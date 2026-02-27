Google nâng cấp AI tạo ảnh 'chân thực'

Mô hình tạo ảnh Nano Banana 2 được Google nâng cấp, có khả năng cho ra hình ảnh nhanh và chân thực hơn.

Theo Google, Nano Banana 2 tận dụng sức mạnh của mô hình Gemini 3.1 Flash Image mới nhất. AI tạo ảnh này vẫn giữ khả năng cho ra ảnh chi tiết và chất lượng cao tương tự Banana Pro trước đó với thời gian nhanh hơn, có độ phân giải đa dạng từ 512 pixel đến 4K ở các tỷ lệ khung hình khác nhau.

Bên cạnh đó, Nano Banana 2 cũng bám sát câu lệnh (prompt) tốt hơn, giảm lỗi sai nội dung, có thể duy trì tính nhất quán cho tối đa 5 nhân vật và độ chi tiết của 14 đối tượng trong một quy trình làm việc duy nhất, giúp người dùng "kể chuyện qua ảnh" tốt hơn. Google cho biết, người dùng có thể đưa ra yêu cầu phức tạp với nhiều sắc thái chi tiết để tạo ảnh hoặc các sản phẩm đa phương tiện với ánh sáng sống động, kết cấu phong phú và chi tiết sắc nét hơn.

Nano Banana 2 sẽ trở thành mô hình tạo ảnh mặc định trên tất cả ứng dụng trong bộ ứng dụng Gemini ở cả bản miễn phí và thu phí, cũng như trong công cụ chỉnh sửa video Flow. Trên Google Search, Nano Banana 2 cũng mặc định trong kết quả tìm kiếm ảnh ở chế độ Google Lens và AI Mode, triển khai trên 141 quốc gia toàn cầu cho cả PC và thiết bị di động. Với nhà phát triển, Nano Banana 2 sẽ được cung cấp thông qua Gemini API, Gemini CLI và Vertex API.

Minh họa về Nano Banana 2. Ảnh: TechStartup/Gemini

Google cho biết, tất cả hình ảnh tạo ra sẽ được nhúng SynthID - dùng để xác minh các tệp hình ảnh, video hoặc âm thanh có phải do công cụ AI tạo hoặc chỉnh sửa hay không. Theo Google, kể từ khi ra mắt SynthID tháng 11/2025, người dùng đã sử dụng hơn 20 triệu lần.

Ngoài ra, ảnh tạo ra cũng đáp ứng chứng chỉ nội dung C2PA - tiêu chuẩn kỹ thuật mở cho phép các nhà xuất bản, công ty và bên thứ ba nhúng siêu dữ liệu vào phương tiện truyền thông để xác minh nguồn gốc, đứng sau bởi liên minh các công ty gồm Adobe, Microsoft, Google, OpenAI và Meta.

Google lần đầu phát hành Nano Banana vào tháng 8/2025, nâng cấp Nano Banana tháng 11 cùng năm, cho phép người dùng tạo ảnh AI nhanh và chất lượng cao. Sản phẩm hiện cạnh tranh với loạt công cụ với sức mạnh không kém từ xAI Grok, Midjourney, OpenAI Dall-E, Stable Diffusion hay các nền tảng Trung Quốc như Alibaba Tongyi Wanxiang của Alibaba, Baidu Ernie, Tencent Hunyuan Image hay ByteDance Jimeng.

Bảo Lâm (theo TechCrunch, Google)