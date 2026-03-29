Google cho dịch cuộc nói chuyện trực tiếp bằng iPhone

Google triển khai tính năng dịch bằng giọng nói trực tiếp trong ứng dụng Dịch, trong đó có tiếng Việt, nhưng mới triển khai tại một số thị trường.

Tính năng dịch trực tiếp của ứng dụng Translate vừa được Google triển khai trên iOS, sau một thời gian triển khai phiên bản beta trên Android. Trong thông báo ra mắt tuần này, Google cho biết công cụ này đã hỗ trợ khoảng 70 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt.

Một trong những điểm đặc biệt của lần cập nhật này là khả năng dịch trực tiếp theo thời gian thực và phát qua tai nghe. Ví dụ trong cuộc trò chuyện với một người nói tiếng Anh, người dùng có thể mở ứng dụng, chọn tính năng Live translate và chọn dịch sang tiếng Việt. Một giọng nói bằng tiếng Việt sẽ được phát song song qua tai nghe, trong khi giọng nói gốc bằng tiếng Anh sẽ được phát với âm lượng nhỏ hơn.

Trong video giới thiệu được Google đăng tải khi chuyển ngữ từ tiếng Nhật sang tiếng Anh, ứng dụng cho khả năng dịch gần như đồng thời, chậm khoảng 1-2 giây so với giọng nói gốc.

Ngoài dịch trực tiếp và phát ra tai nghe, ứng dụng cũng hỗ trợ các lựa chọn như chuyển giọng nói sang văn bản và hiển thị trên màn hình, hay tính năng hội thoại. Nếu người dùng trả lời, ứng dụng cũng sẽ chuyển ngữ ngược lại và phát qua loa ngoài điện thoại.

Minh họa tính năng dịch trực tiếp của ứng dụng Translate trên iOS. Video: Google

Trong thông báo, Google cho biết tính năng này bắt đầu được triển khai thêm tại các thị trường gồm Anh, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Thái Lan. Trước đó, trong đợt thử nghiệm trên Android vào cuối năm ngoái, tính năng này được triển khai tại Mỹ, Mexico và Ấn Độ.

Hiện nay, tính năng của ứng dụng Google Dịch tại Việt Nam cũng hỗ trợ dịch trong cuộc trò chuyện, nhưng ở dạng chữ. Tức ứng dụng sẽ nghe và hiển thị nội dung trò chuyện của hai người dưới dạng văn bản trên màn hình.

Google cũng hứa hẹn sẽ mở rộng ra các thị trường khác trong năm 2026, nhưng không nêu cụ thể thời gian và quốc gia nào.

Logo Google tại một sự kiện về đổi mới sáng tạo ởở Hà Nội, tháng 10/2024. Ảnh: Lưu Quý

Khả năng dịch trực tiếp trong cuộc hội thoại được các hãng giới thiệu từ năm ngoái. Tại Google I/O 2025, Google từng gây bất ngờ khi tung ra tính năng này trên ứng dụng gọi video Google Meet. Sau đó, Apple cũng giới thiệu khả năng dịch trực tiếp bằng Apple Intelligence trong cuộc gọi FaceTime hoặc tin nhắn. Trong bản iOS 26.1 beta 1 hồi tháng 9 năm ngoái, Apple từng tung ra tính năng dịch trực tiếp qua tai nghe AirPods (AirPods Live Translation), nhưng chưa hỗ trợ tiếng Việt.

