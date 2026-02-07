Google mở rộng tính năng tương thích AirDrop cho Android

Sau khi triển khai trên dòng Pixel 10, tính năng tương thích giữa Quick Share và AirDrop sẽ có mặt trên nhiều dòng điện thoại Android khác năm nay.

Khả năng truyền và nhận giữa Android và iPhone qua Quick Share và AirDrop. Ảnh: Google

Theo Android Authority, Google vừa xác nhận kế hoạch phá bỏ bức tường ngăn cách lớn giữa Android và iOS là khả năng chia sẻ tệp tin tốc độ cao. Tại cuộc họp báo ở văn phòng Google Đài Bắc, ông Eric Kay, Phó chủ tịch kỹ thuật nền tảng Android, cho biết: "Năm ngoái, chúng tôi ra mắt khả năng tương thích với AirDrop. Trong 2026, chúng tôi sẽ mở rộng tính năng lên nhiều thiết bị hơn nữa".

Kể từ khi ra mắt trên Pixel 10, tính năng đã gây sốt khi cho phép Quick Share, công cụ chia sẻ mặc định của Android, có thể truyền dữ liệu trực tiếp với AirDrop của Apple. Trước đây, việc gửi ảnh hay video chất lượng cao giữa iPhone và điện thoại Android luôn phải thông qua giải pháp bên thứ ba hoặc gửi qua ứng dụng nhắn tin làm giảm chất lượng.

Thay vì giới hạn ở phần cứng, Google chuyển đổi Quick Share thành một ứng dụng độc lập trên Play Store, đồng nghĩa bất kỳ điện thoại Android nào đủ cấu hình đều có thể truyền dữ liệu trực tiếp với AirDrop của Apple. Ông Eric Kay chia sẻ: "Chúng tôi dành nhiều tâm huyết để đảm bảo hệ thống không chỉ tương thích với iPhone mà còn cả iPad và MacBook. Hiện công nghệ đã được chứng minh hiệu quả, chúng tôi đang làm việc với các đối tác để đưa vào toàn bộ hệ sinh thái Android."

Việc hỗ trợ AirDrop được xem là đòn đánh trực diện vào hệ sinh thái khép kín của Apple. Nhiều năm nay, AirDrop là một trong những lý do khiến người dùng iPhone ngại chuyển sang Android. Ngoài việc chia sẻ tệp, Google cũng đang hợp tác chặt chẽ với Apple để đơn giản hóa quá trình chuyển đổi dữ liệu. Vào tháng 12 năm ngoái, hai ông lớn này đã xác nhận đang xây dựng một phương thức chuyển đổi mới, cho phép di chuyển nhiều loại dữ liệu phức tạp hơn từ iOS sang Android và ngược lại mà không làm mất thông tin.

Google chưa công bố danh sách cụ thể các hãng điện thoại, nhưng Nothing Phone đã xác nhận sẽ đưa tính năng này lên các dòng máy của mình. Qualcomm cũng ám chỉ đang hỗ trợ để các dòng điện thoại dùng chip Snapdragon có khả năng chia sẻ tương tự Pixel 10. Các bản cập nhật phần mềm lớn trong nửa cuối 2026 dự kiến là lúc các hãng điện thoại như Samsung, Xiaomi hay Oppo tung ra tính năng này cho người dùng toàn cầu.

Huy Đức