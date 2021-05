Gotec Land khởi công dự án căn hộ cao cấp Asiana Đà Nẵng

Tập đoàn bất động sản Gotec Land và Newtecons khởi công dự án căn hộ cao cấp Asiana Đà Nẵng tại cung đường biển Nguyễn Tất Thành, hôm 27/4.

Sự kiện đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình ghi dấu ấn, phát triển dự án cao cấp tại thị trường mới của Gotec Land.

Tọa lạc ngay cửa ngõ Tây Bắc, quận Liên Chiểu, Asiana Đà Nẵng là dự án căn hộ sở hữu lâu dài, nổi bật với hai tháp mang đến tầm nhìn biển vô cực trực diện ra Vịnh Đà Nẵng. Khu vực này được xem là trung tâm của khu đô thị mới, cửa ngõ giao thương và sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mạnh mẽ.

Dự án Asiana Đà Nẵng được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới sắp tại Tây Bắc thành phố. Ảnh: Gotec Land.

Dự án được xây dựng trên tổng diện tích đất 4.309,8 m2, sở hữu thiết kế đẳng cấp của một dự án căn hộ phong cách resort, tiện ích 5 sao, với 33 tầng cao và ba tầng hầm cùng 487 căn hộ tiện nghi, hiện đại. Khu căn hộ được thiết kế thông minh, tích hợp nhiều tiện ích khác nhau trong cùng một tổ hợp. Có thể kể đến trung tâm thương mại, hồ bơi vô cực tràn bờ ngắm toàn cảnh vịnh Đà Nẵng, khu vui chơi trẻ em ngoài trời, dịch vụ nhà hàng cao cấp, khuôn viên dạo bộ thư giãn cùng các tiện ích nghỉ dưỡng và giải trí.

Asiana Đà Nẵng lấy cảm hứng từ sự vươn lên và đổi mới của vùng đất, con người Tây Bắc, thiết kế kiến trúc của tòa nhà chứa đựng ý nghĩa độc đáo và khác biệt khi được bao phủ bởi những đường nét uốn lượn cách điệu của thiên nhiên phối hợp với nghệ thuật ánh sáng LED sinh động.

Đại diện chủ đầu tư Gotec Land cho biết, đây là dự án đánh dấu bước đi chiến lược của tập đoàn này tại thị trường Đà Nẵng, đặc biệt đề cao chất lượng vững bền và tính độc đáo của công trình.

"Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc lựa chọn và hợp tác với các đơn vị tên tuổi để xây dựng dự án Asiana Đà Nẵng", đại diện tập đoàn này nói.

Trong số các đối tác tham gia phát triển dự án có tổng thầu xây dựng Newtecons, đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc và nội thất Huni Architectes (Pháp), đơn vị quản lý vận hành Colliers Việt Nam, đơn vị giám sát và quản lý Artelia (Pháp), tư vấn thiết kế nội thất TTT Architect, tư vấn dự toán Arcadis, ngân hàng đồng hành VP Bank.

Sự kiện có sự tham gia của các đối tác phát triển dự án, chính quyền thành phố Đà Nẵng, quận Liên Chiểu và hơn 50 đơn vị đối tác kinh doanh từ ba miền. Ảnh: Gotec Land.

Ông Florent Isnard - Giám đốc Thiết kế Huni Architectes cho biết, Asiana Đà Nẵng là công trình cao tầng đầu tiên tại khu vực Tây Bắc, tọa lạc ngay cửa ngõ của thành phố Đà Nẵng, có vị trí tiềm năng và chiến lược. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ có chức năng như một điểm nhấn chính khi tiếp cận từ các tuyến quốc lộ và giao thông nội đô, đồng thời góp phần phát triển đô thị vùng ven và hệ thống giao thông công cộng của thành phố.

"Cảm hứng của dự án là mô phỏng thiên nhiên trong bối cảnh đô thị, mang đến không gian sống, làm việc hiệu quả và bền vững", ông Florent Isnard nói.

Hội tụ đầy đủ những yếu tố tạo nên một dự án xứng tầm, Asiana Đà Nẵng hứa hẹn đóng góp quan trọng cho mỹ quan đô thị, cộng hưởng với chiến lược tổng thể của địa phương nhằm xây dựng khu vực biển Tây Bắc Đà Nẵng, đường Nguyễn Tất Thành nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung trở thành một thành phố văn minh, hiện đại. Khu vực này cũng được kỳ vọng là trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch của miền Trung, đưa tiềm năng của khu vực Tây Bắc Đà Nẵng lên một tầm cao mới.

Dự án Asiana Đà Nẵng sở hữu thiết kế độc đáo và tầm nhìn trực diện Vịnh Đà Nẵng. Ảnh phối cảnh: Gotec Land.

Được vinh danh qua Giải thưởng Dự án căn hộ cao cấp tốt nhất (Best Condo Development) do tổ chức PropertyGuru Vietnam Property Award trao tặng, Asiana Đà Nẵng là dự án tâm huyết của Gotec Land trong hành trình "vươn ra biển lớn", đánh dấu sự có mặt của Gotec Land tại thị trường mới đầy tiềm năng, góp phần in đậm dấu ấn chủ đầu tư này tại các tỉnh thành.

Tập đoàn bất động sản Gotec Land là một trong 10 nhà phát triển bất động sản tiêu biểu tại Việt Nam năm 2020 do tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức bình chọn và trao tặng. Tập đoàn thành công với nhiều dự án bất động sản tại thị trường TP HCM như Summer Square, Asiana Capella, Saigon Asiana. Trong năm 2020, Gotec Land tiếp tục thể hiện tiềm lực mạnh thông qua việc tìm kiếm, đầu tư và phát triển các dự án bất động sản cao cấp tại các tỉnh thành có kinh tế phát triển, một trong những dấu ấn trong chặng đường này là dự án Asiana Đà Nẵng.

Bảo Khánh