Google bắt đầu tặng gói AI gần 6 triệu đồng cho sinh viên Việt

Gói Google AI Pro trị giá 489.000 đồng mỗi tháng bắt đầu được Google tặng cho sinh viên tại Việt Nam trong một năm, từ 8/10.

Trong thông báo chiều 8/10, Google đánh giá sinh viên Việt Nam đang dẫn đầu làn sóng ứng dụng AI. Dẫn thống kê của Decision Lab tháng 8, hãng cho biết 92% sinh viên trong nước đang sử dụng AI để nâng cao hiệu quả học tập và phát triển kỹ năng. Nhóm này đang sử dụng Gemini cho nhiều mục đích, như tìm hiểu các chủ đề phức tạp, chuẩn bị phỏng vấn xin việc, gợi ý ý tưởng sáng tạo...

Để hỗ trợ nhiều hơn, Google triển khai chương trình một năm sử dụng miễn phí gói AI Pro cho sinh viên từ 18 tuổi trở lên.

Trang thông báo tặng tài khoản của Google. Ảnh: Lưu Quý

Sinh viên có thể truy cập trang đăng ký thuê bao Gemini và ở gói AI Pro sẽ xuất hiện tùy chọn "Miễn phí cho sinh viên". Họ cần xác minh bằng cách điền họ tên, ngày sinh và email. Thông tin sinh viên sẽ được xác thực qua hệ thống Sheerid. Thời gian đăng ký từ nay đến ngày 9/12.

AI Pro là gói thuê bao AI cao cấp thứ hai của Google sau AI Ultra. Ngoài 2 TB dung lượng lưu trữ, gói sử dụng mô hình Gemini 2.5 Pro, cho phép người dùng truy cập vào toàn bộ các công cụ AI tiên tiến của hãng như Deep Research, NotebookLM, trao đổi ý tưởng bằng giọng nói với Gemini Live, tạo video từ văn bản với Veo 3, nhận hỗ trợ từ AI trong Gmail, Docs, Sheets.

Trước đó, một startup của Việt Nam là AI Hay cũng tặng tài khoản Pro với giá 300.000 đồng/tháng cho sinh viên, giảng viên trường đại học tại Việt Nam trong 12 tháng. Người sử dụng tài khoản có thêm các tính năng cao cấp như tải file dữ liệu, đặt gần 1.000 câu hỏi mỗi ngày, cùng mô hình AI tiên tiến với dữ liệu cập nhật thời gian thực. Trong giáo dục, nền tảng hỗ trợ giải bài tập các môn, vẽ sơ đồ tư duy, tra cứu tài liệu.

"Chúng tôi tin nếu muốn phổ cập AI cho 100 triệu người Việt, giáo dục nên là nơi bắt đầu", Giám đốc vận hành AI Hay nhận định.

Trong khảo sát của Decision Lab về cách dùng AI của người Việt, ChatGPT được coi là "trợ thủ đa năng" cho dịch thuật, nghiên cứu và công việc chuyên môn, trong khi Gemini và DeepSeek đóng vai trò hỗ trợ học kỹ năng, kiến thức mới, AI Hay trở thành "cầu nối giữa giáo dục và giải trí", thường được dùng để học tập và bắt kịp xu hướng đang thịnh hành, Meta AI được ưa chuộng cho trò chuyện thường ngày.

Người Việt ứng dụng AI trong nhiều hoạt động, nổi bật là để trò chuyện, với tỷ lệ 40%; cập nhật thông tin công việc 37%; học kỹ năng và kiến thức mới 34%; dịch thuật 33%.

Lưu Quý