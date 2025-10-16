'Goya muốn làm giày chạy cho mọi runner Việt'

Goya phát triển nhiều dòng giày cho tập luyện, thi đấu theo đặc điểm runner Việt, cùng mức giá rẻ hơn so với hãng quốc tế, hướng đến cộng đồng trong nước, theo CEO Đặng Quốc Sang.

Sự phát triển của phong trào chạy bộ những năm gần đây thúc đẩy ông Đặng Quốc Sang - nhà sáng lập, kiêm CEO Goya chuyển hướng từ phân phối sản phẩm thể thao sang sản xuất giày chạy thuần Việt. Thành lập năm 2019, hãng giày từng bước tham gia vào cộng đồng marathon, đồng hành hơn 100 giải đấu trong nước, được nhiều elite lựa chọn khi thi đấu.

Dịp này, ông Đặng Quốc Sang có những chia sẻ về những dấu mốc phát triển của thương hiệu giày Việt và chiến lược đồng hành cùng vận động viên marathon.

- Từ cửa hàng nhỏ kinh doanh giày dép, ông quyết định chuyển hướng sang sản xuất giày thể thao. Động lực nào thúc đẩy quyết định này?

- Khi còn mở cửa hàng (2017-2018), tôi thường đặt câu hỏi "tại sao trong nước chưa có thương hiệu giày chạy mạnh để cạnh tranh với các hãng quốc tế?". Từ mong muốn nhìn thấy runner Việt mang giày chạy Việt, năm 2019, tôi quyết định chuyển từ phân phối sang sản xuất, dùng số tiền tích góp trong những năm kinh doanh để bắt đầu phát triển sản phẩm.

Đôi giày đầu tiên do tôi tự thiết kế bằng việc ráp các nguyên liệu lại một cách thủ công. Sản phẩm lúc đó chưa hoàn thiện nhưng có phản hồi tốt. Những người bạn đã trải nghiệm và phản hồi để tiếp tục sửa chữa thay đổi. Sau đó, chúng tôi mở nhà xưởng, thay đổi khuôn liên tục cho tới khi ưng ý thì mới sản xuất số lượng lớn. Sau khoảng 1 tháng ra mắt đôi giày đầu tiên, chúng tôi có 1.000 đơn hàng, Con số đó tăng lên khi mọi người trải nghiệm rồi giới thiệu thêm. Khi đó, chúng tôi phải tìm thêm các nhà cung cấp để kịp tiến độ sản xuất. Tôi nhờ bạn bè, người trong ngành kết nối khắp nơi để tìm cho đủ vật tư - vừa khó khăn nhưng vừa có nhiều kỉ niệm.

Runner mang sản phẩm giày Goya. Ảnh: Goya

- Hành trình phát triển Goya từ 2019 đến nay đã đi qua những cột mốc nào?

- Sau sản phẩm đầu tiên, chúng tôi bắt đầu đầu tư vào quy trình nhiều hơn, đào tạo đội ngũ nhân sự và phát triển dịch vụ khách hàng. Sản phẩm đầu tiên là tiền đề để chúng tôi nhận phản hồi, từ đó nghiên cứu, cải tiến cho sản phẩm tiếp theo.

Năm 2024-2025, Goya đã ra mắt giày Neo Pro Full carbon và dép Photon Full Carbon - những sản phẩm hoàn toàn carbon đầu tiên do người Việt nghiên cứu và sản xuất tại Việt Nam. Chúng tôi liên tục tái đầu tư lợi nhuận vào R&D để đảm bảo sản phẩm luôn gần gũi người dùng.

Cũng có lúc chúng tôi đứng giữa bão tố, suýt phá sản do dịch Covid-19 nhưng vẫn tâm niệm phải làm ra đôi giày Việt chất lượng. Khi sản phẩm chưa ưng ý, chúng tôi sẵn sàng hủy để làm lại, cân chỉnh độ đàn hồi, sửa thiết kế. Càng muốn phục vụ khách hàng tốt hơn, chúng tôi lại càng có nhiều tiêu chuẩn trong sản phẩm của mình.

Đến nay chúng tôi ra mắt thị trường những sản phẩm nhiều công nghệ trong cùng tầm giá. Chẳng hạn, dòng SrideMax có độ đàn hồi cao, chú trọng độ bền; dòng BoomMax có công nghệ tăng lực đẩy, hỗ trợ sải bước dài. Miếng upper lưới định hình có đặc tính nhẹ, thoáng khí, bám chân tốt. Dòng Skybounce có đệm foam eva siêu nhẹ, đàn hồi cao, phù hợp cho người chạy tốc độ cao.

Chúng tôi cũng được vinh danh trong Top 10 sao vàng Thương hiệu Quốc gia.

- Vậy, giày Goya có những đặc điểm gì phù hợp với runner Việt?

- Bàn chân người Việt thường bè hơn, vòm thấp hơn so với runner Âu - Mỹ. Vì vậy, Goya thiết kế form giày rộng rãi ở mũi, đế êm và độ bền phù hợp khí hậu nóng ẩm. Ví dụ: dòng Strides có toe-box rộng hơn 3-4 mm so với tiêu chuẩn quốc tế, giúp runner Việt thoải mái khi chạy dài.

Việt Nam cũng có nền nhiệt cao, khí hậu gió mùa. Runner sẽ phải trải qua cảm giác nóng chân, phồng rộp khi chạy bộ. Nếu lựa chọn phải những đôi giày không có độ thấm hút mồ hôi tốt, có thể gây cảm giác rất bất tiện khi vận động. Từ đó, Goya phát triển upper thoáng khí, giúp bàn chân dễ chịu hơn khi chạy dài. Chúng tôi thiết kế toe-box rộng và midsole đàn hồi, giảm áp lực, tăng độ êm và bảo vệ khớp, làm giảm nguy cơ bị chấn thương do chọn sai giày chạy.

Chúng tôi xây dựng nhiều dòng sản phẩm, phù hợp từng mục tiêu: tập luyện hằng ngày, nâng hiệu năng, hay chinh phục marathon. Trong khi phần lớn giày chạy quốc tế có giá 2-5 triệu đồng trở lên, Goya mang đến lựa chọn dễ tiếp cận hơn, với dòng giày tập luyện cho người mới bắt đầu 200.000-500.000 đồng. Nhờ vậy, chúng tôi giải quyết những vấn đề cụ thể của runner Việt, mở rộng cơ hội để nhiều người hơn có thể bắt đầu hành trình chạy bộ của mình.

Ông Đặng Quốc Sang - CEO Goya (phải) giới thiệu sản phẩm giày chạy. Ảnh: Goya

- Từ 2022, Goya đã gắn bó rất nhiều giải marathon lớn. Điều gì thúc đẩy thương hiệu đầu tư vào cộng đồng chạy bộ?

- Chạy bộ là đam mê của tôi khi bắt đầu với Goya và cũng là mục tiêu dài hạn thương hiệu hướng đến. Cộng đồng chạy bộ đồng điệu về đam mê, đều mang tinh thần chinh phục thử thách.

Sứ mệnh của Goya là tạo ra đôi giày Việt, đồng hành cộng đồng Việt, để mỗi bước chạy đều mang ý nghĩa vượt lên chính mình.

Từ 2022, chúng tôi đã đi cùng hơn 100 giải marathon, mang sản phẩm đến đông đảo cộng đồng. Các sản phẩm của chúng tôi có sự linh hoạt, dành cho số đông, mức giá hợp lý. Từ đó, chúng tôi có sự gắn kết chặt chẽ với cộng đồng chạy bộ và ngược lại, cộng đồng lựa chọn Goya như một thương hiệu Việt có tính ứng dụng cao và giá thành thân thiện.

Song song đó, chúng tôi tài trợ cho nhiều elite runner dùng thử, trải nghiệm sản phẩm. Đầu năm nay, chúng tôi chi ngân sách 2,5 tỷ đồng để tài trợ cho các VĐV full marathon sử dụng giày Goya có thành tích cao như một cách khích lệ tinh thần. Victor Chepkwony - runner Kenya vô địch VM Quy Nhơn 2025 trên đôi dép của Goya là minh chứng cho khả năng đáp ứng nhu cầu thi đấu thành tích cao.

- Trong dài hạn, kế hoạch của Goya là gì?

- Trọng tâm thời gian tới nằm ở khâu tối ưu công nghệ sản phẩm để đáp ứng tốt hơn nhu cầu người dùng. Nhóm elite, VĐV thành tích cao sẽ là cảm hứng chính để nâng cấp sản phẩm, hướng đến mục tiêu cải thiện thành tích thi đấu.

Song song, chúng tôi dự kiến sẽ hỗ trợ VĐV trong nước có cơ hội tiếp cận các giải marathon quốc tế để cọ xát, học hỏi kinh nghiệm, từ đó tối ưu thành tích.

