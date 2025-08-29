Google 'cắt giảm hơn 1/3 quản lý quy mô nhỏ'

Nhằm tối ưu hóa vận hành, Google được cho là đã cắt giảm các quản lý nhỏ, đồng thời thúc đẩy nhân viên làm việc hiệu quả hơn với nguồn lực hạn chế.

"Chúng ta đã giảm hơn 35% quản lý và có ít báo cáo trực tiếp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Vì vậy, chúng ta đang có những tiến triển nhanh chóng", Brian Welle, Phó chủ tịch phụ trách phân tích nhân sự và hiệu suất tại Google, nói trong đoạn ghi âm cuộc họp với nhân viên được CNBC thu thập tuần này.

Tại cuộc họp, các nhân viên hỏi Welle và một số lãnh đạo khác về tình hình việc làm, rào cản nội bộ và văn hóa của Google sau những đợt sa thải, nghỉ việc tự nguyện có đền bù và tái cấu trúc. Welle cho biết, mục tiêu của công ty là giảm bớt thủ tục hành chính và vận hành hiệu quả hơn. Ông nói: "Khi xem xét toàn bộ đội ngũ lãnh đạo, bao gồm các quản lý, giám đốc, phó chủ tịch, chúng tôi muốn họ dần chiếm tỷ lệ nhỏ hơn trong tổng lực lượng lao động".

CNBC dẫn nguồn tin thân cận cho biết mức giảm 35% gồm các quản lý giám sát từ ba người trở xuống. Nhiều người tiếp tục làm tại công ty nhưng trong vai trò nhân viên chuyên môn.

Tại cuộc họp, CEO Google Sundar Pichai nhấn mạnh nhu cầu của công ty là "tăng hiệu quả khi mở rộng quy mô để không phải giải quyết mọi việc bằng số lượng nhân viên".

Google sa thải khoảng 6% lực lượng lao động năm 2023, sau đó tiếp tục cắt giảm nhân sự ở nhiều bộ phận. Anat Ashkenazi, Giám đốc tài chính của Alphabet - công ty mẹ của Google, hồi tháng 10/2024 cho biết sẽ thúc đẩy cắt giảm chi phí "thêm một chút". Google giảm tốc độ tuyển dụng, yêu cầu nhân viên làm việc hiệu quả hơn với nguồn lực hạn chế.

Ngoài sa thải, Google triển khai chương trình nghỉ việc tự nguyện VEP (Voluntary Exit Program), áp dụng cho các bộ phận như tìm kiếm, tiếp thị, phần cứng và nhân sự tại Mỹ. Theo Giám đốc nhân sự Fiona Cicconi, 3-5% nhân viên ở những bộ phận này chấp nhận tham gia chương trình. Pichai cho biết, công ty triển khai VEP sau khi lắng nghe ý kiến nhân viên.

Theo Business Innsider, Google cắt giảm mạnh các cấp quản lý suốt hơn một năm qua. Tháng 12 năm ngoái, Google thông báo với nhân viên đã giảm 10% các vị trí quản lý, giám đốc và phó chủ tịch. Bên cạnh đó, để vận hành hiệu quả hơn, Google còn thúc giục nhân viên dùng AI trong công việc hàng ngày. Hồi tháng 6, gã khổng lồ công nghệ ước tính mức tăng năng suất từ AI trong đội ngũ kỹ sư là 10%.

Google không phải ông lớn công nghệ duy nhất tinh giản cấu trúc để tăng hiệu quả. Microsoft, Amazon, Intel và Meta cũng có những động thái tương tự, loại bỏ các vị trí quản lý cấp trung để tăng tốc quá trình ra quyết định nội bộ và hoạt động nhanh hơn. Hồi giữa năm, CEO Amazon Andy Jassy gửi thông điệp thẳng thắn đến 350.000 nhân viên: đội ngũ sẽ bị cắt giảm số lượng trong tương lai gần vì AI giúp cải tiến hiệu suất.

