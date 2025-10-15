GPBank dự kiến lãi 500 tỷ đồng sau khi về tay VPBank

Lãnh đạo VPBank cho biết, GPBank có lãi liên tục từ tháng 6 năm nay, kế hoạch lợi nhuận 500 tỷ cả năm là hoàn toàn khả thi.

Thông tin về hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cho biết sau nhiều khó khăn, GPBank đã có lãi liên tục từ tháng 6/2025, đánh dấu bước ngoặt tích cực trong quá trình phục hồi. Kế hoạch lợi nhuận 500 tỷ đồng năm nay là khả thi, ban lãnh đạo cho biết.

Từ đầu năm nay, Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank) được chuyển giao bắt buộc về VPBank. Thời điểm đó, GPBank vẫn còn lỗ hơn 1.000 tỷ đồng. Trong cuộc họp với cổ đông từ hồi tháng 4, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank cũng đã đề cập mục tiêu giúp GPBank chấm dứt chuỗi lỗ lũy kế, tự tin tái cơ cấu thành công nhà băng này.

Tính đến cuối tháng 6, huy động vốn của GPBank tăng 20%, tín dụng tăng 3% so với đầu năm. GPBank đặt mục tiêu đến cuối năm 2025, khách hàng giao dịch số chiếm tỷ trọng chủ đạo.

Từ đầu tháng 10 năm nay, GPBank cũng được đổi tên thành Ngân hàng Kỷ Nguyên Thịnh Vượng, giữ nguyên tên viết tắt GPBank, nhưng công bố bộ nhận diện thương hiệu mới, đồng thời ra mắt nền tảng ngân hàng số GP.DigiPlus.

Phòng giao dịch tại VPBank - nhà băng tiếp quản ngân hàng 0 đồng GPBank từ đầu 2025. Ảnh: Thanh Tùng

Bên cạnh thông tin về ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc, VPBank cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

9 tháng đầu năm nay, VPBank báo lãi hơn 20.390 tỷ, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành hơn 80% kế hoạch năm. Riêng trong quý III, lợi nhuận đạt 9.166 tỷ đồng, tăng 76% và là mức cao nhất trong 15 quý.

Trong đó, riêng ngân hàng mẹ ghi nhận mức lợi nhuận 6.378 tỷ, tăng gần 40% so với cùng kỳ, nhờ thu nhập lãi thuần tăng tốt và thu nhập từ phí. Bên cạnh đó, công ty chứng khoán VPBankS báo lãi kỷ lục 3.260 tỷ, gấp 4 lần cùng kỳ, nhờ tận dụng sự sôi động của thị trường. Ở mảng tài chính tiêu dùng, công ty tài chính FE Credit duy trì đà phục hồi, lợi nhuận 9 tháng tương đương kết quả cả năm ngoái.

Quỳnh Trang