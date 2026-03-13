Google Maps đại tu, thêm tính năng hỏi đáp

Google nâng cấp ứng dụng bản đồ, cho phép tài xế đặt câu hỏi về địa điểm, đồng thời giúp việc tìm đường trở nên trực quan hơn.

Ứng dụng Google Maps hiện bổ sung tính năng trò chuyện "Ask Maps" (Hỏi bản đồ), được hỗ trợ bởi Gemini và Immersive Navigation (Điều hướng nhập vai) cung cấp chế độ xem 3D, chi tiết đường đi, hướng dẫn bằng giọng nói tự nhiên cùng nhiều bổ sung khác.

"Google Maps đang thay đổi căn bản những gì bản đồ làm được", hãng cho biết trên blog ngày 12/3. "Bằng cách kết hợp bản đồ với mô hình Gemini tiên tiến, chúng tôi biến việc khám phá thành cuộc trò chuyện đơn giản, khiến việc lái xe trở nên trực quan hơn thông qua bản nâng cấp điều hướng lớn nhất trong hơn một thập kỷ".

Google Maps bổ sung tính năng Ask Maps và Immersive Navigation. Ảnh: Google

Ask Maps cho phép người dùng đặt các câu hỏi phức tạp và thực tế bằng ngôn ngữ tự nhiên, như "Điện thoại sắp hết pin, tôi có thể sạc ở đâu mà không cần xếp hàng dài mua cà phê?" hoặc "Sân tennis công cộng nào bật đèn chiếu sáng để chơi tối nay?". Câu trả lời được cá nhân hóa dựa trên thông tin như địa điểm mà người dùng từng tìm kiếm hoặc lưu vào tài khoản.

Tính năng này cũng giúp lên kế hoạch chuyến đi nhanh chóng. Ví dụ, người dùng có thể hỏi: "Tôi đang đến Grand Canyon, Horseshoe Bend và Coral Dunes, có gợi ý nào về những điểm nên ghé dọc đường không?". Ứng dụng sẽ cung cấp chỉ đường, thời gian dự kiến đến và lời khuyên từ những người dùng khác.

Ask Maps đang được triển khai tại Mỹ và Ấn Độ trên Android, iOS và sẽ sớm có mặt trên máy tính để bàn cũng như các quốc gia khác.

Google Maps thêm tính năng hỏi đáp và nâng cấp điều hướng Tính năng Immersive Navigation giúp tài xế tìm đường dễ dàng hơn. Video: Google

Trong khi đó, với bản cập nhật Immersive Navigation, Google Maps bổ sung chế độ xem 3D các tòa nhà, cầu vượt và địa hình xung quanh, tương tự Apple Maps. Chi tiết trên đường như làn xe, vạch sang đường, đèn giao thông, biển báo dừng sẽ được làm nổi bật. Trước khi khởi hành, tài xế có thể xem điểm đến cũng như khu vực xung quanh bằng hình ảnh Street View và nhận đề xuất về chỗ đỗ xe.

Bên cạnh thay đổi về hình ảnh, Maps cũng thêm một số chức năng giúp tài xế nắm rõ tình hình trên đường hơn. Ứng dụng cung cấp góc nhìn rộng về lộ trình thông qua tính năng thu phóng thông minh và hiển thị tòa nhà trong suốt, giúp tài xế quan sát phía trước và chuẩn bị cho khúc cua khó hoặc chuyển làn.

Ngoài ra, bản đồ cập nhật tính năng hướng dẫn bằng giọng nói để nghe tự nhiên hơn. Ứng dụng cũng giải thích ưu nhược điểm của tuyến đường thay thế, ví dụ lộ trình dài nhưng ít tắc hoặc lộ trình ngắn nhưng phải trả phí cầu đường. Tài xế sẽ được cảnh báo những gián đoạn trên tuyến theo thời gian thực, như công trình đang thi công và tai nạn. Những tính năng này sử dụng dữ liệu từ cộng đồng Google Maps và Waze.

Immersive Navigation bắt đầu được triển khai tại Mỹ tuần này, dự kiến mở rộng cho thiết bị iOS, Android đủ điều kiện, CarPlay, Android Auto và phương tiện tích hợp Google trong những tháng tới.

Google đang tích hợp nhiều tính năng AI vào dịch vụ bản đồ nhằm tạo sự khác biệt cho Gemini so với đối thủ cạnh tranh. Với hơn hai tỷ người dùng hàng tháng, Google Maps hiện là ứng dụng điều hướng hàng đầu thế giới.

Thu Thảo (Theo CNBC, TechCrunch)