Gooby tặng 100 phần quà Trung thu cho Bệnh viện Nhi Trung ương

Hà NộiThương hiệu tã bỉm Gooby (thuộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Green Stars) trao tặng 100 phần quà chăm sóc đặc biệt đến Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương, dịp Trung thu.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình "Trung thu cho em", nhằm động viên những em nhỏ đang điều trị đặc biệt tại bệnh viện, đồng thời tiếp thêm động lực cho đội ngũ y bác sĩ trong hành trình chăm sóc các em. Đại diện Green Stars cho biết: "Mỗi em bé là một mầm xanh quý giá. Chúng tôi mong muốn thông qua chương trình có thể trao đi tình yêu thương, giúp cha mẹ an tâm hơn và đồng hành với y bác sĩ trong những ngày tháng vất vả".

Đại diện Gooby cùng các phụ sản tại Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Gooby

Mỗi phần quà bao gồm tã bỉm Gooby và khăn ướt chăm sóc trẻ sơ sinh. Đây là những vật dụng cần thiết cho bé trong giai đoạn đầu đời. Các phần quà bên cạnh giá trị sử dụng còn là sự động viên tinh thần từ cộng đồng dành cho các bé và gia đình.

Một bác sĩ chia sẻ: "Sự chung tay của cộng đồng có ý nghĩa rất lớn, giúp gia đình bệnh nhi vơi bớt áp lực và tiếp thêm niềm tin để đồng hành cùng con".

Tự định vị là "chuyên gia bỉm đêm", Gooby hướng đến mục tiêu mang lại sự an toàn cho bé và sự an tâm cho mẹ. Sản phẩm được làm từ nguyên liệu thân thiện với làn da nhạy cảm. Nhà máy sản xuất đạt nhiều chứng nhận quốc tế như Dermatest Excellently do Dermatest GmbH (Đức) cấp nhằm đảm bảo độ an toàn cho da trẻ sơ sinh; Chứng nhận SVHC theo tiêu chuẩn Reach (Bureau Veritas, Pháp); SGS (Thụy Sĩ) kiểm định ba tiêu chí: không chứa kim loại nặng, không gây phản ứng da, không chứa 545 hợp chất PFAS nguy hại; Oeko-Tex® Standard 100 cấp độ 1 (Hohenstein - Đức), tiêu chuẩn cho sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với trẻ sơ sinh; Katri và Ellead (Hàn Quốc) công nhận về chất lượng và kiểm nghiệm lâm sàng; VnTest (Việt Nam) thẩm định và công nhận theo tiêu chuẩn quốc gia. Đây là sự bảo chứng cho cam kết của Green Stars về chất lượng, minh bạch và trách nhiệm đối với sức khỏe trẻ em.

Đại diện nhãn hàng trao quà Trung thu cho gia đình các bệnh nhi. Ảnh: Gooby

Green Stars nhiều năm qua luôn gắn kết phát triển sản phẩm với các hoạt động cộng đồng. Thông qua chương trình "Trung thu cho em" lần này, doanh nghiệp khẳng định mong muốn góp phần nuôi dưỡng sự sống non nớt và đồng hành thế hệ tương lai ngay từ những ngày đầu đời.

