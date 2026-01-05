Google AI bị cáo buộc tư vấn y tế sai, có thể làm chết người

Tính năng tóm tắt bằng AI của Google đưa ra chỉ dẫn sai lệch cho bệnh nhân ung thư tụy, bệnh gan, có thể dẫn đến tử vong, theo điều tra của tờ Guardian.

Kết quả một cuộc điều tra của tờ The Guardian hôm 2/1 tiết lộ thông tin y tế sai lệch và gây nhầm lẫn trong các bản tóm tắt bằng trí tuệ nhân tạo (AI) của Google đang đặt người dùng trước nhiều rủi ro sức khỏe nghiêm trọng.

Đơn cử là lời khuyên dành cho bệnh nhân ung thư tụy. Google AI khuyến nghị nhóm người bệnh này tránh thực phẩm giàu chất béo. Các chuyên gia y tế khẳng định đây là "chỉ dẫn hoàn toàn sai, đe dọa trực tiếp đến khả năng sống sót của bệnh nhân". Bà Anna Jewell, Giám đốc hỗ trợ và nghiên cứu tại Tổ chức Ung thư Tụy Anh (Pancreatic Cancer UK), giải thích nếu làm theo hướng dẫn này, người bệnh sẽ không nạp đủ calo dẫn đến sụt cân. Khi thể trạng suy kiệt, họ không đủ sức khỏe để đáp ứng các đợt hóa trị hoặc phẫu thuật cứu sinh.

Sai sót cũng xuất hiện ở các chỉ số xét nghiệm chức năng gan. Công cụ AI cung cấp định nghĩa về chỉ số "bình thường" khác xa thực tế y khoa. Điều này khiến người mắc bệnh gan nặng lầm tưởng họ vẫn khỏe mạnh. Bà Pamela Healy, Giám đốc điều hành tổ chức British Liver Trust, gọi các bản tóm tắt này là "đáng báo động", đặc biệt nguy hiểm khi bệnh gan thường không có triệu chứng ở giai đoạn đầu và xét nghiệm là phương pháp sàng lọc sống còn.

Ảnh minh họa: Caia Image/Alamy

Tương tự, kết quả tìm kiếm về xét nghiệm ung thư phụ khoa cũng chứa thông tin sai lệch. Bác sĩ lo ngại điều này khiến bệnh nhân chủ quan, bỏ qua các triệu chứng bệnh lý thực sự.

Giới chuyên môn đánh giá việc ưu tiên hiển thị thông tin sai lệch ở vị trí "mặt tiền" của trang tìm kiếm đe dọa trực tiếp sức khỏe cộng đồng. Bà Stephanie Parker, Giám đốc kỹ thuật số tại tổ chức từ thiện Marie Curie, nhận định người dùng thường tra cứu trong trạng thái lo âu. Việc tiếp nhận thông tin thiếu chính xác hoặc tách rời ngữ cảnh chuyên môn sẽ gây hậu quả khôn lường.

Phản hồi cáo buộc, đại diện Google cho rằng các ví dụ trên chỉ là "ảnh chụp màn hình không đầy đủ". Hãng công nghệ Mỹ khẳng định kết quả luôn dẫn nguồn từ tổ chức uy tín kèm khuyến nghị tham khảo ý kiến chuyên gia. Google khẳng định tính năng AI Overviews, công cụ sử dụng AI tạo sinh để tóm lược thông tin cốt lõi về một chủ đề hay câu hỏi bất kỳ là một tính năng "hữu ích" và "đáng tin cậy".

Cuộc điều tra của The Guardian nối dài chuỗi lo ngại về độ tin cậy của dữ liệu do trí tuệ nhân tạo tạo sinh. Trước đó, một nghiên cứu hồi tháng 11/2024 cũng phát hiện các chatbot AI đưa ra lời khuyên tài chính sai lệch. Các chuyên gia cảnh báo người dùng dễ mặc định tin tưởng dữ liệu từ AI, dẫn đến những quyết định sai lầm trong cả sức khỏe lẫn tài chính.

Bình Minh (Theo The Guardian)