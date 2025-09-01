Gosu giới thiệu game văn hóa Việt tại Triển lãm thành tựu đất nước

Nhà phát hành giới thiệu hai dự án game Hào Khí Đông A và Lạc Thần Chiến Ca, lấy cảm hứng từ lịch sử Việt, tổ chức nhiều minigame khi dự triển lãm.

Diễn ra 28/8-5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Triển lãm Thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh quy tụ nhiều doanh nghiệp trong 12 ngành công nghiệp văn hóa. Nhà phát hành Gosu tham gia với chủ đề "Chạm lịch sử - mở tương lai", mang đến các dự án game khai thác chất liệu văn hóa và lịch sử Việt Nam.

Gian hàng Gosu tại triển lãm. Ảnh: Gosu

Tại gian trưng bày, khách tham quan có thể trải nghiệm hai dự án đang phát triển: Hào Khí Đông A, tái hiện bối cảnh thời Trần, và Lạc Thần Chiến Ca, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Rồng Tiên. Các trò chơi kết hợp yếu tố văn hóa dân gian, lịch sử với hình ảnh - âm thanh hiện đại, thể hiện hướng đi số hóa di sản qua công nghệ game.

Khách tham quan trải nghiệm sản phẩm Gosu. Ảnh: Gosu

Ngoài trải nghiệm sản phẩm, nhà phát hành tổ chức mini game, đố vui về lịch sử - truyền thuyết cùng quà tặng ấn phẩm văn hóa. Đại diện đơn vị cho biết việc tham gia triển lãm giúp khẳng định vai trò của game trong công nghiệp văn hóa, đồng thời mở rộng khả năng kết nối giữa truyền thống và công nghệ.

Đơn vị tổ chức talkshow "Hành trình đưa game Việt hòa mình vào dòng chảy lịch sử dân tộc". Talkshow do ông Lê Thanh Minh - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phấn trực tuyến Gosu dẫn dắt. Chương trình đưa ra nhiều góc nhìn về vai trò, tầm nhìn trong việc đưa game thành "sứ giả" cho bản sắc văn hóa Việt.

Ông Lê Thanh Minh phát biểu tại talkshow. Ảnh: Gosu

Gosu được thành lập năm 2012, hoạt động trong lĩnh vực phát hành và phát triển nội dung số. Doanh nghiệp từng được vinh danh tại Vietnam Game Awards 2023 và 2025, ghi nhận nỗ lực phát triển game Việt. Theo nhà phát hành, ngành game hiện không chỉ dừng ở giải trí mà còn trở thành công cụ chuyển tải văn hóa, có thể góp phần đưa bản sắc Việt đến với cộng đồng quốc tế trong bối cảnh chuyển đổi số.

Hoài Phương