Google chi 32 tỷ USD thâu tóm công ty an ninh mạng

Google vừa thực hiện thương vụ lớn nhất từ trước đến nay của mình khi mua công ty an ninh mạng Wiz với số tiền 32 tỷ USD.

Theo công bố ngày 18/3, Alphabet, công ty mẹ của Google, sẽ tiếp quản toàn bộ Wiz và trả bằng tiền mặt, nhưng hiện chờ chính phủ Mỹ phê duyệt theo quy định. Theo CNN, đây được xem là ván cược lớn của Google vào bảo mật đám mây và an ninh mạng trong giai đoạn AI phát triển bùng nổ như hiện nay.

Với con số 32 tỷ USD, việc mua Wiz trở thành thương vụ lớn nhất từ trước đến nay của Google. Vụ thâu tóm lớn nhất trước đó là với Motorola Mobility với giá 12,5 tỷ USD năm 2012. Tuy nhiên, đây được xem là thất bại của công ty tìm kiếm khi buộc phải bán lỗ cho Lenovo vào năm 2014 với giá 2,91 tỷ USD.

Logo Wiz trên một chiếc smartphone, phía sau là logo Google. Ảnh: Adobe

Trong khi đó, Wiz có trụ sở tại New York, chuyên về sản xuất phần mềm an ninh mạng cho điện toán đám mây. Công ty được thành lập bởi các thành viên thuộc Đơn vị 8200, bộ phận tình báo mạng của Lực lượng Phòng vệ Israel, gồm Assaf Rappaport, Ami Luttwak, Yinon Costica và Roy Reznik. Chỉ 5 năm thành lập, công ty đã phát triển vượt bậc, trở thành cái tên được nhiều tập đoàn công nghệ lớn săn đón.

"Wiz đã đạt được rất nhiều thành tựu trong một thời gian tương đối ngắn, nhưng an ninh mạng đang phát triển với tốc độ chóng mặt và chúng ta cũng phải như vậy. Đã đến lúc rồi", đồng sáng lập kiêm CEO Rappaport cho biết trong bài đăng trên blog.

Theo CNBC, Google được cho là đã đàm phán để thâu tóm Wiz từ mùa hè năm ngoái với giá khoảng 23 tỷ USD. Tuy nhiên, cả hai không đạt được thỏa thuận. Trong khi đó, giới chuyên gia nói rằng một phần lý do liên quan đến Lina Khan, cựu chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC), người đã có động thái chặn nhiều giao dịch lớn trước đó vì lý do chống độc quyền. Do đó, khi chính quyền Tổng thống Donald Trump lên thay và bổ nhiệm Andrew N. Ferguson thay thế, việc mua bán được tái khởi động.

"Sau khi Lina Khan rời FTC, động lực cho các vụ M&A đang quay trở lại trong Big Tech", Dan Ives, giám đốc nghiên cứu công nghệ toàn cầu tại Wedbush Securities, viết trên blog.

Theo Dealogic, với giá trị 32 tỷ USD, thương vụ mua lại Wiz được xếp hạng là vụ thâu tóm lớn thứ 7 đối với một công ty tư nhân của Mỹ từ trước đến nay.

Bảo Lâm