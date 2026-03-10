Gooby tri ân đối tác, mở rộng ngành hàng mẹ và bé

Gooby vừa tổ chức hội nghị khách hàng phía Bắc, tri ân hệ thống đối tác và chia sẻ định hướng mở rộng hệ sinh thái ngành hàng mẹ và bé.

Ngày 7/3, thương hiệu tã bỉm Gooby thuộc công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Green Stars tổ chức hội nghị khách hàng khu vực phía Bắc với chủ đề "Nắng - hành trình rực rỡ". Sự kiện đánh dấu cột mốc phát triển mới của doanh nghiệp, đồng thời là dịp tri ân hệ thống đại lý, nhà phân phối đồng hành cùng thương hiệu thời gian qua.

Ban lãnh đạo Công ty chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. Ảnh: Gooby

Tại hội nghị, đại diện Gooby chia sẻ hành trình phát triển của thương hiệu từ những ngày đầu gia nhập thị trường đến khi dần khẳng định vị thế trong phân khúc tã bỉm cao cấp, với dòng sản phẩm bỉm đêm mang định vị "chuyên gia bỉm đêm".

Theo doanh nghiệp, thành công này không chỉ đến từ sản phẩm mà còn nhờ sự đồng hành của hệ thống đối tác trên toàn quốc. Hội nghị được tổ chức như lời tri ân dành cho các đại lý và nhà phân phối đã góp phần đưa sản phẩm đến gần hơn người tiêu dùng.

Phần hội với thủ tục khai tiệc chúc mừng "Hành trình rực rỡ". Ảnh: Gooby

Trong khuôn khổ sự kiện, Gooby vinh danh các đối tác, nhà phân phối và đại lý tiêu biểu khu vực phía Bắc với giải thưởng "Hoa hướng dương". Đây là sự ghi nhận cho những đóng góp trong việc phát triển hệ thống phân phối và mở rộng thị trường.

Bên cạnh đó, hội nghị năm nay còn có chương trình tọa đàm về quản trị và vận hành điểm bán. Các chuyên gia trong lĩnh vực bán lẻ chia sẻ kinh nghiệm tối ưu hóa quy trình vận hành, chiến lược giữ chân khách hàng và thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới.

Theo đại diện doanh nghiệp, những nội dung này nhằm giúp các đối tác nâng cao năng lực quản trị và phát triển kinh doanh trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh.

Bỉm Gooby trưng bày tại sự kiện. Ảnh: Gooby

Tại sự kiện, nhãn hàng cũng công bố định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo với mô hình hệ sinh thái đa dạng trong ngành hàng mẹ và bé. Doanh nghiệp cho biết chiến lược này nhằm kết nối các thương hiệu uy tín, tối ưu nguồn lực và mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng cũng như đối tác.

Sản phẩm băng vệ sinh Cohee trưng bày tại sự kiện. Ảnh: Gooby

Theo đó, nhãn hàng ra mắt thương hiệu Cohee, đánh dấu bước mở rộng của doanh nghiệp sang ngành hàng chăm sóc cá nhân dành cho phụ nữ. Sự xuất hiện của Cohee trong hệ sinh thái sản phẩm khẳng định tầm nhìn toàn diện của đơn vị tổ chức trong việc chăm sóc sức khỏe và sự tiện nghi cho phái đẹp.

Với định vị dòng sản phẩm băng vệ sinh an toàn, lành tính với các chứng nhận lâm sàng như Dermatest, Vegan Society và SVHC, Cohee hướng đến những tiêu chuẩn khắt khe về sự êm dịu cho làn da nhạy cảm. Doanh nghiệp kỳ vọng thương hiệu này sẽ là "mảnh ghép" bổ sung danh mục sản phẩm chăm sóc phụ nữ đồng thời tạo ra giá trị cộng hưởng cùng các thương hiệu mẹ và bé sẵn có trong hệ sinh thái.

"Mở rộng hệ sinh thái không chỉ giúp đa dạng hóa ngành hàng mà còn tạo thêm cơ hội kinh doanh cho hệ thống đối tác hiện có", đại diện Gooby cho biết.

