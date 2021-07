GP.Invest sắp ra mắt tầng căn hộ thực tế dự án The Nine

GP.Invest dự kiến ra mắt tầng căn hộ thực tế dự án The Nine vào ngày 25/7, giúp khách hàng hình dung rõ nét về không gian sống cao cấp trong tương lai.

Tòa nhà dự án căn hộ The Nine đang dần hoàn thiện những công đoạn cuối cùng tại phía Tây Hà Nội, khu vực được mệnh danh là trung tâm mới của thành phố. Dự án tiếp tục thu hút sự chú ý của khách hàng khi chuẩn bị ra mắt tầng căn hộ thực tế vào ngày 25/7.

Phối cảnh dự án The Nine tại số 9, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh phối cảnh: GP.Invest.

Trải nghiệm chân thực về không gian sống tương lai

Cụ thể, chủ đầu tư GP.Invest sẽ ra mắt 15 căn hộ thực tế tại tầng 8 của toà nhà. Đây là cơ hội để khách hàng mục sở thị phong cách thiết kế kiểu Mỹ và các không gian sống, tận hưởng tầm nhìn toàn cảnh thành phố qua vách kính khổ lớn, đồng thời đánh giá chất lượng thực tế của từng căn hộ.

Tham quan tầng căn hộ thực tế, khách hàng có thể cảm nhận sự tỉ mỉ, chỉn chu trong từng chi tiết hoàn thiện. Tại The Nine, mỗi tầng được bố trí 15 căn hộ mang lối thiết kế hiện đại, tận dụng tối đa các mặt thoáng nhờ kiến trúc Mỹ với các đường xẻ khe phóng khoáng. Chính vì vậy, có đến 6 căn góc trên một mặt sàn và có những căn sở hữu ba mặt thoáng. Bên cạnh đó, sảnh thang máy rộng hơn 100 m2 cũng là ưu điểm của The Nine, theo đại diện chủ đầu tư GP.Invest.

Sảnh thang máy khu căn hộ với kích thước 24 x 4,1 m. Ảnh phối cảnh: GP.Invest.

Tại The Nine, khách hàng có thể lựa chọn không gian sống phù hợp với nhu cầu của gia đình với diện tích linh hoạt: căn hai phòng ngủ diện tích từ 75-87 m2, căn ba phòng ngủ diện tích từ 91-142 m2. Bên cạnh thiết kế độc đáo của từng căn hộ, các trang thiết bị được lắp đặt cũng đến từ những thương hiệu nổi tiếng: hệ thống tủ bếp phong cách Shaker Kitchen (Mỹ), bếp từ, hút mùi thương hiệu Bosch (Đức), vòi rửa và các phụ kiện của thương hiệu Hafele (Đức), hệ sen vòi âm trần, âm tường thương hiệu Hansgrohe (Đức), bồn cầu thông minh thương hiệu Axent (Thụy Sỹ)...

Thiết kế căn hộ hai phòng ngủ tại The Nine với tủ bếp Shaker Kitchen. Ảnh phối cảnh: GP.Invest.

Tiêu chuẩn nghiệm thu và bàn giao căn hộ

Tầng căn hộ thực tế là tầng điển hình để GP.Invest làm tiêu chuẩn nghiệm thu và bàn giao căn hộ tại dự án. Vì vậy, khi đến tham quan, khách hàng có thể hình dung đầy đủ và chính xác về tổ ấm tương lai đang dần hiện hữu. Truớc đó, chủ đầu tư này đã thành công ở nhiều dự án lớn như Nam Đô Complex, Tràng An Complex... nhờ việc đảm bảo chất lượng và tiến độ đã cam kết với khách hàng.

Dự án bắt đầu triển khai từ tháng 2/2020, mặc dù liên tục gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song GP.Invest vẫn đảm bảo việc thi công và hoàn thiện dự án đúng tiến độ. Đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành 70% khối lượng công việc và đang triển khai những công đoạn cuối cùng để chính thức đưa vào sử dụng từ quý I/2022.

Tòa nhà căn hộ The Nine dự kiến bàn giao vào quý I/2022. Ảnh: GP.Invest.

Hình ảnh tòa căn hộ phủ kính The Nine đang dần thay đổi diện mạo, bước vào giai đoạn tháo lưới thi công sau khi lắp kính phủ mặt ngoài. Cùng với đó là việc hoàn thiện thi công phần xây trát, ốp lát, lắp đặt khung nhôm, kính và lắp đặt các thiết bị trong căn hộ để chuẩn bị cho giai đoạn bàn giao.

Tiến độ và chất lượng vượt trội giúp dự án The Nine nhanh chóng ghi điểm với nhóm khách hàng mong muốn sớm ổn định an cư tại khu vực phía Tây Hà Nội. Đây cũng là bảo chứng cho uy tín của GP.Invest, giúp chủ đầu tư này tiếp tục chinh phục khách hàng bằng hành động và kết quả thực tế.

Bảo Khánh