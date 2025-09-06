Google bị phạt 3,45 tỷ USD

Ủy ban châu Âu (EC) yêu cầu Google nộp phạt 2,95 tỷ euro (3,45 tỷ USD) vì hành vi độc quyền trên thị trường công nghệ quảng cáo.

Ngày 5/9, EC, cơ quan điều hành Liên minh châu Âu (EU), cáo buộc Google ưu ái các dịch vụ công nghệ quảng cáo hiển thị của mình một cách không công bằng, gây bất lợi cho các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo, nhà quảng cáo và nhà xuất bản trực tuyến đối thủ. Cơ quan này yêu cầu Google "chấm dứt hành vi thiên vị bản thân" và "thực hiện những biện pháp nhằm chấm dứt xung đột lợi ích cố hữu trong chuỗi cung ứng công nghệ quảng cáo".

Google có 60 ngày để phản hồi.

Logo Google tại Las Vegas, Nevada, Mỹ tháng 1/2024. Ảnh: Reuters

"Phán quyết hôm nay cho thấy Google lạm dụng vị thế thống lĩnh của mình trong lĩnh vực công nghệ quảng cáo, gây tổn hại cho các nhà xuất bản, nhà quảng cáo và người tiêu dùng. Hành vi này là bất hợp pháp theo quy định chống độc quyền của EU", Teresa Ribera, đứng đầu bộ phận chống độc quyền của EU, nói. "Google phải đưa ra giải pháp nghiêm túc để xử lý xung đột lợi ích và nếu không làm được, chúng tôi sẽ không do dự áp dụng giải pháp mạnh".

Lee-Anne Mulholland, người đứng đầu bộ phận pháp lý toàn cầu của Google, cho biết công ty sẽ kháng cáo. "Quyết định này áp đặt một khoản phạt vô lý và đòi hỏi những thay đổi sẽ gây tổn hại cho hàng nghìn doanh nghiệp châu Âu vì khiến họ khó kiếm tiền hơn", Mulholland nói. "Việc cung cấp dịch vụ cho người bán và người mua quảng cáo không có gì chống cạnh tranh, và hiện có nhiều lựa chọn thay thế cho dịch vụ của chúng tôi hơn bao giờ hết".

Sự việc bắt đầu từ năm 2021, khi EU lần đầu mở cuộc điều tra về Google để đánh giá xem công ty Mỹ có ưu ái dịch vụ công nghệ quảng cáo hiển thị trực tuyến của mình hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích khoản tiền phạt của EU trong bài đăng trên Truth Social, cho rằng số tiền Google bị phạt đáng lẽ có thể chuyển cho "đầu tư và việc làm của Mỹ". Ông viết: "Đây là khoản bổ sung cho nhiều khoản phạt và thuế khác đã được ban hành nhắm vào Google và các công ty công nghệ Mỹ. Rất bất công, và người nộp thuế Mỹ sẽ không chấp nhận điều đó".

Chính quyền Trump đe dọa có thể mở cuộc điều tra với EU. CNN nhận định, điều này có thể dẫn đến việc áp thuế trả đũa.

Thu Thảo (Theo CNBC, CNN)