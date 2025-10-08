GPBank đổi tên thành Ngân hàng TM TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu đổi tên thành Ngân hàng TM TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng, đồng thời công bố bộ nhận diện thương hiệu mới và ra mắt nền tảng ngân hàng số GP.DigiPlus.

Sau khi đổi tên, ngân hàng vẫn giữ nguyên tên viết tắt là GPBank (Generation of Prosperity Sole Member Limited Commercial Bank). Bộ nhận diện thương hiệu mới sử dụng màu cam chủ đạo, kết hợp hiệu ứng chuyển sắc hiện đại, tượng trưng cho năng lượng tích cực và sức sống mới. Biểu tượng logo lấy cảm hứng từ "chồi non thịnh vượng", kết hợp đường nét chữ "V" gắn kết với ngân hàng mẹ VPBank, thể hiện tinh thần kế thừa, đổi mới và tăng trưởng bền vững.

Tiếp nối thông điệp "Vì một Việt Nam thịnh vượng" của VPBank, GPBank mang triết lý "Vì một kỷ nguyên thịnh vượng", khẳng định cam kết đồng hành cùng khách hàng kiến tạo tương lai bền vững.

Bà Phạm Thị Nhung, Chủ tịch HĐTV Ngân hàng TM TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng công bố ra mắt nhận diện thương hiệu mới. Ảnh: GPBank

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Huy Phách, Tổng giám đốc GPBank, cho biết việc thay đổi nhận diện thương hiệu là cột mốc khởi đầu, thể hiện cam kết chuyển đổi của ngân hàng, hướng tới mô hình hoạt động hiện đại, cung cấp giải pháp số sáng tạo cho nhóm khách hàng SME.

"Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng GPBank trở thành một ngân hàng hiện đại, lấy công nghệ làm trụ cột, khách hàng làm trung tâm và con người làm động lực. Sự đồng hành của VPBank là nền tảng để chúng tôi phát huy tối đa tiềm năng trong giai đoạn mới", ông Phách chia sẻ.

Ông Nguyễn Huy Phách, Tổng giám đốc GPBank (ngoài cùng bên trái) cùng đại diện lãnh đạo Cục Quản lý Giám sát TCTD, lãnh đạo VPBank công bố nhận diện thương hiệu mới của GPBank. Ảnh: GPBank

Trong dịp này, ngân hàng cũng ra mắt nền tảng ngân hàng số GP.DigiPlus, giải pháp ứng dụng công nghệ cao, nhằm mang lại trải nghiệm tài chính liền mạch, minh bạch và cá nhân hóa cho khách hàng. Nền tảng được thiết kế như trung tâm tài chính đa năng, cho phép người dùng thực hiện hầu hết giao dịch chỉ với vài thao tác: từ thanh toán, tiết kiệm đến quản lý doanh nghiệp và sử dụng các sản phẩm tín dụng linh hoạt.

Trong giai đoạn đầu, GP.DigiPlus tập trung tái thiết hành trình khách hàng trên nền tảng công nghệ thế hệ mới, số hóa toàn bộ quy trình từ tiếp cận, tư vấn đến phê duyệt. Giải pháp này giúp doanh nghiệp SME tiếp cận vốn nhanh hơn, đồng thời giảm chi phí vận hành và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Giao diện ứng dụng GP DigiPlus được thiết kế như một trung tâm tài chính đa năng. Ảnh: GPBank

Sự kiện này đánh dấu bước khởi đầu trong hành trình chuyển đổi mô hình hoạt động và dịch vụ của GPBank, nhằm phổ cập dịch vụ ngân hàng đến mọi nhóm khách hàng, nâng cao hiệu quả vận hành và đóng góp vào tăng trưởng bền vững của nền kinh tế.

GPBank đặt mục tiêu đến cuối năm 2025, khách hàng giao dịch số sẽ chiếm tỷ trọng chủ đạo. Trong giai đoạn tiếp theo, ngân hàng sẽ nâng cấp GP.DigiPlus với các tính năng như trợ lý ảo, chương trình khách hàng thân thiết, tích hợp fintech và open banking, tạo nên hệ sinh thái tài chính linh hoạt, tiện lợi hơn cho người dùng.

Là thành viên quan trọng trong hệ sinh thái mở rộng của VPBank, với hơn 30 triệu khách hàng và sự đồng hành từ đối tác chiến lược SMBC, GPBank được hỗ trợ toàn diện về nhân sự, tài chính, công nghệ và quản trị, giúp quá trình tái cấu trúc diễn ra nhanh và hiệu quả.

Tính đến cuối tháng 6/2025, huy động vốn của GPBank tăng 20%, tín dụng tự thân tăng 3% so với đầu năm. Đặc biệt, sau nhiều năm khó khăn, GPBank đã bắt đầu có lãi trong quý II năm nay, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình tái cấu trúc. Ban lãnh đạo ngân hàng đánh giá, kế hoạch lợi nhuận 500 tỷ đồng trong năm nay là hoàn toàn khả thi.

"Chúng tôi muốn biến GPBank trở thành một ngân hàng hiện đại, có uy tín trên thị trường, với một sứ mệnh, tầm nhìn riêng biệt rõ ràng", Tổng giám đốc GPBank chia sẻ.

