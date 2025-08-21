Google ra loạt điện thoại Pixel 10, đồng hồ Pixel Watch 4

Google ra bốn smartphone mới, gồm phiên bản gập Pixel 10 Pro Fold, đều hỗ trợ sạc nam châm Pixelsnap mới và đồng hồ Pixel Watch 4 tích hợp AI.

Loạt sản phẩm mới của Google được giới thiệu tại sự kiện Made by Google với bốn mẫu điện thoại dòng Pixel 10, đồng hồ Pixel Watch 4, tai nghe Pixel Buds 2a, chuẩn phụ kiện Pixelsnap và một số tính năng AI mới.

Pixel 10

Pixel 10.

Pixel 10 là điện thoại đầu tiên của Google không thuộc dòng Pro nhưng trang bị ống kính tele. Thông số zoom quang 5x nhưng camera cho chất lượng ảnh quang học 10x nhờ công nghệ crop và nhiếp ảnh điện toán theo quảng cáo của Google. Ngoài ống kính tele, máy có cảm biến góc rộng 48 megapixel, góc siêu rộng 13 megapixel ở mặt sau và camera selfie 10,5 "chấm".

Giống các điện thoại khác trong series, Pixel 10 bản tiêu chuẩn dùng chip Google Tensor G5, nhanh hơn 34% so với Tensor G4 và là chipset đầu tiên chạy trên mô hình Gemini Nano. Theo Google, chip này hỗ trợ hơn 20 trải nghiệm AI tạo sinh chạy cục bộ.

Giao diện người dùng trên máy Material 3 hỗ trợ hình nền ảnh biểu cảm, cài đặt nhanh có thể tùy chỉnh và thay đổi kiểu chữ. Màn hình Actua mới kích thước 6,3 inch OLED 120 Hz có độ sáng tối đa 3.000 nit. Pixel 10 có vỏ kim loại satin, kính Gorilla Glass Victus 2 và khả năng chống bụi và nước chuẩn IP68. Thời lượng pin 30 tiếng, tăng từ mức 24 tiếng của Pixel 9. Sản phẩm hỗ trợ sạc nhanh 30 W cho phép sạc 55% pin trong 30 phút và chuẩn sạc không dây Qi2.

Pixel 10 lên kệ tại Mỹ ngày 28/8 với giá khởi điểm 799 USD.

Pixel 10 Pro/10 Pro XL

Pixel 10 Pro.

Dòng cao cấp của Pixel 10 có màn hình Super Actua với độ sáng toàn màn hình 2.200 nit hoặc tối đa 3.300 nit khi xem nội dung HDR. Bản 10 Pro có màn hình 6,3 inch trong khi 10 Pro XL là 6,8 inch, đều dùng tấm nền OLED, tần số quét 120 Hz. Bản XL có thêm sạc nhanh có dây 45 W, sạc không dây 25 W thông qua chuẩn Qi2.2. Phiên bản Pro hỗ trợ sạc không dây Qi2 như bản thường.

Bộ đôi Pixel 10 Pro có camera tốt hơn với ống tiêu chuẩn 50 megapixel, góc siêu rộng 48 megapixel và ống tele 5x 48 megapixel. Google khẳng định đây là hệ thống camera tốt nhất của hãng trên điện thoại hiện nay. Bộ nhớ trong của hai máy cùng Pixel 10 Pro Fold cũng lớn hơn bản thường, với RAM 16 GB so với 12 GB của Pixel 10 tiêu chuẩn.

Pixel 10 Pro có giá khởi điểm 999 USD cho bản 128 GB trong khi 10 Pro XL từ 1.199 USD cho bản 256 GB.

Pixel 10 Pro Fold

Pixel 10 Pro Fold.

Google cho biết Pixel 10 Pro Fold là điện thoại gập đầu tiên đạt chuẩn chống nước, bụi IP68 nhờ bản lề không bánh răng và cơ chế này giúp độ bền tăng gấp đôi so với bản lề trên Pixel 9 Pro Fold, được thiết kế để hoạt động tốt trong 10 năm.

Màn hình chính Super Actua Reflex 8 inch bên trong và màn hình Actua 6,4 inch bên ngoài đều có độ sáng tối đa 3.000 nit. Google cho biết đã thiết kế lại phần bên trong với kính siêu mỏng, đàn hồi, cùng hai lớp chống va đập để giúp bảo vệ máy khỏi rơi vỡ. Dung lượng pin 5.015 mAh, lớn hơn Z Fold7 nhưng nhỏ hơn các đối thủ từ Trung Quốc như Oppo Find N5. Máy cũng có sạc nhanh có dây 30 W và sạc không dây chuẩn Qi2.

Cụm ba camera bao gồm cảm biến chính 48 megapixel mới, ống kính góc siêu rộng 10,5 megapixel với tiêu cự macro và ống tele 10,8 megapixel. Tính năng Instant View hiển thị ảnh chụp gần đây bên cạnh khung ngắm khi mở màn hình trong. Google cho biết tính năng đa nhiệm cũng được cải thiện, với chức năng chia đôi màn hình hỗ trợ thay đổi kích thước ứng dụng và tùy chọn kéo thả tệp.

Pixel 10 Pro Fold bán muộn hơn vào ngày 9/10 với giá khởi điểm 1.799 USD cho bản dung lượng 256 GB.

Sạc Pixelsnap

Chuẩn Pixelnap có cơ chế nam châm tương tự Magsafe của Apple. Ảnh: Engadget

Pixelsnap có cơ chế tương tự Magsafe của Apple khi trang bị nam châm hút dính phụ kiện, tương thích các mẫu sạc không dây. Tất cả điện thoại mới của Google đều hỗ trợ chuẩn Qi2 trở lên nên đều có thể sạc với Pixelsnap. Công ty cũng giới thiệu loạt phụ kiện khác trang bị tính năng này như ốp lưng, đế sạc, chân đế sạc.

Đồng hồ Pixel Watch 4

Pixel Watch 4.

Pixel Watch 4 sở hữu màn hình cong tròn đều mới, lớn hơn 10% so với màn hình của Pixel Watch 3 cùng độ sáng tối đa 3.000 nit. Google tuyên bố thiết bị có thể hoạt động 40 tiếng với một lần sạc đầy. Các tính năng mới khác bao gồm kết nối vệ tinh cho trường hợp khẩn cấp, ứng dụng điện tâm đồ và thông báo nhịp tim bất thường. Đồng hồ mới có thể phát hiện khi tim người đeo ngừng đập và liên hệ với dịch vụ khẩn cấp. Ngoài ra, sản phẩm có huấn luyện viên thể dục cá nhân dựa trên AI.

Pixel Watch 4 có hai kích cỡ 41 và 45 mm, giá khởi điểm 349 USD và sẽ lên kệ vào ngày 9/10. Trong một số video trên tay được các trang quốc tế đăng tải, đồng hồ này được sản xuất tại Việt Nam.

Pixel Buds 2a và bản cập nhật Pixel Buds Pro 2

Pixel Buds 2a. Ảnh: Engadget

Pixel Buds 2a có tính năng chống ồn chủ động ANC và trang bị chip Tensor A1 mới. Đây vẫn là tai nghe nhét tai dòng A nhẹ và nhỏ nhất của Google. Sản phẩm đạt chuẩn chống bụi và nước IP54, hộp sạc chuẩn IPX4. Chip Tensor A1 sẽ giúp mang lại chất lượng cuộc gọi và âm thanh tốt hơn, đồng thời hỗ trợ Gemini và các tính năng AI khác.

Tai nghe có thời lượng pin gấp đôi so với thế hệ trước, lên đến 10 tiếng và tăng thêm 17 tiếng nghe nhạc với hộp sạc (lần lượt là 7 và 13 tiếng khi bật ANC).

Trong khi đó, Pixel Buds Pro 2 thêm bản phối màu sắc mới so với trước và bản cập nhật phần mềm thêm nhiều tính năng vào tháng 9 như bảo vệ khỏi một số tiếng ồn lớn đột ngột, điều chỉnh âm thanh dựa trên môi trường xung quanh, điều khiển bằng cử chỉ đầu và xử lý âm thanh nâng cao với Gemini Live.

Hoài Anh