Google có thể cho người dùng đổi địa chỉ Gmail

Người dùng Gmail có thể được thay đổi địa chỉ tài khoản, trong khi vẫn giữ nguyên dữ liệu và các dịch vụ liên quan.

Bản cập nhật trang hỗ trợ bằng tiếng Hindi của Google hôm 26/12 cho thấy người dùng có thể thay địa chỉ @gmail.com, điều từng được đề xuất từ lâu.

Theo chính sách mới, người đổi địa chỉ vẫn được giữ địa chỉ nguyên gốc. Email gửi đến địa chỉ cũ vẫn sẽ chuyển vào hòm thư, địa chỉ nguyên gốc cũng cho phép người dùng đăng nhập vào những dịch vụ như Drive, Maps và YouTube.

Logo Gmail và một số dịch vụ Google trên một máy tính. Ảnh: Lưu Quý

Người dùng trước đây muốn đổi địa chỉ Gmail sẽ phải tạo tài khoản mới và chuyển dữ liệu thủ công, quá trình này thường phức tạp và gây gián đoạn những ứng dụng bên thứ ba.

Google khẳng định mọi dữ liệu sẵn có, như hình ảnh, tin nhắn và email vẫn không thay đổi sau khi cập nhật địa chỉ. Người dùng có thể dùng địa chỉ tài khoản cũ vào bất cứ lúc nào. Những tài khoản đổi địa chỉ sẽ không thể tạo tên Gmail mới trong vòng 12 tháng và không thể xóa địa chỉ mới thiết lập.

Bản cập nhật hướng dẫn chưa xuất hiện ở những ngôn ngữ khác, trong đó có tiếng Anh, cho thấy quá trình triển khai tính năng mới có thể bắt đầu ở Ấn Độ và các thị trường nói tiếng Hindi.

Google chưa bình luận về thông tin, cũng như chưa đưa ra thông cáo nào liên quan đến thay đổi trên.

Điệp Anh (Theo CNBC)