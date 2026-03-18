Google Maps bắt đầu cập nhật bản đồ hành chính của Việt Nam

Google Maps cập nhật địa giới hành chính một số tỉnh, thành phố tại Việt Nam sau hơn 8 tháng sáp nhập tỉnh, thành.

Sáng 18/3, nhiều người dùng Google Maps phát hiện ứng dụng đã cập nhật bản đồ theo địa giới hành chính mới. Địa danh mới có thể truy cập cả trên web của Google và ứng dụng trên smartphone mà không cần cập nhật. Ví dụ khi tìm tỉnh Phú Thọ, bản đồ hiển thị đầy đủ địa giới hành chính mới, bao gồm tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình trước đây.

Tuy nhiên, việc cập nhật này mới chỉ diễn ra ở một số nơi. Ở một số tỉnh, thành, bản đồ vẫn hiển thị địa giới hành chính cũ hoặc không hiển thị khi tìm kiếm. Ngoài ra, địa giới cấp xã, huyện vẫn theo dữ liệu bản đồ trước đây.

Google chưa đưa ra bình luận về việc này.

Ứng dụng Google Maps, sáng 18/3. Ảnh: Lưu Quý

Việc cập nhật của Google diễn ra sau hơn 8 tháng kể từ khi Việt Nam sáp nhập tỉnh thành đưa tổng số tỉnh, thành phố từ 63 xuống 34, số xã, phường giảm từ khoảng 10.000 xuống còn hơn 3.300. Thời gian qua, nhiều dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ giao hàng, cũng sớm cập nhật các địa danh này, nhưng chủ yếu theo dạng chữ. Nhiều người kỳ vọng các ứng dụng bản đồ như Google Maps sẽ sớm cập nhật để người dùng có thể tra cứu một cách đồng bộ theo địa danh mới.

Trước đó, trong một tài liệu kỹ thuật đăng tải trên IssueTracker - hệ thống theo dõi các thay đổi chính thức dành cho cộng đồng nhà phát triển của Google, nền tảng này cho biết dự kiến sẽ thực hiện thay đổi vào giữa tháng 2 và đề nghị các nhà phát triển cập nhật API để sử dụng các dịch vụ Google Maps Platform

Google Maps Platform là nguồn dữ liệu bản đồ nền cho Google Maps và nhiều dịch vụ số khác như tìm kiếm địa điểm, đặt xe, giao hàng. Các thay đổi của nền tảng có thể tác động dây chuyền tới cách hiển thị và xử lý địa chỉ trên các ứng dụng bản đồ dành cho người dùng cuối.

Minh Quân, kỹ sư công nghệ đang tham gia phát triển các ứng dụng có sử dụng Google Maps cho biết, khi cách phân loại địa danh thay đổi, các dịch vụ như tìm kiếm địa điểm, gợi ý địa chỉ hay xác định vị trí có thể chưa đồng bộ ngay. Chuyên gia này cũng cho rằng việc Google điều chỉnh dữ liệu bản đồ là cần thiết để sát với thực tế, song có thể phát sinh xáo trộn trong giai đoạn đầu, chẳng hạn trong một thời gian ngắn, người dùng có thể gặp tình trạng hiển thị song song địa chỉ cũ và mới.

Lưu Quý