Google: Người Việt chuẩn bị Tết 2026 trước ba tháng

Theo dữ liệu tìm kiếm trên Google, người Việt quan tâm đến Tết Nguyên đán 2026 từ ba tháng trước, sớm hơn mọi năm.

Xu hướng tìm kiếm Tết 2026 vừa được Google công bố, đánh giá người Việt năm nay "chủ động lên kế hoạch sớm, tận dụng AI để đón Tết hiệu quả hơn".

Dựa trên dữ liệu về các truy vấn, việc lên kế hoạch và chuẩn bị cho dịp Tết xuất hiện từ khoảng tháng 11-12/2025. Ở giai đoạn đầu, hành vi tìm kiếm chủ yếu tập trung vào việc xác định các mốc thời gian quan trọng và xây dựng kế hoạch tổng thể, thể hiện qua các từ khóa như "tết 2026 là năm con gì", "mùng 1 tết 2026 là ngày mấy" và "lịch nghỉ tết 2026". Trong khi trước đây, mức độ quan tâm và tìm kiếm liên quan đến Tết thường chỉ tăng mạnh trong 1-2 tháng trước kỳ nghỉ.

"Dữ liệu của chúng tôi cho thấy người Việt đang chuẩn bị cho Tết ngày càng chủ động và có kế hoạch hơn", ông Marc Woo, Tổng giám đốc Google Việt Nam, cho biết.

Xu hướng tìm kiếm về Tết Nguyên đán 2026 trên Google. Ảnh: Google

Ngoài ra, dữ liệu cũng thể hiện càng gần Tết, người Việt chuyển dần từ giai đoạn định hướng sang lập kế hoạch và triển khai cụ thể. Trong đó, nhu cầu chuẩn bị được thể hiện qua truy vấn liên quan đến mốc thời gian và di chuyển như "bao nhiêu ngày nữa đến tết" và "vé máy bay tết 2026". Việc này cho thấy người dùng chủ động sắp xếp lịch trình và kế hoạch đi lại sớm hơn các năm trước.

Khi còn cách Tết khoảng hai tháng, truy vấn về tiêu dùng và lối sống chiếm ưu thế, tương đương 28% số lượng tìm kiếm liên quan. Người Việt cũng được ghi nhận bắt đầu tập trung nhiều hơn vào việc chuẩn bị không gian Tết và lựa chọn quà tặng, thể hiện qua sự gia tăng các từ khóa "trang trí tết" và "nhạc tết", đồng thời quan tâm đến yếu tố tài chính thông qua câu lệnh "thưởng tết nguyên đán 2026".

Bên cạnh nhu cầu liên quan đến sắp xếp và chuẩn bị, người Việt cũng đang sử dụng công cụ Google để giải đáp những băn khoăn về văn hóa và cảm xúc trong dịp Tết.

Một xu hướng được ghi nhận 5 năm gần đây là thế hệ trẻ sử dụng Google Search để hỏi về "những điều cần tránh trong ngày tết", "văn khấn mùng 1 tết" và "mâm ngũ quả ngày tết".

Thay đổi về hành vi tìm kiếm được Google ghi nhận là người dùng đang chuyển từ truy vấn mang tính tham khảo thông tin sang tìm kiếm gắn với hành động cụ thể. Nền tảng cũng đánh giá người Việt bắt đầu tận dụng chế độ AI trong Google Search để xử lý nhu cầu phức tạp, đòi hỏi nhiều dữ liệu và bối cảnh liên quan.

Theo Google, người dùng có thể sử dụng công cụ AI để đặt những câu hỏi cụ thể với yêu cầu rõ ràng về thông tin, bối cảnh và yếu tố liên quan. Chẳng hạn, họ có thể hỏi "Gợi ý cho tôi lịch trình khám phá Đà Lạt trong 4 ngày Tết sắp tới với chi phí tiết kiệm cho nhóm 4 người. Cho tôi thêm cả danh sách những thứ cần chuẩn bị và lưu ý trước khi đi" và nhận về kết quả từ AI trong trang tìm kiếm.

Cùng với Search, người dùng cũng sử dụng Gemini để gợi ý lời chúc Tết mang tính cá nhân hóa, quản lý ngân sách và sắp xếp kế hoạch, lịch trình du xuân cho gia đình. Dù vậy, hãng không đề cập số liệu chi tiết.

Lưu Quý