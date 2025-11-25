Google: 81% người Việt tương tác với AI hàng ngày

Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ ứng dụng và niềm tin của người dùng dành cho AI, với 81% tương tác hàng ngày, 96% sẵn sàng chia sẻ dữ liệu, theo báo cáo e-Conomy.

Theo báo cáo thường niên Kinh tế số khu vực Đông Nam Á (e-Conomy SEA) 2025 do Google, Temasek và Bain & Company công bố ngày 25/11, nền kinh tế số Việt Nam được dự báo đạt 39 tỷ USD tổng giá trị hàng hóa vào cuối năm, với mức tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Một trong những điểm nhấn là Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về các chỉ số liên quan đến ứng dụng AI, như 81% người dùng tương tác với công cụ và tính năng AI hằng ngày. Trong khi đó, Indonesia đứng thứ hai với 80%, tiếp theo là Thái Lan với 74%. Động lực để sử dụng AI chủ yếu là tiết kiệm thời gian tìm kiếm và so sánh thông tin, nhận hỗ trợ khách hàng 24/7, tiết kiệm chi phí.

Ngoài ra, khảo sát do Google và Milieu thực hiện với hơn 7.000 người cũng cho thấy 42% lo ngại về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu liên quan đến tác nhân AI, trong khi 96% "sẵn sàng chia sẻ quyền truy cập dữ liệu" với các tác nhân này.

Theo Google, điều này cho thấy Việt Nam "khẳng định vị trí dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ sẵn sàng và niềm tin của người dùng đối với AI".

Một người đang truy cập website ứng dụng AI trên máy tính. Ảnh: Nhựt Nam

Việc người dùng tăng tương tác với AI cũng thúc đẩy việc phát triển ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. Theo báo cáo, doanh thu từ ứng dụng tích hợp AI tăng 78% trong vòng một năm, tính đến hết nửa đầu 2025.

Việt Nam có hơn 40 doanh nghiệp khởi nghiệp AI đang hoạt động, đồng thời thị trường ghi nhận 123 triệu USD vốn đầu tư tư nhân vào AI trong năm qua, chiếm 5% tổng giá trị đầu tư AI của toàn khu vực cùng giai đoạn. Ngoài ra, Việt Nam đứng thứ hai khu vực với 79%, chỉ sau Singapore (100%) về tỷ lệ nhà đầu tư kỳ vọng dòng vốn vào Việt Nam sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt trong lĩnh vực phần mềm, dịch vụ, AI và công nghệ chuyên sâu.

Theo Tổng giám đốc Google Việt Nam Marc Woo, việc người dùng tiếp cận và ứng dụng AI trong đời sống lẫn công việc đã thúc đẩy nền kinh tế số Việt Nam. "Việc có tới 81% người dùng tương tác với công cụ AI hàng ngày cho thấy môi trường số tại Việt Nam đang ngày càng trở nên năng động và có tính thích nghi cao, bắt kịp xu hướng hiện đại", ông nói. "Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường quan trọng bậc nhất trong tiến trình phát triển công nghệ số của Đông Nam Á, góp phần nâng cao năng suất và tạo thêm giá trị cho nhiều lĩnh vực".

Còn theo ông Erik Pot, Partner tại Bain & Company, Việt Nam "nổi lên như một trong những thị trường năng động nhất, dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ ứng dụng AI và niềm tin của người tiêu dùng".

Bên cạnh AI, báo cáo của Google cũng cho thấy nhiều điểm sáng trong nền kinh tế số Việt Nam năm qua. Các lĩnh vực chủ chốt đều ghi nhận tăng trưởng ở mức hai chữ số, trong đó thương mại điện tử tiếp tục góp lớn nhất vào tổng giá trị hàng hóa của Việt Nam, chiếm hai phần ba tổng quy mô nền kinh tế số và được dự báo tăng 17%, đạt 25 tỷ USD vào cuối 2025.

Nội dung nghe nhìn trực tuyến, bao gồm quảng cáo, trò chơi điện tử, video theo yêu cầu, âm nhạc theo yêu cầu được dự báo tăng trưởng hơn 16% và đạt quy mô 6 tỷ USD. Một trong những động lực quan trọng đến từ ngành game khi Việt Nam có ba nhà phát triển game vào top 15 toàn cầu về lượt tải xuống. Trong lĩnh vực dịch vụ tài chính số, tổng giá trị giao dịch qua hình thức thanh toán số được dự báo đạt 178 tỷ USD năm nay.

Theo ông Erik Pot, kết quả trên của Việt Nam thể hiện "niềm tin và công nghệ có thể kết hợp" để thúc đẩy tăng trưởng chung ở quy mô lớn. "Cơ hội thực sự nằm ở cách doanh nghiệp tận dụng AI như một đòn bẩy để kiến tạo giá trị, khéo léo cân bằng với những đặc thù về cơ cấu kinh tế tại Việt Nam", ông nói.

Lưu Quý