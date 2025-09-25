Google và Qualcomm đưa hệ điều hành Android lên PC

Cristiano Amon, CEO Qualcomm, và Rick Osterloh, Giám đốc nền tảng và thiết bị của Google, cho biết Android dành cho PC sắp ra mắt.

Tại Hội nghị thượng đỉnh Snapdragon của Qualcomm, diễn ra ngày 24/9 ở Mỹ, ông Osterloh cho biết, trước đây các hệ thống trên PC và smartphone luôn khác biệt, nhưng giờ Qualcomm và Google đã bắt tay vào một dự án nhằm hợp nhất chúng. "Chúng tôi đang cùng nhau xây dựng một nền tảng kỹ thuật chung cho sản phẩm trên hệ thống máy tính để bàn", ông nói, thêm rằng Google muốn mang mọi ứng dụng cũng như tính năng AI của Android lên hệ sinh thái PC.

Amon chia sẻ đã thấy Android hoạt động trên PC và đánh giá hệ điều hành thử nghiệm "đáng kinh ngạc". "Nó hiện thực hóa tầm nhìn về sự hội tụ giữa di động và PC. Tôi nóng lòng muốn được sở hữu", ông nói.

Cristiano Amon, CEO Qualcomm, và Rick Osterloh, Giám đốc nền tảng và thiết bị của Google, trò chuyện tại Hội nghị thượng đỉnh Snapdragon của Qualcomm hôm 24/9. Ảnh: Snapdragon

Amon và Osterloh không tiết lộ thời gian và cách thức phân phối, nhưng hứa hẹn laptop Android sẽ sớm thành hiện thực. Theo Mashable, đây là tin vui với người dùng thiết bị di động Android. Trong khi với hệ sinh thái Apple, khả năng kết nối giữa iPhone và MacBook từ lâu đã là lợi thế lớn.

Việc Android sắp xuất hiện trên PC không hoàn toàn bất ngờ. Năm ngoái, trang công nghệ Android Authority đã đề cập đến kế hoạch này. Sameer Samat, Chủ tịch hệ sinh thái Android, xác nhận kế hoạch hợp nhất Chrome OS (hệ điều hành chạy trên laptop Chromebook) và Android hồi tháng 7. Năm nay, Android cũng tiến lại gần Chrome OS hơn với những tính năng mới như chế độ máy tính để bàn, cửa sổ có thể thay đổi kích thước và tăng cường hỗ trợ cho màn hình ngoài.

The Verge nhận định, về lý thuyết, sự kết hợp giữa Android và Chrome OS có ý nghĩa lớn, giúp đẩy nhanh việc phát triển tính năng trên máy tính bảng, vốn tụt hậu so với iPadOS. Engadget cũng đánh giá đây là bước đi hợp lý khi Google muốn các thiết bị chạy trên hệ điều hành của mình, bao gồm cả sản phẩm bên thứ ba, hoạt động ăn khớp hơn với nhau, tương tự cách sản phẩm Apple hoạt động hài hòa.

Thu Thảo (Theo The Verge, Mashable)