tài chính mới.

(Nguồn: GPBank)