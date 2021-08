Google tổ chức sự kiện chủ đề tăng doanh số bán hàng online

Các chuyên gia cập nhật các xu hướng, mô hình quảng cáo mới ứng dụng cho thương mại điện tử trong kiện Google phối hợp cùng Gigan JSC tổ chức.

Cuối năm là dịp người tiêu dùng mạnh tay mua sắm. Ngoài ra, Covid-19 tạo đòn bẩy khiến các doanh nghiệp chuyển dịch và đầu tư nhiều hơn cho kênh bán hàng online. Đây là cơ hội cũng như thách thức cho các doanh nghiệp muốn triển khai chiến dịch trên kênh thương mại điện tử.

Nhằm giúp doanh nghiệp tăng doanh số, các chuyên gia đem đến những kinh nghiệm thực tế trong quá trình tư vấn và tham gia triển khai nhiều chiến dịch mùa cuối năm qua sự kiện "Bùng nổ doanh số cuối năm với e-Commerce Campaign". Nội dung sự kiện xoay quanh bốn chủ đề: tổng quan thị trường và hành vi khách hàng; chiến lược triển khai e-Commerce cho doanh nghiệp; lập kế hoạch và quản lý Big Campaign; cách vận hành quảng cáo, đo lường, đánh giá Big Campaign.

Các diễn giả tham gia sự kiện trực tuyến "Bùng nổ doanh số cuối năm với e-Commerce Campaign".

Mở đầu sự kiện là chủ đề "Tổng quan thị trường và hành vi khách hàng". Ông Quan Nguyen - Account Strategist tại Google Vietnam đã khái quát về toàn cảnh thị trường thương mại điện tử và các xu hướng chính liên quan đến các ngành hàng trong dịp mua sắm cuối.

Tiếp nối, bà Alice Dang - Account Strategist tại Google Vietnam đã trình bày về các hành vi của người tiêu dùng, cũng như một số giải pháp để nhà quảng cáo phát triển chiến lược thương mại điện tử một cách tốt nhất.

Bà Alice Dang chia sẻ tại sự kiện.

Bà Alice ví các sản phẩm của Google như "một ngôi nhà có 9 mặt tiền lúc nào cũng nhộn nhịp". Các thương hiệu có thể tận dụng sự đa nền tảng và đa hình thức để truyền tải thông điệp đến khách hàng.

Phần hai xoay quanh "Chiến lược triển khai e-Commerce cho doanh nghiệp". Ông Tất Bằng Tường - Digital Marketing Manager tại Gigan JSC đã chia sẻ về các nguyên tắc đặt KPI, xây dựng chiến lược, cũng như ví dụ thực tế để tham khảo.

Ông Tường cũng chia sẻ thêm cách tổ chức hoạt động trong 10 ngày của một chiến dịch Big Campaign. Trong đó giai đoạn teasing (nhá hàng) sẽ kéo dài năm ngày, đây là thời gian thương hiệu tập trung xây dựng nhận thức và cân nhắc về ngày hội sắp tới với mức chi phí chiếm khoảng 40% ngân sách. Sau đó là giai đoạn D-Day diễn ra ba ngày và tập trung vào việc chuyển đổi ra đơn với mức phân bổ ngân sách là 50%. Cuối cùng là giai đoạn thank you nhằm hối thúc khách hàng thực hiện chuyển đổi vào hai ngày cuối cùng, với mức ngân sách là 10%.

Trong phần ba - "Lập kế hoạch và quản lý Big Campaign" - bà Trần Phương Trúc, COO tại Gigan JSC đã chia sẻ về những hạng mục công việc cần chuẩn bị trước, trong và sau khi triển khai Big Campaign, những điều cần lưu ý để nâng cao hiệu quả chiến dịch.

Phần cuối của sự kiện là chủ đề "Vận hành quảng cáo, đo lường, đánh giá Big Campaign". Ông Lê Quang Hải - Digital Marketing Manager tại Gigan JSC đã chia sẻ cụ thể hơn về ba giai đoạn khi vận hành một chiến dịch trên sàn thương mại điện tử gồm: chuẩn bị trước chiến dịch; tối ưu trong chiến dịch; báo cáo và đánh giá cuối chiến dịch.

Ở từng giai đoạn cụ thể, hiệu quả của chiến dịch đánh giá bằng các chỉ số khác nhau. Chẳng hạn như hiệu quả giai đoạn teasing sẽ được đánh giá theo chi phí cho mỗi lượt xem hay chi phí cho mỗi lần khách bỏ hàng vào giỏ, còn trong ngày D-Day thì sẽ được đánh giá theo tỷ lệ chuyển đổi. Các số liệu này sẽ là cơ sở để lập kế hoạch cho các chiến dịch trong tương lai.

Ông Lê Quang Hải - Digital Marketing Manager tại Gigan JSC.

Kết thúc phần chia sẻ, ông Hải cho biết hiện nay công nghệ phát triển rất nhanh, vì vậy làm đúng thôi chưa đủ, mỗi doanh nghiệp phải làm đúng với tốc độ nhanh nhất và nguồn lực ít nhất.

Chương trình thu hút nhiều đối tượng tham gia với nội dung về xu hướng Ecommerce 2020-2021 tại thị trường Việt Nam, cập nhật mô hình quảng cáo mới ứng dụng cho thương mại điện tử, phân tích và thiết lập mục tiêu cho Big Campaign, xây dựng kế hoạch triển khai Big Campaign để đột phá doanh thu, phương pháp đo lường trong thời cuộc iOS14, cách thức tối ưu Big Campaign để về đích an toàn và các trường hợp thành công.

